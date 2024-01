Các điểm du lịch bị ảnh hưởng thế nào trong động đất Nhật Bản

Trận động đất xảy ra hôm ở Nhật Bản khiến một số điểm du lịch chịu thiệt hại, trong đó có những công trình 1.000 năm tuổi.

5 tỉnh gồm Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama và Gifu là các địa phương chịu thiệt hại sau vụ động đất hôm 1/1. Tại tỉnh Ishikawa - điểm du lịch nổi tiếng miền trung Nhật Bản, một số điểm du lịch bị ảnh hưởng. Có nơi bị cháy rụi vì dư chấn, nơi bị hư hỏng do rung lắc. Một số địa điểm chưa xác định được mức độ thiệt hại. Dưới đây là 4 địa điểm du khách thường xuyên ghé thăm ở Ishikawa, bị ảnh hưởng bởi động đất.

Đền Keto, bờ biển Hakui

Trên mạng xã hội X đã lan truyền đoạn video đền Keta rung chuyển trong trận động đất mạnh ở miền trung Nhật Bản xảy ra ngày đầu năm mới 2024. Video cho thấy người dân và du khách đã ra khỏi đền, tập trung phía ngoài. Động đất khiến ngôi đền gỗ rung mạnh, kêu cót két, cây cối xung quanh lắc lư không ngừng.

Các điểm du lịch bị ảnh hưởng trong động đất Nhật Bản Nhiều du khách chứng kiến đền Keto rung lắc mạnh. Video: Seka00soli

Đền Keta nằm gần bờ biển Hakui, thuộc tỉnh Ishikawa. Nơi đây thờ phụng Otomi Takamikoto, đến từ "vùng đất của các vị thần" - Izumo, cùng nhiều vị thần khác. Otomi Takamikoto được cho là đã khuất phục được quái vật và rắn khổng lồ, bảo vệ người dân vùng ven biển miền trung nước Nhật. Hiện chưa có cập nhật về thiệt hại tại đền.

Đền Onohiyoshi, thành phố Kanazawa

Một ngôi đền nổi tiếng khác ở Ishikawa cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất 7,6 độ là Onohiyoshi. Cổng tori tại đền đổ sập hôm 1/1 trước sự chứng kiến của người dân và du khách. Onohiyoshi là điểm đến thu hút và người dân mỗi dịp đầu năm mới đến cầu may, bình an. Đền được cho là xây dựng từ năm 733, thờ các vị thần Oyamakui no Kami và Omononush.

Cổng tori đổ sập ở đền Onohiyoshi hôm 1/1. Ảnh: Reuters

Chợ sáng Wajima, thành phố Wajima

Theo Kyodo News, dư chấn liên tục sau vụ động đất hôm 1/1 đã gây hỏa hoạn tại một số địa điểm tại thành phố Wajima. Một trong những công trình bị tàn phá bởi hỏa hoạn là khu chợ phiên sáng 1.000 năm tuổi Wajima.

Lửa lớn bắt đầu bùng phát ở khu chợ Wajima chiều 1/1, ngay sau vụ động đất lúc16h50. Sáng ngày 2/1, video do đài truyền hình NHK quay được cho thấy một tòa nhà bảy tầng bị lật nghiêng và khói bốc lên ở khu vực trung tâm của chợ.

Theo JNTO, khu chợ phiên buổi sáng có khoảng hơn 300 sạp hàng, là một trong ba chợ phiên sáng lớn nhất Nhật Bản, hoạt động từ hơn 1.000 năm trước. Chợ Wajima thường được giới thiệu đến khách nước ngoài là địa điểm mua sắm đồ sơn mài truyền thống nổi tiếng của vùng. Nơi đây cũng là thiên đường bày bán các loại hải sản tươi sống, hải sản khô. Chợ thường mở cửa từ 8h sáng đến 12h trưa, đóng cửa định kỳ vào thứ 4 của tuần thứ 2 vào tuần thứ 4 trong tháng.

Hiện khu chợ đang tạm ngưng hoạt động để khắc phục hậu quả sau trận hỏa hoạn.

Phố cổ Higashi Chayagai, Kanazawa

Khu phố Higashi Chayagai nằm ở khu vực Higashiyama, thành phố Kanazawa, ngay gần sông Asano. Đây là khu phố lớn nhất trong ba khu phố geisha lịch sử được bảo tồn cẩn thận tại Kanazawa cùng với hai khu phố còn lại là Nishichayagai và Kazuemachi. Ngày nay nơi đây vẫn còn có các geisha ca hát, nhảy múa.

Theo cập nhật của blogger du lịch Nhật Bản Ikimashou Japan & World, không có du khách hay người dân nào ở khu vực phố cổ Higashi Chayagai bị thương. Các dãy nhà gỗ gần như còn nguyên vẹn, một vài góc phố, nhà dân bị hư hại nhẹ. Ngày 3/1, trang Ikimashou Japan & World đăng tải đoạn video ghi lại cảnh phố cổ Higashi Chayagai trong thời tiết nắng ráo, vắng bóng du khách đi lại trên đường.

Các điểm du lịch bị ảnh hưởng trong động đất Nhật Bản Khu phố Higashi Chayagai sáng 3/1. Video: Ikimashou Japan & World

Bích Phương