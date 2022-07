Các giá trị nổi bật của Ixora Ho Tram by Fusion

Bà Rịa - Vũng TàuIxora Ho Tram by Fusion có vị trí kết nối thuận tiện, sở hữu không gian sống yên bình, cùng quy hoạch bài bản.

Ixora Ho Tram by Fusion là hợp phần mới nhất của khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip quy mô 164 ha, đã ra mắt đến giai đoạn hai gồm 512 condotel và 63 căn biệt thự bên bờ biển. Dự án được phát triển bởi Ho Tram Project Company với sự đầu tư của Lodgis Hospitality Holdings và vận hành bởi thương hiệu Fusion Hotel Group.

Ưu thế vị trí

Ixora Ho Tram by Fusion tọa lạc tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đây chủ nhân dễ dàng kết nối với TP HCM theo tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong tương lai, khi các đề án xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và kế hoạch mở rộng 8 làn xe cho cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được triển khai sẽ giúp hạ tầng khu vực này tiếp tục cải thiện.

Từ đó, các gia đình hoặc khách hàng tại TP HCM và các khu vực lân cận có nhu cầu nghỉ dưỡng gắn liền với biển cả và rừng nguyên sinh dễ dàng tiếp cận hơn với khu vực này.

Không gian nghỉ dưỡng trong lành

Dự án nằm tại vùng ven biển Hồ Tràm, gần khu bảo tồn thiên nhiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Với vị thế một bên là bãi biển Hồ Tràm, bên còn lại là mảng xanh ngút ngàn của rừng nguyên sinh, điều này mang lại khí hậu thuận lợi, môi trường trong lành, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho chủ nhân tại Ixora Ho Tram by Fusion.

Để tận dụng tốt các ưu thế tự nhiên, chủ đầu tư đã bố trí các thiết kế mở, chú trọng trong việc đưa các yếu tố như ánh sáng và gió biển vào sâu trong từng ngóc ngách của căn nhà, giúp khách hàng có thể kết nối với thiên nhiên ngay trong không gian nghỉ dưỡng.

Các căn condotel và biệt thự đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển. Đối với penthouse và các căn góc hai phòng ngủ được thiết kế với bể bơi riêng hoặc hồ jacuzzi (bồn tắm sục) mang đến cho khách hàng cảm giác thư giãn với không gian khoáng đạt kết hợp cùng khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Trong khi đó, 63 căn biệt thự còn lại thiết kế để tối ưu hóa tầm nhìn hướng ra đại dương trong khi vẫn đảm bảo tính riêng tư cho gia chủ.

Quần thể tiện ích đầu tư bài bản

Ixora Ho Tram by Fusion có lợi thế khi hưởng cùng lúc với hệ tiện ích sẵn có của The Grand Ho Tram Strip. Như vậy, chỉ cần sở hữu một biệt thự hay căn condotel tại Ixora Ho Tram by Fusion, khách hàng sẽ có thể sử dụng hàng loạt các dịch vụ, tiện ích về ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí... trong toàn khu phức hợp.

Đặc biệt là thừa hưởng các dịch vụ từ khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và sân golf The Bluffs. Đây là sân golf tốt nhất Việt Nam (năm 2017) và thuộc top 100 sân golf tốt nhất thế giới, có quy mô 80 ha. Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong tương lai đơn vị này sẽ tiếp tục mở rộng các tiện ích nổi bật, trước mắt là việc triển khai công viên nước liền kề Ixora.

