Các giải pháp giúp TP HCM giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch

Ngoài giải pháp kỹ thuật, Sawaco đầu tư mạng lưới và công nghệ giúp giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch thành phố thấp hơn mục tiêu khoảng 3% sau nửa đầu năm.

Thời gian qua, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tập trung toàn lực đẩy mạnh công tác giảm thất thoát nước, qua đó giảm nhanh giảm sâu, bù lại kết quả năm 2021 và hoàn thành lộ trình đã đề ra của năm 2022. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ thất thoát nước giảm xuống còn 14,67% (kế hoạch năm là 17,9%).

Hai trong số những đơn vị trực thuộc Sawaco giảm sâu tỷ lệ giảm thất thoát nước là Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân và Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, với tỷ lệ thất thoát nước giảm trung bình từ 6-8% so với kế hoạch. Trong đó, Công ty Phú Hòa Tân tỷ lệ thất thoát nước còn 5,63% so với kế hoạch 13,7% (giảm 8,27%); Công ty Gia Định mức giảm còn 8,05% so với kế hoạch 14% (giảm 5,95%).

Cả hai đơn vị này cũng như các đơn vị quản lý cấp nước khác đã vận dụng đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, đầu tư mạng lưới và công nghệ, góp phần cùng Sawaco kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, tính đến tháng 6, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã thiết lập tổng số 85 DMA (khu vực cấp nước), từ đó xác định chính xác tỷ lệ thất thoát nước và định hướng cho các hoạt động nhằm giảm nước thất thoát thất thu. Công ty cũng cập nhật thường xuyên dữ liệu đồng hồ khách hàng và thông tin khách hàng theo tiến độ hoàn công gắn mới (trong 6 tháng đầu năm đã cập nhật 276 địa chỉ gắn mới).

Công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định dò bể đêm để tìm các điểm gây thất thoát nước. Ảnh: Sawaco

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân cho biết, tỷ lệ thất thoát nước của đơn vị mang tính bền vững vì đã được duy trì từ tháng 10/2022, đến hiện nay ở mức từ 5,05% - 5,6%. "Chỉ riêng tiền thu về do giảm thất thoát nước mang lại là hơn 10,6 tỷ đồng, tính theo giá mua sỉ nước sạch", vị này cho biết.

Ban Tổng giám đốc Sawaco nhận định hết các đơn vị đã đạt được tỷ lệ thất thoát nước giảm sâu hơn so với kế hoạch xây dựng từ đầu năm. Có được kết quả này là nhờ các đơn vị giám sát thường xuyên các khu vực và tập trung giảm thất thoát nước tại các khu vực; tập trung, đẩy mạnh các công tác như đóng van nước, dò bể ngầm, sửa bể ngầm, sửa bể nổi nhằm kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước tại các khu vực có tỷ lệ thất thoát nước cao.

Các đơn vị của Tổng công ty cũng khai thác tối đa các dữ liệu phần mềm GIS trong công tác quản lý mạng lưới, quản lý tài sản, cập nhật thông tin khách hàng, cập nhật sự cố trên mạng lưới cấp nước, phân loại, xác định nguyên nhân bể, vật liệu ống, năm lắp đặt... từ đó có kế hoạch cải tạo, sửa chữa kịp thời. Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác thay đồng hồ nước đã được các đơn vị quan tâm nhằm giảm thiểu lượng nước thất thoát thất thu do tình trạng đồng hồ đo đếm thiếu chính xác...

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định ứng dụng phần mềm GIS để quản lý mạng lưới cấp nước. Ảnh: Sawaco

Ông Nguyễn Văn Đắng, Phó tổng giám đốc Sawaco cho biết, các đơn vị có tỷ lệ thất thoát nước giảm hơn so với kế hoạch năm 2023 sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tập trung duy trì tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp. Những đơn vị chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch cần nỗ lực tập trung đẩy mạnh các giải pháp giảm thất thoát nước để đảm bảo đạt tỷ lệ được Tổng Công ty giao.

Sawaco cũng tiếp tục phân vùng tách mạng, kiểm soát thất thoát nước tại các DMA, trong đó có tập trung xây dựng hoàn thiện DMA tại Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt nông thôn và Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Tổng công ty cũng gắn đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng thanh trên tuyến ống bê-tông D2000 Xa Lộ Hà Nội để kiểm tra thất thoát nước sau nguồn nước ra của Nhà máy nước Thủ Đức. Đối với các khu vực có số đấu nối lớn, các đơn vị chủ động nghiên cứu phân chia khu vực nhằm thuận lợi cho việc quản lý và vận hành giảm thất thoát nước.

"Một đồng chi phí là một đồng lợi nhuận, nên việc giảm nhanh tỷ lệ thất thoát nước chính là làm tăng lợi nhuận rất lớn cho đơn vị, mặt khác còn góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì biến đổi khí hậu", ông Đắng chia sẻ.

Hoàng Anh