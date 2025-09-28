Các điểm ngắm và săn ảnh chim quý hiếm khắp Việt Nam

Vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở Ninh Bình, Đồng Tháp, TP HCM, Đồng Nai là nơi du khách có thể ngắm và săn các bức ảnh về nhiều loại chim quý hiếm của Việt Nam.

Các điểm ngắm chim dưới đây được tổng hợp dựa trên gợi ý từ webiste Cục Du lịch Quốc gia, các Vườn quốc gia khắp Việt Nam và Tổ chức Bảo tồn Chim quốc tế tại Việt Nam (BirdLife).

Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình)

Du khách quan sát chim trong Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Vietnam Tourism

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng 22.000 ha, cách Hà Nội khoảng 130 km. Với hơn 300 loài chim, bao gồm nhiều loài quý hiếm, Cúc Phương được BirdLife đánh giá là một trong những điểm quan sát chim thuận lợi nhất Việt Nam. Có nhiều loài chim quý không chỉ của khu vực mà toàn cầu như khướu đá hoa, giẻ cùi vàng, gà lôi trắng, khách đuôi cờ, gõ kiến đầu đỏ, phượng hoàng đất, chim đuôi cụt bụng vằn...

Với nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hóa lịch sử, Cúc Phương còn là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn hàng đầu ở miền Bắc. Du khách có thể trekking, cắm trại, thám hiểm hang động, trải nghiệm cuộc sống người bản địa, quan sát thú đêm...

Giờ mở cửa: hằng ngày từ 9h đến 16h30. Tour đêm từ 19h đến 22h.

Giá vé: 60.000 đồng/người lớn, 20.000 đồng/học sinh, sinh viên, 10.000 đồng/trẻ em dưới 10 tuổi. Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí.

Vườn chim Thung Nham (Ninh Bình)

Nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An, phường Nam Hoa Lư, Thung Nham là khu du lịch sinh thái tiêu biểu tại miền Bắc. Với diện tích hơn 300 ha, Thung Nham có đủ cảnh quan rừng nguyên sinh, hệ thống hang động độc đáo, vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc, đảo hoa bốn mùa và không gian miệt vườn nhiệt đới.

Vườn chim Thung Nham hiện là nơi cư trú và sinh sống của các loài như cò, vạc, diệp, le le, mòng két, chích chòe lửa, cho tới sáo đá... Đặc biệt, nơi đây có hai loài chim quý hiếm được ghi vào sách Đỏ Việt Nam là Hằng hạc và Hồng hoàng (Phượng hoàng đất).

Giờ mở cửa: từ 7h đến 18h (mùa hè) và từ 7h đến 17h30 (mùa đông)

Giá vé: 360.000 đồng một thuyền (10 người), thuyền ít hơn 10 người sẽ phụ thu 30.000 đồng mỗi người.

Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP HCM)

Mòng biển đuôi đen (trên) và đàn Nhạn biển Caspi. Ảnh: Nguyễn Anh Thế

Rừng ngập mặn Cần Giờ nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 70 km, được gọi là "sân ga" của những loài chim di cư, nơi sinh sống của hơn 130 loài. Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2000, rộng hơn 75.000 ha, thuộc vùng châu thổ rộng lớn của các sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây.

Cần Giờ có các loài chim như vành khuyên họng vàng, diệc lửa, cà kheo cánh đen, bạc má, bông lau mày trắng hay loài bông lau tai vằn, choắt đốm đen, mòng biển đuôi đen. Du khách dùng ống nhòm hoặc thiết bị chụp ảnh là những cách lý tưởng để quan sát chim khi chúng kiếm ăn theo đàn. Du khách cũng có thể đi thuyền trên vịnh Gành Rái để ngắm các loài chim biển. Tại đây còn có các tour đạp xe hoặc đi bộ khám phá rừng, tham gia tour đêm ngắm chim về tổ.

Giờ mở cửa: 8h đến 17h (đảo Khỉ), 7h30 đến 17h (khu sinh thái Vàm Sát)

Giá vé: Từ 35.000 đồng đến 60.000 đồng/người tùy khu vực, đã bao gồm xe trung chuyển. Ngoài ra, rừng cũng cung cấp các tour trọn gói đã bao gồm vé vào cửa.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bạc Liêu (Cà Mau)

Vườn chim Bạc Liêu là khu bảo tồn thiên nhiên nằm tại xã Hiệp Thành (Cà Mau), trước đây ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Vườn chim vốn là một mảng rừng còn sót lại của rừng ngập mặn lớn trước đây, được công nhận khu bảo tồn sinh cảnh và là một trong số ít vườn chim nằm ở nội thành.

Vườn chim có diện tích 385 ha, trong đó có 19 ha rừng nguyên sinh. Tại đây có hơn 100 loài chim, cò, lượng cá thể lên hơn 60.000 con, trong đó, có nhiều loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam và thế giới như cò trắng, diệc, vạc, cồng cộc, le le, cò nhạn và quắm đe. Thời gian lý tưởng tham quan vườn chim là từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Đây là mùa sinh sản và ngắm chim lý tưởng, không gian ngập tràn tiếng hót. Ngoài ra, nơi đây còn là khu du lịch sinh thái với nhiều hoạt động.

Giờ mở cửa: từ 7h đến 17h

Giá vé: 20.000 đồng/người lớn, 10.000 đồng/trẻ em

Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp)

Đàn cò ốc, thuộc họ hạc loài định cư được bảo vệ nghiêm ngặt ở Tràm Chim. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Vườn quốc gia Tràm Chim nằm ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, cách TP HCM khoảng 150 km. Vườn rộng gần 7.500 ha, là nơi sinh sống của hơn 230 loài chim, trong đó 32 loài quý hiếm, 16 loài nằm trong sách Đỏ, trong đó có sếu đầu đỏ. Năm 2012, Tràm Chim được công nhận khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) thứ tư của Việt Nam.

Tràm Chim là điểm tham quan, nghiên cứu, "săn'' ảnh các loài chim. Ngô Trần Hải An, nhiếp ảnh gia sống tại TP HCM, cho biết đã đến Tràm Chim không dưới 10 lần vì yêu thích hệ sinh thái đa dạng của nơi này. Vào mùa nước nổi từ tháng 8 đến tháng 11, Tràm Chim mở các tuyến tham quan kết hợp trải nghiệm dỡ chà bắt cá, giăng lưới, đặt lợp, bắt chuột. Đây cũng được xem là mùa chim sinh sản bởi khi con nước về, cá, tôm phong phú, trở thành thức ăn cho chim.

Giờ mở cửa: từ 7h đến 17h

Giá vé: 500.000 đồng đến 800.000 đồng một chuyến tàu (tùy tuyến), dành cho 10 đến 20 người.

Vườn quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng và Đồng Nai)

Cát Tiên được coi là thủ phủ của chim ở phía Nam, có hơn 400 loài chim, chiếm gần 50% tổng số loài chim được ghi nhận tại Việt Nam, là một trong những vùng chim đặc hữu quan trọng. Có thể kể ra nhiều loài quý hiếm như pitta bụng sọc, pitta mông xanh, gà lôi công Đức, chim lửa xiêm, vịt trời cánh trắng, đại bàng đen, chim mỏ sừng lớn.

Cát Tiên có 6 điểm quan sát chuyên biệt cho việc ngắm chim và chụp ảnh, nhiều nhất so với các vườn quốc gia khác ở Việt Nam. Thời gian lý tưởng để quan sát các loài chim bay về làm tổ là mùa khô khi trời trong xanh, ít mưa. Ngoài ra, nơi này còn là điểm du lịch sinh thái cuối tuần, với các hoạt động như đạp xe, trekking, chèo thuyền, khám phá đời sống đồng bào dân tộc.

Giờ mở cửa: từ 6h đến 18h30

Giá vé: 60.000 đồng/người lớn, 20.000 đồng/sinh viên và 10.000 đồng/trẻ em dưới 16 tuổi. Ngoài ra, Vườn cung cấp nhiều tour trọn gói đã bao gồm vé vào cửa.

Tâm Anh tổng hợp