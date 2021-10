Các em nhỏ đạt giải tuần 6 'Vì một Việt Nam tất thắng'

5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vẽ những bức tranh cổ vũ tinh thần chống dịch ý nghĩa nhận được giải tuần một triệu đồng.

Khi biết đến cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng", Quyên rất vui và hào hứng tham gia. Bức tranh Quyên gửi đến cuộc thi mang hình ảnh Trái Đất được bảo vệ an toàn nhờ tiêm phòng đầy đủ và tuân thủ quy tắc 5K. Vẽ tranh cũng giúp cô bé phần nào quên đi nỗi lo bệnh tật trong những ngày ở nhà. Qua tranh, em hy vọng lực lượng y, bác sĩ luôn vững tin, mạnh mẽ để chiến đấu bảo vệ cho cuộc sống của người dân.

Lang Thị Lệ Quyên, 15 tuổi, ở Nghệ An là chủ nhân tác phẩm mang thông điệp 5K. Quyên mắc bệnh u não. Căn bệnh đã khiến gia đình lao đao vì lo tiền chạy chữa cho em. Nhà ở vùng xâu, vùng xa, suốt mấy tháng qua, em cũng không được đến viện điều trị do dịch Covid-19 bùng phát.

Cùng quê Nghệ An với Lang Thị Lệ Quyên còn có em Ngô Thanh Toàn. Cậu bé 5 tuổi say mê vẽ tranh và gửi đến cuộc thi rất nhiều tác phẩm. Những nét vẽ của em đơn giản, trong sáng, đầy màu sắc, đa số là hình ảnh y bác sĩ, lực lượng công an, người dân chung tay chống dịch.

Với Toàn, vẽ nên những bức tranh không hề đơn giản. Hằng ngày, em vẫn phải chịu những cơn đau do căn bệnh u não ác tính gây ra. Em đang điều trị hoá chất tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Gia đình Toàn thuộc diện khó khăn. Kinh tế của gia đình ba thế hệ phụ thuộc hết vào mảnh ruộng nhỏ. Từ khi Toàn bệnh, toàn bộ số tiền dành dụm được, cha mẹ dùng để điều trị cho em. Cậu bé không ăn được nhiều, lại thường xuyên nôn ói khiến gia đình lại càng xót xa. Niềm an ủi với cha mẹ là Toàn rất ngoan và nghe lời. Em hy vọng sớm khỏi bệnh để được đi học như bao bạn bè.