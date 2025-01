Các điểm du lịch ba miền đông nhưng không quá tải

Mùng 3 Tết, các điểm du lịch trên cả nước vào cao điểm đón khách với lượng tăng hơn năm ngoái nhưng không xảy ra cảnh chen chúc, tắc đường.

Trường Sơn, hướng dẫn viên du lịch địa phương, cho biết trong ba ngày Tết Nguyên đán, nhiều điểm du lịch tại Đà Nẵng, Hội An đông nhưng không xảy ra cảnh chen chúc hay phải chờ đợi lâu. Tại khu du lịch Bà Nà Hills, khách lên xuống cáp treo không cần xếp hàng. Khách du lịch dịp này chủ yếu là người địa phương hoặc các vùng lân cận.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ ước đạt hơn 469.000 lượt, tăng gần 17% so với năm ngoái. Công suất lưu trú đạt 50-65%, tăng gần 10% và chủ yếu tăng cao ở các khách sạn 4-5 sao. Trong khi đó, Hội An ước đón 255.000 lượt khách từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết, tăng 78% so với cùng kỳ 2024.

Khách xếp hàng chờ đến lượt đi thuyền ở Tam Cốc dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Đường

Nguyễn Tiến, hướng dẫn viên cung Di sản miền Trung của Du lịch Việt, nói các điểm chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Bà Nà Hills, thánh địa La Vang trong ngày mùng 3 không bị quá tải. Cung đường từ Huế ra Phong Nha, Quảng Bình sáng nay thông thoáng.

Khung cảnh tương tự diễn ra tại Tam Cốc và quần thể chùa Bái Đính, Ninh Bình. Theo Nguyễn Thảo Nghi, 25 tuổi, du khách Nam Định, đến Tràng An từ sáng mùng ba. Lượng khách đến đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn. Mọi thứ đều được đảm bảo an ninh, trật tự. Nhóm của Nghi chỉ đợi khoảng 10 phút để đến lượt lên thuyền vãng cảnh.

Du khách dâng hương tại cố đô Hoa Lư ngày 31/1 (mùng ba Tết). Ảnh: Lê Tân

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết lũy kế từ đầu kỳ nghỉ đến hết mùng hai, toàn tỉnh đón hơn 130.000 lượt khách, tăng hơn 11% so với dịp Tết 2024. Tình hình an ninh trật tự, văn minh du lịch được đảm bảo.

Đà Lạt sáng mùng 3 Tết thời tiết lạnh nhưng khô ráo, lượng khách đổ về TP đông, một số tuyến đường gần vườn hoa, chợ Đà Lạt xảy ra tình trạng kẹt xe. Hướng dẫn viên Việt Anh sống tại thành phố nhận xét kỳ nghỉ năm nay kéo dài nên lượng khách đến Đà Lạt sớm và đông hơn so với năm trước.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng văn hóa thông tin TP Đà Lạt, cho biết Đà Lạt vào cao điểm từ mùng 2, công suất đặt phòng của các khách sạn tại địa phương đạt gần 90%. Phân khúc khách chính là gia đình từ TP HCM và các tỉnh lân cận, nhóm từ 5 đến 20 người. Đại diện khách sạn Colline ở gần chợ Đà Lạt cho biết kín phòng từ mùng 3 đến 6 Tết, đơn vị phụ thu 30% phí dịch vụ trong những ngày cao điểm.

Ở Vũng Tàu, ngày mùng 3 Tết Ất Tỵ các tuyến đường chính trung tâm thành phố đông xe nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Lượng khách tắm biển giảm so với mọi năm do biển Bãi Sau đang chỉnh trang sửa chữa.

Lượng khách tắm biển trong ngày mùng ba Tết ước khoảng 51.000 lượt, giảm 29.000 lượt so với mùng ba Tết 2024. Tuy nhiên, theo Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, lượng khách dự kiến tăng vào hai ngày mùng 4-5 Tết (1 và 2/2) vì trùng ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết tốt, giao thông thuận lợi và có nhiều chương trình Lễ hội, văn hóa được tổ chức.

Lượng khách đổ ra biển Bãi Sau, TP Vũng Tàu lúc 16h ngày 31/1. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Tại TP HCM, hàng nghìn người dân và du khách đã xếp hàng chờ hơn hai giờ ở các nhà ga để vui chơi và di chuyển đến các khu du lịch sáng mùng 3. Đại diện công ty đường sắt đô thị cho biết đã có kế hoạch tăng chuyến từ trước để phục vụ nhu cầu đi lại của khách.

Theo bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, lượng khách tăng 40-50% so với cùng kỳ năm trước. Bà Trinh nhận định khách tăng vì tuyến Metro giúp khách rút ngắn thời gian di chuyển, dễ tiếp cận với khu du lịch. Đại diện khu vui chơi cho biết cao điểm khách bắt đầu từ hôm nay đến mùng 6 Tết, đơn vị đã chuẩn bị các kế hoạch nhân sự để tiếp đón lượng khách hàng nghìn người mỗi ngày.

Trong ngày mùng 3, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thu hút hàng nghìn người đến tham quan, vui chơi. Địa điểm này được nhiều khách lựa chọn vì có nhiều không gian xanh và có nhiều hoạt động vui chơi dịp Tết.

Theo đánh giá của nhiều CEO các công ty lữ hành ba miền, lượng khách đi du lịch năm nay đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải như những năm trước. Các điểm du lịch đều thông thoáng, nếu đông cũng không phải chờ đợi lâu.

Nhóm phóng viên