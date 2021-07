Các dự án của Đất Xanh Miền Trung chuẩn bị bàn giao

Toàn cảnh mặt sau khu biệt thự với phố đi bộ ven sông, hồ bơi từng căn nhà view hướng sông. Regal One River ghi điểm với không gian sống trong lành, thảm thực vật xanh, phố đi bộ ven sông. "Dự án đón xu hướng chọn nơi an cư trong bối cảnh dịch bệnh là nơi có khí hậu trong lành, hòa quyện vào thiên nhiên, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Regal One River hội tụ đủ yếu tố tạo nên 'chốn an cư cao cấp' dành riêng cho tầng lớp tinh hoa", chủ đầu tư cho biết.