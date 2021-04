Các địa phương đồng loạt kích cầu du lịch

Nhiều tỉnh, thành triển khai chương trình giảm giá cho du khách hoặc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, ẩm thực.

Tối 10/4, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội đền Mẫu Thượng năm 2021. Lễ hội diễn ra trong 9-14/4/2021, bao gồm loạt sự kiện như carnival đường phố với chủ đề "Các dân tộc Sa Pa và Đạo Mẫu"; Liên hoan hát Chầu văn và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu; Lễ tế dân gian và dâng hương đền Mẫu Thượng...

Đây là sự kiện mở màn cho chương trình kích cầu du lịch năm 2021 của tỉnh với chủ đề "Hương sắc Lào Cai". Theo đó, tỉnh phát động chương trình kích cầu du lịch, giảm giá vé tham quan tại Khu du lịch cáp treo Fansipan. Ngoài ra là khuyến mãi, giảm giá lưu trú, ăn uống, tour... với sự tham gia của các doanh nghiệp.

Tại các địa phương tổ chức loạt sản phẩm du lịch mới, đặc trưng như Tái hiện Chợ tình Sa Pa; Lễ hội hoa và trình diễn thổ cẩm; Giải chạy Băng qua vùng di sản; Giải đua xe đạp Đi giữa mùa nước đổ. Ngoài ra còn có Lễ hội mùa tình yêu, Lễ hội mùa hè tại thị xã Sa Pa; Lễ hội đua ngựa tại Bắc Hà...

Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tỉnh Lào Cai đón 70.000 lượt khách. Trong đó, khách đến Sa Pa chiếm 60% tổng số. Ảnh: Lê Việt Khánh

Cùng ngày, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Khu du lịch Quan Lạn - Minh Châu là khu du lịch cấp tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Trong năm nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hơn 150 hoạt động tập trung các sự kiện văn hóa gắn với các di tích lịch sử, điểm đến tâm linh như Yên Tử, Bạch Đằng, Cửa Ông... Ngoài ra là sự kiện du lịch, thể thao tại các trọng điểm du lịch của tỉnh như Hạ Long, Cẩm Phả, Cô Tô, Móng Cái...

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, tại Hạ Long sẽ diễn ra chuỗi sự kiện kích cầu, gồm các chương trình nghệ thuật, biểu diễu đường phố và bắn pháo hoa. Các hoạt động tổ chức tại 3 cụm Bãi Cháy, Tuần Châu và khu vực phía đông thành phố.

Tại Thanh Hóa, tối 10/4 diễn ra sự kiện khai mạc Lễ hội hoa với hàng loạt tiết mục biểu diễn nghệ thuật và trình diễn pháo hoa 15 phút. Lễ hội hoa được tổ chức tại FLC Sầm Sơn kéo dài hết tháng 4 là sự kiện khởi đầu cho mùa du lịch hè Sầm Sơn năm 2021.

Ngày 16-18/4, Hà Nội tổ chức Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực tại tổ chức ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác, đường Lê Thạch, Lê Lai và Cung thiếu nhi, quận Hoàn Kiếm. Tại đây có 150 gian hàng từ các địa phương, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không giới thiệu tới du khách sản phẩm du lịch mới hoặc các chương trình giảm giá.

Tại không gian ẩm thực của sự kiện, du khách có cơ hội thưởng thức và tìm hiểu về những món ăn đặc trưng của Hà Nội như phở, bún thang, bánh khúc, bánh cuốn Thanh Trì, bánh cốm, trà Việt, cà phê trứng, trà sen hồ Tây... Chiều 16/4 sẽ diễn ra Hội nghị công bố các sản phẩm du lịch nội địa năm 2021, với nghìn tour, sản phẩm du lịch mới được đưa ra, với hình thức giảm giá 15-35%, hoặc kèm voucher, quà tặng.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2021 được tổ chức tại Hà Nội, ngày 5-8/5. Ảnh: Khánh Trần

Ngày 20/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021, chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 2.000 - 3.000 khách tham dự.

Đây là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam và Ninh Bình là địa phương đăng cai tổ chức năm 2021. Năm Du lịch Quốc gia dự kiến có 140 hoạt động tại các địa phương trên cả nước, góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch Bình Định nói riêng và du lịch Việt Nam nói riêng.

Trước đó vào cuối tháng 3, TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình khởi động chương trình kích cầu du lịch "Miền Di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage", giới thiệu các gói tour giá từ 3.490.000 đồng.

1.000 khách du lịch đầu tiên tham gia chương trình kích cầu sẽ nhận được một trong các ưu đãi như miễn phí vé cáp treo tham quan Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, vé vui chơi All in One tại Asia Park; trải nghiệm du ngoạn trên tàu Rồng sông Hàn...

Hiện nay, từng địa phương áp dụng chính sách giảm giá riêng, cụ thể như Đà Nẵng miễn phí vé tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật trong 6 tháng đầu năm. 6 tháng sau giá vé giảm 50%. Huế giảm 50% phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 1/3 đến 31/8/2021.

Ngoài ra, Hội An (Quảng Nam) giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế. Quảng Bình giảm 20% mức thu phí các sản phẩm du lịch: động Phong Nha, Tiên Sơn; điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; động Thiên Đường và hang Mẹ bồng con; tuyến du lịch sông Chày-hang Tối; điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật... từ 1/10 đến hết ngày 31/12/2021.

Tỉnh Quảng Bình cũng giảm 50% mức thu phí các sản phẩm du lịch mạo hiểm tại động Phong Nha, Hang Va, Nước Nứt... Ảnh: Phạm Huy Trung

Chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Bình Định gồm gói giảm giá, với sự tham gia của 38 doanh nghiệp, giảm 10-30% cho dịch vụ lưu trú, lữ hành, vận chuyển. Để hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành, các điểm du lịch miễn phí vé vào cổng cho 10% số khách của đoàn từ 20 người trở lên. Ngoài ra các điểm cũng áp dụng chương trình tặng kèm sản phẩm hoặc dịch vụ như nước uống, khăn lạnh, quà lưu niệm...

Lan Hương