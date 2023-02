Các địa phương sẵn sàng giao quân

Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên... đã hoàn thành việc tuyển chọn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng bàn giao cho các đơn vị.

Ngày 2/2, thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cho biết năm 2023, thành phố được giao chỉ tiêu 3.500 công dân, đã tổ chức tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Năm nay, gần 1.000 công dân thủ đô (28%) tình nguyện viết đơn nhập ngũ; 21% có trình độ cao đẳng, đại học. Gần 1.300 đoàn viên ưu tú được cử tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng đảng.

Theo thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, 3.500 thanh niên sắp nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm, sẵn sàng lên đường tòng quân.

Thanh niên TP HCM lên đường nhập ngũ vào năm 2019. Ảnh: Thành Nguyễn

Tại Hải Phòng, các quận huyện đã hoàn thành khám sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị của công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Tổng số thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự của toàn thành phố là trên 3.000, đạt 120% so với chỉ tiêu.

Để phục vụ khám sức khỏe tuyển quân, 100% quận, huyện ở Hải Phòng đã trang bị máy đo tật khúc xạ về mắt, máy điện tim, siêu âm. Riêng quận Hồng Bàng, huyện Cát Hải đã đầu tư máy đo tật khúc xạ tự động phục vụ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hàng năm.

Năm 2023, Chính phủ giao cho tỉnh Thái Nguyên tuyển chọn, gọi 1.800 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 285 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Toàn tỉnh đã sơ tuyển gần 9.200 công dân, trong đó đủ điều kiện khám tuyển khoảng 6.600. Có hơn 4.000 nam thanh niên đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ.

Tỉnh Nghệ An được giao tuyển chọn và gọi 3.100 công dân nhập ngũ vào quân đội và 275 người vào công an. Tỉnh Thanh Hóa có chỉ tiêu nhập ngũ 3.550 người. Tỉnh Lạng Sơn có tổng chỉ tiêu là 1.460 công dân, trong đó giao cho đơn vị bộ đội 1.250 và công an là 210 công dân... Tất cả các địa phương đều sẵn sàng bàn giao tân binh cho các đơn vị quân đội, công an.

Theo Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, tiêu chuẩn chung để công dân được gọi nhập ngũ là lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe và trình độ văn hóa phù hợp. Sức khỏe được đánh giá dựa trên một số bệnh về mắt; răng hàm mặt; tai mũi họng; thần kinh, tâm thần; tiêu hóa; hô hấp; tim, mạch và cơ, xương, khớp; bệnh về sinh dục, da liễu...

Công dân được gọi nhập ngũ phải học lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân có thể xem xét, tuyển chọn trình độ văn hóa lớp 7. Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Sơn Hà