Các điểm ngắm pháo hoa năm mới ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng

Người dân và du khách ở ba thành phố lớn có nhiều lựa chọn giải trí, khám phá ẩm thực kết hợp xem pháo hoa đón năm mới 2025.

Hà Nội

Đón năm mới 2025, Hà Nội tổ chức lễ hội âm nhạc và đếm ngược vào tối 31/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Cách Mạng Tháng Tám. Ngoài ra, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm (6 trận địa) ở các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh. Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, từ 0h đến 0h15 phút ngày 1/1/2025.

Ngắm pháo hoa hồ Gươm từ Sol Sky Bar. Ảnh: Sol Sky Bar

Tại quận Hoàn Kiếm

Tòa nhà Trung tâm Thương mại ở số 7 Đinh Tiên Hoàng (còn gọi là tòa nhà Hàm Cá Mập) luôn là điểm "hot" cho khách xem pháo hoa. Tòa nhà có nhiều nhà hàng, quán cà phê. Địa chỉ này cũng là nơi được các nhiếp ảnh gia thường chọn vì có thể chụp được những bức ảnh chính giữa hai hướng bắn pháo hoa và trọn vẹn mặt hồ.

Các quán bar trên cao (skybar) như Ignite Sky Bar, Terraco Sky Bar, Sol Sky Bar nằm trên tầng thượng của các khách sạn trong phố cổ như Cầu Gỗ, Hàng Dầu, Bảo Khánh là những địa điểm quan sát pháo hoa lý tưởng. Các quán bar này đều nhận đặt chỗ trước, mở cửa cho khách từ khoảng 20h. Vé xem pháo hoa kèm đồ uống, ca nhạc, DJ, màn đếm ngược, giá dao động từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một người.

Tầng cao của một số khách sạn như Melia Hà Nội, Pan Pacific, Movenpick Hà Nội, Apricot Hotel, Silk Path Hotel, Grand Hotel du Lac Hanoi, cũng có thể quan sát pháo hoa.

Tại quận Nam Từ Liêm

Điểm bắn pháo hoa nằm ở khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô, có không gian rộng rãi và bãi xem pháo hoa công cộng. Quảng trường sân vận động Mỹ Đình trên phố Lê Đức Thọ có thể chứa hàng nghìn người.

Các tòa nhà chung cư ở gần như The Manor, Golden Palace Mễ Trì, The Matrix One, Mỹ Đình Pearl đều thuận tiện quan sát pháo hoa.

Sky Bar trên tầng cao nhất của khách sạn Sheraton Hanoi West nhìn thẳng ra điểm bắn pháo hoa. Vé vào cửa từ 250.000 cho một suất đồ uống và từ 500.000 đồng cho đồ uống không giới hạn. Ngoài ra, tại đây cũng có tiệc buffet giá từ 1,7 triệu đồng một người; tiệc đếm ngược có gameshow. Thời gian từ 22h ngày 31/12 đến 1h30 ngày 1/1/2025.

Tại quận Hà Đông

Điểm bắn pháo hoa nằm ở hồ Văn Quán. Đây là khu vực công cộng, có các khu vui chơi, công viên, đường đi xung quanh hồ. Các khu chung cư đều có thể quan sát được pháo hoa.

Một số quán cà phê mở xuyên giao thừa dương lịch tại khu vực hồ Văn Quán: Fordeer Coffee, quán cà phê Cúc Cu, Xanh Cafe, Laika Cafe.

Tại huyện Đông Anh và thị xã Sơn Tây

Điểm bắn pháo hoa nằm ở trung tâm Thể dục Thể thao huyện Đông Anh và thành cổ Sơn Tây. Các khu vực này không có nhà cao tầng, không bị che chắn nên có thể dễ dàng quan sát pháo hoa từ mọi hướng trong các khu dân cư.

TP Đà Nẵng

Đà Nẵng có 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Dương lịch 2025, gồm khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và cầu Nguyễn Văn Trỗi bắc qua sông Hàn - điểm giao nhau giữa đường 2 tháng 9 và đường Duy Tân.

SKY36 - Rooftop Nightclub

Địa chỉ: 36-38 Bạch Đằng, Hải Châu

SKY36 nằm trên tầng 35-37 một khách sạn cao cấp trên đường Bạch Đằng, là một trong những quán rooftop cao nhất Đà Nẵng. Quán có tầm nhìn toàn cảnh 360 độ, dễ dàng quan sát pháo hoa từ cầu Nguyễn Văn Trỗi. Mức giá tại đây dao động từ 500.000 đồng đến một triệu đồng mỗi người. Quán mở cửa từ 18h đến 2h sáng hằng ngày. Tối 31/12, quán bar có chương trình đếm ngược đón năm mới, du khách cần đặt bàn trước nếu tham dự.

Quán bar trên tầng 35 ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Ảnh: SKY36

Memory Lounge

Địa chỉ: 7 Bạch Đằng, Hải Châu

Nhà hàng kiêm quán cà phê nổi tiếng tại Đà Nẵng tọa lạc bên bờ sông Hàn, tầm nhìn hướng thẳng ra các cây cầu biểu tượng của thành phố như Nguyễn Văn Trỗi, cầu Rồng. Nhà hàng được thiết kế nổi trên mặt nước, có khu vực ngoài trời và trong nhà. Địa chỉ này cách cầu Nguyễn Văn Trỗi khoảng 1.5 km theo đường chim bay, du khách có thể quan sát rõ màn trình diễn pháo hoa. Chi phí ăn uống tại nhà hàng dao động 400.000-700.000 đồng mỗi người.

DHC Marina (Du Thuyền DHC)

Địa chỉ: 32 Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà

Tổ hợp giải trí và nhà hàng trên du thuyền DHC Marina nằm ở bờ đông sông Hàn, cách cầu Nguyễn Văn Trỗi 600-700 m, có tầm nhìn thẳng ra khu vực bắn pháo hoa. Tổ hợp gồm nhà hàng, quầy bar và boong tàu phục vụ nhiều nhu cầu giải trí. Nhà hàng tại đây phục vụ các món Âu, Á, nổi bật là hải sản tươi sống và bít tết. Đồ uống có các loại cocktail, rượu vang và bia thủ công. Chi phí ăn uống, giải trí tại đây dao động từ 500.000 đồng mỗi khách. Tối 31/12, du khách cần đặt bàn trước để có vị trí ngắm pháo hoa đẹp.

Du thuyền trên sông Hàn

Du khách có thể lựa chọn trải nghiệm lênh đênh trên sông Hàn và thưởng thức bữa tiệc ánh sáng màu sắc từ du thuyền. 4U Danang Yatch, Danang Dragon Cruise, RV Han Princess hay Hàn Giang, Ocean Tour đều cung cấp bữa tối trên du thuyền, ngắm pháo hoa trên sông. Các du thuyền khởi hành tại cảng sông Hàn, đưa du khách du ngoạn trên sông trong một giờ, sau đó dừng tại điểm ngắm pháo hoa. Trong thời gian này, du khách vừa xem chương trình pháo hoa, vừa dùng bữa và thưởng thức tiệc âm nhạc trên tàu. Giá vé du thuyền bao gồm bữa ăn dao động từ 1,1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Khu vực tầng thượng và mũi tàu thường có giá vé cao hơn các chỗ ngồi tầng thấp hoặc trong phòng máy lạnh.

TP HCM

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng năm mới 2025 diễn ra tại 3 địa điểm. Điểm tầm cao tại đầu hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức; hai điểm tầm thấp là Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 và Khu đô thị Vạn Phúc, TP Thủ Đức. Thời gian bắn pháo hoa lúc 0h đến 0h15 phút ngày 1/1/2025.

Towa - Japanese Cuisine & Lounge

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,

Nhà hàng Nhật Bản này tọa lạc tại tầng 28 của một tòa nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, có tầm nhìn 360 độ ngắm toàn cảnh TP HCM từ trên cao. Từ đây, du khách có thể quan sát được màn trình diễn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch. Đêm 31/12, nhà hàng phục vụ thực đơn thiết kế riêng cho chương trình đón năm mới, giá 2,9 triệu đồng mỗi khách. Món chính gồm các loại sashimi tươi và bò Wagyu A5.

Du khách check in với pháo hoa từ nhà hàng ở tầng 28. Ảnh: Towa

Zion Sky Lounge & Dining

Địa chỉ: 87A Hàm Nghi, Quận 1

Địa điểm này kết hợp giữa quán bar và nhà hàng, nằm trên tầng thượng một tòa nhà ở đường Hàm Nghi, quận 1. Với không gian mở, tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, du khách có thể quan sát được pháo hoa tầm cao tại Zion. Các ngày lễ, Tết, quán thường xuyên kín bàn, du khách nên đặt bàn trước tối thiểu 6 tiếng. Chi phí ăn uống tại đây dao động từ 500.000 đồng mỗi người. Quán mở cửa từ 17h30 đến 2h30 hằng ngày.

Chạng Vạng Rooftop

Địa chỉ: Phường Bình An, TP Thủ Đức

Quán cà phê kết hợp quán bar nằm ở TP Thủ Đức có vị trí đắc địa bên sông Sài Gòn, tầm nhìn thẳng về cầu Thủ Thiêm và cầu Sài Gòn. Quán có tầng thượng không gian mở, dễ dàng ngắm pháo hoa. Đồ uống ở đây đa dạng từ nước ép đến các loại cocktail sáng tạo. Mức giá đồ uống dao động từ 80.000 đồng một phần. Quán mở cửa từ 16h30 đến quá nửa đêm. Đêm giao thừa, quán dự kiến kín chỗ, du khách nên đến sớm hoặc đặt chỗ trước để có vị trí quan sát pháo hoa đẹp.

Du thuyền trên sông Sài Gòn

Địa chỉ: Số 5, Nguyễn Tất Thành, quận 4

Du thuyền có không gian mở, tầm nhìn không bị che khuất cũng là một lựa chọn thú vị để du khách ngắm pháo hoa tại khu vực trung tâm thành phố. Các du thuyền thắng cảnh, ăn tối trên sông thường neo tại cảng Sài Gòn, quận 4.

Tàu du lịch chở khách du ngoạn sông Sài Gòn. Ảnh: Bích Phương

Tàu Bến Nghé, tàu Indochina Queen hay tàu Hòn Ngọc Viễn Đông cung cấp dịch vụ ăn tối, ngắm pháo hoa đêm 31/12. Các du thuyền đón khách tại cảng Sài Gòn, di chuyển dọc sông và trả khách tại điểm xuất phát. Điểm đón khách cách nơi bắn pháo hoa tầm cao khoảng 4 km.

Trên tàu có nhiều khu vực bố trí chỗ ngồi. Vị trí thích hợp ngắm pháo hoa là không gian ngoài trời hoặc boong tàu. Để có vị trí đẹp, du khách nên đặt vé trước. Các du thuyền còn tổ chức thêm chương trình nghệ thuật, biểu diễn ca nhạc hoặc ảo thuật. Giá vé du thuyền bao gồm bữa ăn từ 400.000 đến hơn một triệu đồng. Một số đơn vị áp dụng thêm phí phụ thu trong ngày lễ.

Bích Phương - Tâm Anh