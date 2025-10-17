Các điểm đến miễn visa cho nhiều nước nhất thế giới

Timor-Leste là quốc gia Đông Nam Á có độ mở xếp thứ nhất toàn cầu khi miễn thị thực cho 198 điểm đến, Campuchia đứng thứ hai với 197 điểm đến.

Bảng xếp hạng Hộ chiếu Henley Passport Index (HPI) tháng 10 công bố danh sách các quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, cũng như thứ hạng các điểm đến có độ mở du lịch lớn nhất.

25 quốc gia, vùng lãnh thổ được HPI xếp vào danh sách top 10 về độ mở du lịch (miễn thị thực cho nhiều nơi nhất). Trong đó, có 11 điểm đến cùng đứng hạng nhất, khi miễn thị thực hoặc khách chỉ cần khai e-visa, visa cửa khẩu hoặc ETA (giấy phép du lịch), cho 198 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Timor - Leste là đại diện Đông Nam Á duy nhất đứng trong danh sách 11 điểm đến này.

25 điểm đến miễn visa cho nhiều nơi nhất STT Tên điểm đến Số điểm đến được miễn visa 1 Timor-Leste

Burundi

Quần đảo Cape Verde

Quần đảo Comoro

Djibouti

Kenya

Mozambique

Rwanda

Micronesia

Samoa

Tuvalu 198 2 Campuchia

Quần đảo Seychelles

Dominica

Guinea-Bissau

Maldives

Madagascar 197 3 Quần đảo Palau 196 4 Macao (Trung Quốc) 191 5 Sri Lanka 190 6 Haiti 189 7 St. Vincent & the Grenadines 188 8 Nepal 186 9 Iran 184 10 Mauritius 183

Các điểm đến châu Á nằm trong top 10 về độ mở cửa du lịch gồm Campuchia và Maldives (đồng hạng 2), đặc khu hành chính Macao (thứ 4), Sri Lanka (thứ 5), Nepal (thứ 8), Iran (thứ 10). Các điểm đến còn phần lớn nằm ở châu Phi và châu Đại Dương.

Các nước có độ mở du lịch xếp thứ hạng cao, miễn visa cho nhiều nước không đồng nghĩa ngược lại. Timor - Leste là một ví dụ. Quốc gia Đông Nam Á này miễn thị thực cho 198 điểm đến trên tổng 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhưng ở bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực, Timor - Leste xếp thứ 56/199.

Top 10 các nước có độ mở du lịch cũng tương tự. Hộ chiếu Burundi và Campuchia xếp thứ 92 (bằng Việt Nam) và công dân nước này được miễn thị thực tại 50 điểm đến. Tương tự, hộ chiếu Sri Lanka xếp thứ 98, Djibouti xếp thứ 94, Mozambique xếp thứ 82, Guinea-Bissau và Comoro xếp thứ 89, Nepal vào top 101.

Cuộc sống của người dân ở Timor Leste. Ảnh: Adventure

Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners, nhận định khả năng tiếp cận toàn cầu không tự nhiên mà có, mà là kết quả của ngoại giao chủ động và chiến lược. Những nước tích cực đàm phán miễn visa và duy trì thỏa thuận tương hỗ sẽ tiếp tục thăng hạng, ngược lại những nước ít tham gia sẽ dần tụt lại.

Bên cạnh đó, các chuyên gia du lịch toàn cầu cũng chỉ ra rằng, một quốc gia quyết định miễn thị thực hay cấp thị thực dễ hay khó cho công dân nước khác dựa vào mối quan hệ ngoại giao hai nước, điều kiện kinh tế chính trị, và cả vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Công dân quốc gia nào có tỷ lệ hoặc "danh tiếng" trốn lại làm việc bất hợp pháp thì khả năng xin visa khó hơn.

Anh Minh (Theo HPI)