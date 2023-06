Các điểm đến cho gia đình khi du lịch Singapore

SingaporeVườn thú quốc gia, biển ở bờ Đông, bảo tàng nghệ thuật... hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch thú vị từ rừng đến biển, hợp cả người lớn và trẻ em.

Singapore là một trong những thành phố sôi động bậc nhất Đông Nam Á với loạt điểm đến thú vị, mới lạ mỗi năm. Chính phủ nước này không ngừng bổ sung, khuyến khích những loại hình dịch vụ, tổ chức sự kiện mới, tích cực quảng bá để thu hút du khách, phát triển du lịch. Nhờ đó, đảo quốc sư tử luôn nằm trong top quốc gia yêu thích của nhiều người.

Năm nay, ngoài những tín đồ mê du lịch tự túc một mình, theo nhóm hoặc cặp, các gia đình đa thế hệ cũng có thể tự lên lịch trình khám phá Singapore theo cách riêng. Ngoài những điểm tham quan quen thuộc, nổi tiếng, các điểm đến được gợi ý dưới đây hứa hẹn mang lại trải nghiệm và ký ức về mùa hè sôi động, đáng nhớ cho cả gia đình.

Phiêu lưu vào thế giới động vật hoang dã

Gợi ý đầu tiên là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình có trẻ nhỏ, thích động vật và khám phá thiên nhiên. Tọa lạc ở phía Tây Bắc của đảo quốc, Sở thú Singapore (Singapore Zoo) được dân địa phương gọi là thiên đường của những động vật hoang dã kỳ diệu. Đây là nơi sinh sống của hơn 2.800 động vật thuộc 300 loài, như cá sấu, heo vòi Malayan, hổ trắng...

Sở thú từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế và địa phương như chiến thắng hạng mục Công viên động vật hoang dã tại giải thưởng The Asian Attraction Awards. Năm 2018, Singapore Zoo lọt top 3 sở thú hàng đầu thế giới do du khách bình chọn trên TripAdvisor.

Năm 2022, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) dành danh hiệu "Trải nghiệm tham quan, giải trí tốt nhất năm" cho vườn thú này tại Giải thưởng Du lịch STB lần thứ 22 (STB 22nd Tourism Award). Tạp chí Forbes Traveller cũng chọn Singapore Zoo là một trong những vườn thú tốt nhất thế giới.

Du khách có thể thuê xe để cả gia đình cùng khám phá thiên nhiên xanh mát, thảm động thực vật đa dạng tại Singapore Zoo. Ảnh: TIH

Ngoài các loài động thực vật, sở thú lớn nhất đảo quốc còn có loạt hoạt động giải trí cho cả gia đình, nhất là các em nhỏ mê khám phá, tìm hiểu thiên nhiên. Kidzworld (Khu vui chơi trẻ em) với các hoạt động như sân chơi dưới nước, đu dây, cưỡi ngựa... hứa hẹn là điểm dừng chân lý tưởng cho trẻ.

Gia đình có thể cho bé một ngày tập làm người trông coi sở thú, đến gần, vuốt ve và cho thú ăn với chương trình trại Junior Zoo Keeper. Còn có chương trình Keepers’ Chit Chat, có thể đăng ký nghe giai thoại, những điều kỳ quặc và thói quen của các loài thú tại đây.

Ngoài Singapore Zoo, Bird Paradise (tên cũ Jurong Bird Park) cũng là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình mê thiên nhiên hoang dã. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường các loài chim, với tổng diện tích lên đến 17 ha, dự kiến chính thức mở cửa đón khách từ quý II năm nay.

Hàng nghìn loài chim trước đó đã di cư từ Jurong Bird Park đến khu bảo tồn Mandai Wildlife Reserve. Đây là nơi quản lý tổ chức động vật học hàng đầu gồm Singapor Zoo, River Wonders và Vườn thú đêm Night Safari.

Du khách được phép cho các loài chim tại Bird Paradise ăn và giao lưu cùng chúng. Ảnh: TIH

Tại đây, du khách có thể hòa mình vào thế giới đầy màu sắc của những loài vật biết bay. Có đến 3.500 chú chim thuộc hơn 500 loài quy tụ về "thiên đường" này mỗi năm. Ngoài quan sát đời sống sinh hoạt của chúng, những chú chim tại đây còn mang đến cho khách tham quan hai phần biểu diễn mới là Predators on Wings và Wings of the World.

Đặc biệt, khi tham gia vào behind-the-scene tour, du khách sẽ được thử tài chăm sóc chim, tham gia các chương trình nhân giống bảo tồn chim biết hót ở châu Á và vẹt bị đe dọa...

Tận hưởng nắng vàng, biển xanh, cát trắng

East Coast Park (Công viên bờ Đông) là một trong những khu nổi tiếng với du khách lẫn người địa phương nhờ chuỗi hoạt động giải trí, thể thao, ẩm thực đa dạng và lý thú. Đây còn là một trong những điểm nghỉ mát được yêu thích nhất tại Singapore.

Hướng đến chủ đề "Recreation for All" (Giải trí cho mọi người), bờ Đông đảo quốc chủ động thiết kế các hoạt động phù hợp cho mọi đối tượng khách tham quan. Với nhóm khách gia đình, có thể cùng nhau tổ chức một buổi dã ngoại đơn giản bên bờ biển. Những hàng dừa và phi lao đu đưa theo gió sẽ là điểm chụp ảnh check-in chất lượng cho các mẹ.

Bãi biển xanh trong, nắng vàng cùng bờ cát trắng ở East Coast Park luôn là điểm đến vui chơi lý tưởng cho cả gia đình dịp hè. Ảnh: TIH

Trẻ nhỏ trong nhà có thể nô đùa trong khu vườn xanh với những khúc gỗ và tảng đá được thiết kế để các em thử sức leo trèo, giữ thăng bằng hoặc nhún nhảy. Ngoài ra, du khách cũng có thể tự tổ chức một buổi tiệc BBQ tại các khu vực chuyên dụng. Công viên còn tích hợp sẵn trung tâm thể dục, đường chạy bộ và quầy cho thuê xe đạp gần đó, đáp ứng nhu cầu giải trí cho mọi độ tuổi.

Ngắm vẻ đẹp thiên nhiên của những tán cây nhân tạo

Ngoài biểu tượng sư tử đá, Singapore còn nổi danh với bán đảo Sentosa xanh mát - một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng ngay ngoài khơi bờ biển phía Nam đảo quốc. Du khách có thể đến đây bằng cách đi bộ qua cầu, cáp treo hoặc ngồi tàu điện.

Trên đảo còn có những điểm tham quan nhỏ như: công viên giải trí theo chủ đề điện ảnh Universal Studio; bãi biển Siloso, Palawan; công viên nước HydroDash, Adventure Cove Waterpark; sân golf; và trung tâm mua sắm... Gia đình đa thế hệ có thể dành trọn một ngày để dạo chơi, khám phá vẻ đẹp xanh mát, không khí trong lành tại đây.

Một trong những thủy cung lớn hàng đầu thế giới - S.E.A. Aquarium, cũng được xây dựng tại bán đảo này. Đây còn là nơi cư trú, bảo tồn đến hơn 100.000 động vật biển. Chương trình đa phương tiện kết hợp laser, hiệu ứng Wings of Time cũng đáng cân nhắc ghé thăm hè này.

Truyền cảm hứng nghệ thuật cho tâm hồn trẻ thơ

Không ít người lầm tưởng rằng bảo tàng nghệ thuật có thể khiến trẻ em nhỏ buồn chán. Tuy nhiên Phòng Trưng bày Quốc gia Singapore - National Gallery, lại có cách bày trí, giới thiệu khá trẻ trung. Với các triển lãm nghệ thuật tương tác và nhập vai thú vị tại đây, trẻ có thể phát hiện được năng khiếu bản thân hoặc dành thời gian luyện kỹ năng đàm phán tốt.

Trong đó, Gallery Children’s Biennale được xem là chương trình trọng điểm của bảo tàng này từ năm 2017, đã đặt mục tiêu truyền cảm hứng cho tâm hồn trẻ thơ bằng nghệ thuật. Năm nay, Biennale với chủ đề "Let’s make a better place" (Cùng tạo nên một nơi tốt đẹp hơn), sẽ giới thiệu đến khách tham quan 11 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của các nghệ sĩ quốc tế. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31/3/2024.

Khu vực triển lãm dành cho trẻ em tại National Gallery không chỉ có các trò chơi tương tác, giải trí, còn là nơi giúp các em khơi nguồn sáng tạo và cảm hứng nghệ thuật từ khi còn bé. Ảnh: TIH

Các tác phẩm tại đây có thể giúp người xem khám phá cách thức kiến tạo nên thế giới dựa trên 4 giá trị cốt lõi, gồm quan tâm, tôn trọng, tưởng tượng và hợp tác. Về phần các hoạt động thường trực, Keppel Art Centre for Education (Trung tâm giáo dục nghệ thuật Keppel) được xem là nơi thú vị nhất dành cho trẻ tại National Gallery này. Nơi đây mang đến không gian kỳ thú, giúp trẻ khám phá nghệ thuật và giải phóng khả năng sáng tạo.

Với các gợi ý trên, gia đình bạn hè này có thể thoải mái lên kế hoạch, vẽ ra một lịch trình tiện lợi, đảm bảo thể chất, tinh thần cho mọi người. Du khách cũng nên lưu ý, với gia đình đa thế hệ, có cả người lớn, cao tuổi và trẻ nhỏ, cần chú ý sắp xếp hợp lý những điểm cần đi. Hạn chế di chuyển quá nhiều hoặc không có kế hoạch rõ ràng, sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn, khó tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch hè tại Singapore.

Thy An