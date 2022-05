Các điểm đến nổi tiếng ngày ấy - bây giờ

New York, Mỹ vào năm 1905 và bây giờ. New York đây được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, với các điểm đến nổi tiếng như Quảng trường Thời đại, Công viên Trung tâm, tượng Nữ thần tự do, cầu Brooklyn.... Ảnh: Wikimedia Commons