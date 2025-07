Các dòng máy đo nhiệt độ chuyên dụng tại THB Việt Nam

Máy đo chuyên dụng thuộc THB Việt Nam có 13 năm kinh nghiệm phân phối máy đo nhiệt độ chính hãng, hứa hẹn độ chính xác, bền bỉ và giá cạnh tranh.

Đại diện THB Việt Nam cho biết, Website Máy đo chuyên dụng của doanh nghiệp đang phân phối các dòng máy đo nhiệt độ chính hãng từ các thương hiệu Fluke, Testo, Flir, Extech... có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và chế độ bảo hành của nhà sản xuất. Các dòng máy đo nhiệt độ tại đây được phân phối với đa dạng mẫu mã, từ cơ bản đến chuyên dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Thiết bị đo nhiệt độ chuyên dụng tại đại lý Máy đo chuyên dụng. Ảnh: THB Việt Nam

"Là đại lý cấp một của nhiều thương hiệu lớn, Máy đo chuyên dụng có giá bán tốt hàng đầu thị trường. Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, tặng quà, giúp khách hàng tối ưu chi phí khi đầu tư thiết bị", đại diện THB Việt Nam nói. "Doanh nghiệp có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ chọn mua thiết bị, hướng dẫn sử dụng, hậu mãi và sửa chữa".

Ba dòng sản phẩm phổ biến được doanh nghiệp này phân phối gồm máy đo hồng ngoại từ xa, máy đo nhiệt độ tiếp xúc và camera nhiệt. Trong đó, máy đo nhiệt độ hồng ngoại hoạt động trên cảm biến bức xạ IR, dải phổ biến từ -50 đến 1.000 độ C, một số mẫu chuyên dụng có thể đo trên 1.200 độ C. Các sản phẩm này gồm súng bắn nhiệt độ Fluke, Testo, Kimo, Bosch, chuyên dùng trong kiểm tra điện, bảo trì cơ khí, HVAC, kiểm tra nhiệt máy móc.

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke chính hãng tại Máy đo chuyên dụng. Ảnh: THB Việt Nam

Dòng máy đo nhiệt độ tiếp xúc sử dụng đầu dò tiếp xúc để đo trực tiếp bề mặt hoặc chất lỏng. Cảm biến nhiệt điện có dải đo từ -200 độ C đến 1.300 độ C, phù hợp môi trường cần kiểm soát nhiệt ổn định. Máy đo chuyên dụng cung cấp các dòng máy từ thương hiệu Hioki, Hanna, Fluke, Total Meter... được ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm, bảo quản lạnh và nghiên cứu môi trường.

Dòng camera nhiệt tại Máy đo chuyên dụng. Ảnh: THB Việt Nam

Với thiết bị camera nhiệt, sản phẩm tích hợp cảm biến hồng ngoại và công nghệ IR-Fusion, hiển thị ảnh nhiệt trực quan. Dải đo của camera nhiệt từ -20 độ C đến 650 độ C, một số dòng cao cấp có thể đo 1.000 độ C. Sản phẩm này đến từ các thương hiệu như Fluke, Testo, Flir... ứng dụng trong bảo trì điện – cơ, giám sát tòa nhà, an ninh và phòng cháy, chữa cháy.

