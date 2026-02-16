Các điểm ngắm pháo hoa đêm giao thừa tại TP HCM

TP HCM tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, du khách có thể chọn vị trí tại các không gian công cộng hoặc trong các quán cà phê, nhà hàng.

Tết Bính Ngọ, TP HCM bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 vị trí tầm cao và 13 điểm tầm thấp được phân bổ khắp thành phố. Pháo hoa được bắn trong 15 phút lúc 0h ngày 17/2 (mùng 1 Tết).

Pháo hoa chào năm mới 2026 góc nhìn từ cầu Ba Son. Ảnh: Trần Quỳnh

Dưới đây là những điểm ngắm pháo hoa gợi ý cho du khách.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao

Đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh

Công viên bờ sông Sài Gòn

Công viên là điểm ngắm pháo hoa rõ nhất, gần khu vực bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Công viên có diện tích khoảng 20 ha, dài 600 m, kéo dài từ chân cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm. Tại đây có nhiều không gian công cộng cho du khách vị trí ngắm pháo hoa miễn phí. Nếu muốn chỗ ngồi thoải mái có thể ghé một số quán cà phê, quán ăn nằm trong công viên. Khách xem pháo hoa nên đến sớm để có vị trí tốt.

Các quán cà phê khu vực bến Bạch Đằng nằm ngay tại điểm bắn pháo hoa công cộng, thuận tiện cho du khách xem pháo hoa và ngắm cảnh với tầm nhìn cầu Ba Son, sông Sài Gòn. Quán cà phê trong khu vực này có Katinat, Highlands, Cà phê trứng 3T, mở cửa từ 7h đến 24h.

Ăn tối trên du thuyền

Du khách có thể lựa chọn thưởng thức bữa tối trên sông Sài Gòn và ngắm pháo hoa từ du thuyền. Có nhiều tàu phục vụ sản phẩm du thuyền trên sông như Saigon Princess (300 khách), Indochina Queen (600 khách), Bến Thành Princess (350 khách), tàu Bến Nghé (900 khách). Các tàu neo ở cảng Sài Gòn, lộ trình đi qua bến Nhà Rồng, bến Bạch Đằng, Landmark 81, cảng Khánh Hội, Bến Nghé và quay lại cảng Sài Gòn. Thời gian lên tàu từ 17h00, kết thúc lúc 21h30, giá vé từ 410.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng tùy loại tàu và vị trí ngồi.

Giá bao gồm vé lên tàu và thực đơn tối. Trước giờ bắn pháo hoa, tàu sẽ neo đậu ở vị trí thuận lợi để du khách lên tầng thượng chiêm ngưỡng. Màn trình diễn pháo hoa kết thúc cũng là lúc kết thúc hành trình. Du khách nên đặt trước hai tuần để chọn vị trí đẹp.

Một điểm quan sát pháo hoa trên sông Sài Gòn khác có mức giá hợp lý hơn là tour "Saigon River Sightseeing" trên buýt sông hai tầng. Trên tầng hai, du khách có thể quan sát rõ pháo hoa bắn ở hầm Thủ Thiêm.

Tầng 26, khách sạn Caravelle Saigon

Khu vực tầng 26 của khách sạn Caravelle Saigon có diện tích khoảng 215 m2, sức chứa gần 100 khách, là một trong những điểm ngắm pháo hoa cao tầng tại trung tâm TP HCM. Không gian ngoài trời mở rộng, cho tầm nhìn bao quát sông Sài Gòn, cầu Ba Son giúp du khách theo dõi trọn vẹn các màn trình diễn ánh sáng trong đêm giao thừa. Vé vào cửa xem pháo hoa đêm giao thừa tại đây hơn 2,6 triệu đồng mỗi người.

Du khách tổ chức tiệc năm mới trên tầng 26 của khách sạn Caravelle Saigon. Ảnh: Khánh Tâm

Ngoài ra, các khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng đều có những vị trí thuận lợi, để du khách quan sát toàn cảnh các màn pháo hoa đón năm mới tại phường Sài Gòn. Với những du khách yêu thích không gian yên tĩnh, các khách sạn còn cung cấp dịch vụ phòng ăn riêng tư ở tầng cao, phục vụ khách lẻ và nhóm khách, với chi phí từ 15 triệu đồng mỗi gói.

Nhà hàng nổi Elisa

Nhà hàng nổi Elisa, phường Xóm Chiếu với vị trí đắc địa ngay sát bên bờ sông Sài Gòn, đây cũng là một trong những điểm ngắm pháo hoa "đỉnh" nhất TP HCM mỗi dịp lễ, Tết. Gói trải nghiệm ngắm pháo hoa trên sông từ 21h30 đến 0h30, giá hơn 2,5 triệu đồng mỗi khách. Elisa được xem là nhà hàng nổi lớn nhất Việt Nam, có sức chứa khoảng 1.000 khách cùng lúc. Không gian được bài trí đa dạng, gồm khu vực ngoài trời, phòng máy lạnh trong nhà, sảnh tiệc và hệ thống phòng VIP phục vụ nhu cầu riêng tư. Khác với nhiều tàu nhà hàng khác thường di chuyển dọc sông, Elisa neo đậu cố định tại bến, tạo cảm giác ổn định cho thực khách trong suốt thời gian trải nghiệm.

Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương

Pháo hoa sẽ được bắn tại công viên trung tâm Thành phố mới - khu vực có diện tích hơn 70 ha, được xây dựng từ năm 2009 với nhiều hạng mục như đài phun nước, hồ nước, suối, tiểu cảnh cây xanh, khu vui chơi trẻ em.

Công viên có không gian thoáng, nhiều cây xanh, mặt hồ rộng tạo cảnh quan trong lành, thích hợp để du khách picnic, dạo chơi từ buổi chiều và chờ đến thời khắc pháo hoa. Điểm đến này cũng được giới trẻ yêu thích nhờ hạ tầng hiện đại, cảnh quan xanh sạch, nhiều góc chụp hình đẹp. Xung quanh công viên có nhiều nhà hàng, quán cà phê, thuận tiện để ngồi thưởng thức pháo hoa mà không bị che khuất bởi các toà nhà cao tầng.

Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu

Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu

Tháp Tam Thắng tại Bãi Sau, Vũng Tàu vừa khánh thành vào cuối tháng 8, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước.

Bên cạnh tháp, quảng trường xung quanh có diện tích hơn 17.000 m2, được thiết kế như không gian cộng đồng đa năng, gồm sân khấu nhạc nước, khu đài phun, mũi vọng cảnh và khu dịch vụ ngầm. Du khách có chọn các nhà hàng quán cà phê quanh tháp để ngắm pháo hoa tầm cao, tránh chen chúc.

Người dân phường Vũng Tàu ngắm pháo hoa ở tháp Tam Thắng. Ảnh: Trường Hà

Nhà hàng và Cafe Oasky 36

Nhà hàng - cà phê nằm trên tầng 36 tòa nhà Oasky Vũng Tàu, ngay trung tâm đường Lê Hồng Phong, đối diện khu vực bắn pháo hoa. Từ đây, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm pháo hoa tầm cao trên biển. Giá vé vào cổng 300.000 đồng với người lớn, 200.000 đồng với trẻ em; đồ uống và món ăn có mức giá từ 50.000 đến 500.000 đồng. Vào dịp lễ và cuối tuần, nhà hàng thường đông khách, du khách nên đặt bàn trước để có vị trí đẹp.

Quảng trường Công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa

Nằm ở trung tâm phường Bà Rịa, Công viên Bà Rịa được xem là một trong những công trình điểm nhấn của đô thị với quy mô khoảng 44 ha, tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng.

Dịp Tết công viên trang trí nhiều hoa và tiểu cảnh quanh cụm núi nhân tạo được phủ thảm cỏ và cây xanh, tạo hình uốn lượn giữa không gian rộng mở. Xen kẽ là các hồ phun nước, ban đêm được chiếu đèn đổi màu, thu hút người dân và du khách đến dạo mát, chụp ảnh.

Quanh khu vực quảng trường tập trung nhiều hàng quán có vị trí thuận lợi, vừa thưởng thức ẩm thực vừa chờ thời điểm bắn pháo hoa. Một số địa chỉ được thực khách lựa chọn gồm tiệm nướng bia Nhà Mèo, Heo Mẹt Tây Bắc hay hải sản Gold 79, với mức giá từ khoảng 200.000 đồng mỗi người. Dịp lễ, Tết, lượng khách đổ về đông, nhiều quán thường kín chỗ từ sớm. Du khách nên đặt bàn trước để giữ vị trí đẹp và chủ động thời gian trải nghiệm.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp

13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); khu vực chợ Bình Điền (phường Bình Đông); Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; tòa tháp Marina (phường Sài Gòn); Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu);

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường xanh (phường Đông Hòa); Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo); Khu biệt thự Kim Long (khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè); Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ); cùng các điểm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Dầu Tiếng và xã Minh Thạnh.

Các điểm bắn pháo hoa đều mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đón năm mới.

Dịp Tết Bính Ngọ, TP HCM còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân như hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn, đường hoa, đường sách tại khu vực trung tâm (đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi). Năm nay, thành phố cũng chỉnh trang, dỡ rào chắn 9 khu đất trống bỏ không lâu năm để làm vườn hoa công cộng, tăng không gian sinh hoạt cho người dân.

Tuấn Anh