Các điểm 'săn' tuyết gần Việt Nam

Ngắm tuyết phủ trắng xóa đỉnh Ngọc Long, ghé Sapporro ăn cua hoàng đế biểu tượng mùa lạnh Nhật Bản, là các gợi ý dành cho du khách Việt thích "săn tuyết".

Các tour "săn tuyết" dịp cuối năm đang thu hút sự quan tâm của du khách, theo ghi nhận từ một số công ty du lịch tại Việt Nam. Dưới đây là bốn hành trình tham khảo. Chi phí đi tự túc thường cao hơn tour từ 20-30%, tùy từng công ty và từng thời điểm.

Nhật Bản

Thành phố Sapporo, thuộc đảo Hokkaido, là một trong những điểm ngắm tuyết phổ biến. Bà Đào Mai Dung, đại diện công ty du lịch tại Hà Nội, gợi ý du khách đến Hokkaido có thể trải nghiệm tắm onsen (suối nước nóng), đi chợ hải sản Nijo và ăn cua hoàng đế.

Ngoài ra, du khách cũng có thể chọn "cung đường vàng" gồm Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka để kết hợp tham quan và ngắm tuyết.

Giá tour tham khảo cho hành trình 5 ngày 4 đêm từ 36,9 triệu đồng.

Mùa đông tuyết phủ trắng xóa ở thành phố Saporro. Ảnh: Odynovotours

Hàn Quốc

Nước này có ba điểm đến được nhiều du khách lựa chọn vào mùa đông, bao gồm thủ đô Seoul, thành phố biển Busan và cố đô Gyeongju.

Bà Dung cho biết các trải nghiệm này phù hợp với du khách trẻ, muốn kết hợp vui chơi và đón năm mới, tận hưởng không khí lễ hội sôi động.

Tại Busan, các hoạt động gợi ý là thăm chùa Haedong Yonggungsa, đi tàu lửa ven biển Haeundae (Blue Train) và ghé làng văn hóa Gamcheon. Tại Gyeongju, du khách có thể thăm chùa Bulguksa, làng cổ Eunpyeong Hanok. Hoạt động trượt tuyết có thể trải nghiệm tại khu Elysian Gangchon.

Ở Seoul, du khách thường ghé thăm Cung điện Gyeongbok và chụp ảnh tại khu vực Nhà Xanh (Cheong Wa Dae), nơi Tổng thống Hàn Quốc làm việc.

Giá tour tham khảo cho hành trình 5 ngày 4 đêm từ 18,9 triệu đồng.

Tuyết đọng trên các mái nhà tại làng cổ Buchon Hanok, Seoul vào mùa đông. Ảnh: Travel drafts

Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc)

Lễ hội băng đăng quốc tế tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, hàng năm thu hút du khách với các công trình điêu khắc từ băng và tuyết.

Bên cạnh lễ hội, du khách có thể tham quan các kiến trúc mang phong cách châu Âu trong thành phố, như Nhà thờ St. Sophia, Phố đi bộ Trung ương (phố Phong tình Baroque) và nghỉ đêm tại làng Tuyết Hương (Xuexiang). Các trải nghiệm ẩm thực địa phương gồm lẩu và tiệc sủi cảo.

Giá tour tham khảo cho hành trình 5 ngày 4 đêm từ 30,9 triệu đồng.

Lệ Giang (Trung Quốc)

Hành trình đến Lệ Giang (tỉnh Vân Nam) thường bao gồm lịch trình chinh phục núi tuyết Ngọc Long và dạo phố tại Lệ Giang cổ trấn. Đây là tour quen thuộc với du khách Việt, đặc biệt vào mùa đông khi đỉnh Ngọc Long có tuyết phủ.

Giá tour tham khảo cho hành trình 5 ngày 4 đêm từ 14,9 triệu đồng.

Lễ hội băng đăng ở Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: Matador network

Lưu ý cho du khách

Bà Đào Mai Dung lưu ý du khách muốn "săn tuyết" cần chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và hành trang.

-Nên đặt tour sớm, trước 4-6 tuần, để có mức giá hợp lý và đảm bảo còn chỗ trong mùa cao điểm.

-Chuẩn bị đầy đủ trang phục giữ ấm như áo phao, quần giữ nhiệt, găng tay, mũ len, giày chống trượt và miếng dán nhiệt.

-Về việc lựa chọn trang phục chụp ảnh, các màu sáng như xanh, vàng, hồng thường nổi bật trên nền tuyết trắng.

Theo bà Dung, các điểm đến như Hàn Quốc hay Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) phù hợp với du khách thích không khí lễ hội. Trong khi đó, Nhật Bản hay Vân Nam (Trung Quốc) là lựa chọn cho những người tìm kiếm khung cảnh yên tĩnh hơn.

Phương Anh