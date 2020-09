Các địa phương đẩy mạnh liên kết nhằm kích cầu du lịch

Hà Giang cùng 8 tỉnh Tây Bắc hay các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Tây chung tay tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch.

Tọa đàm "Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do Tổng cục Du lịch phối hợp với báo điện tử VnExpress diễn ra vào 14h30, ngày 24/9. Chương trình có hai phiên thảo luận chính gồm: "Việt Nam - điểm du lịch an toàn" và "Duy trì và phát triển diểm du lịch hấp dẫn".

Tại sự kiện, bên cạnh đề cập tới sự an toàn cũng như đưa ra những chương trình du lịch hấp dẫn, các lãnh đạo, đại diện... tham dự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết, hợp sức giữa các tỉnh, thành phố. Điều này giúp các doanh nghiệp du lịch cùng "đứng vững" trong thời kỳ dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra.

Bà Triệu Thị Tình – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết tỉnh đưa ra nhiều điểm mới trong chương trình kích cầu.

Bà Triệu Thị Tình – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang chia sẻ thời gian qua, Hà Giang cùng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch. Song song với tuân thủ, tỉnh xây dựng sản phẩm mới để hấp dẫn du khách, kích cầu sự phát triển của ngành. Bà khẳng định thời gian trong và sau dịch Covid-19, du khách đến Hà Giang vẫn rất đông.

Thời gian tới, địa phương sẽ giới thiệu cao nguyên đá Đồng Văn với du khách trong và ngoài nước. Tỉnh cũng xây dựng kịch bản kích cầu ngành du lịch trong tương lai, kết hợp phòng chống dịch. "Chúng tôi đề xuất với các đơn vị, giảm thuế, hỗ trợ giá điện để giúp các doanh nghiệp kinh doanh du lịch làm tốt nhiệm vụ phát triển ngành", bà nói.

Tháng 11, Hà Giang sẽ có lễ hội hoa tam giác mạch, liên hoan ẩm thực với 8 tỉnh Tây Bắc, TP HCM. Bà Triệu Thị Tình khẳng định các doanh nghiệp quan tâm đến Hà Giang, địa điểm du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, phong cảnh ruộng bậc thang. Tỉnh Hà Giang cam kết với Tổng Cục Du lịch, các tỉnh thành trong cả nước cùng kích cầu, xây dựng: "Hà Giang - địa điểm du lịch bản sắc, an toàn".



Bà Trần Thị Nguyện - Giám đốc Kinh doanh SunWorld nhấn mạnh cần liên kết các điểm ở vùng, miền như: các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Tây. Bà đề xuất Kiên Giang, Phú Quốc sẽ là điểm đến phát triển. "Đây là miền nắng ấm, an toàn, được nhiều tập đoàn lớn đầu tư. Nên tổ chức chiến lược kích cầu tại Kiên Giang", bà nói.

Theo bà Trần Thị Nguyện, doanh nghiệp cũng cần liên kết với hàng không, các công ty lữ hành... để cùng hỗ trợ nhau phát triển. Sungroup đã đồng hành cùng Vietnam Airlines để đưa ra các combo du lịch hấp dẫn cho du khách. Các khách sạn, công ty du lịch cũng cần kết hợp với nhau để cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Từ đó, khách hàng yên tâm về chất lượng. Doanh nghiệp cũng cần cam kết với nhau về giá giảm, minh bạch lộ trình thực hiện và truyền thông rộng trong giới du lịch nhằm đảm bảo cuộc chơi văn minh để khách hàng thay đổi thói quen du lịch.

Bà Trần Thị Nguyện, Giám đốc Kinh doanh Sun World thuộc tập đoàn Sun Group nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết giữa các doanh nghiệp, địa phương...

Tham dự sự kiện, bà Võ Thị Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết thời gian tới, Sở Du lịch TP HCM cũng mong muốn phát huy thực chất liên kết vùng để tạo ra sản phẩm hấp dẫn, kết nối các địa phương, thành phố để sẵn sàng chào đón du khách.

Đồng quan điểm với bà Ngọc Thúy, Giám đốc du lịch khu vực tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Thủy, dự kiến cuối tháng 10, sẽ kết nối ngành du lịch của Quảng Ninh, TP HCM và 9 tỉnh phía Bắc. Chương trình được kỳ vọng mang lại sự liên kết phát triển du lịch địa phương thời gian tới.

Trước đó, vào tháng 4, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" bằng cách phối hợp với ngành du lịch Quảng Bình, Đà Nẵng, Hà Nội để khảo sát nhu cầu du khách và thành lập liên minh phối hợp xây dựng sản phẩm hấp dẫn cho du khách. Đặc biệt, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội làm mới sản phẩm du lịch tàu hỏa lâu nay bị lãng quên.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng mong muốn doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, các cơ quan thông tấn, báo chí hỗ trợ Đà Nẵng trong thời gian sắp tới để đảm bảo phòng chống dịch cho khách du lịch nội địa.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng mong các cơ quan, thông tấn cùng hỗ trợ Đà Nẵng tuyên truyền du lịch an toàn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Bình tiết lộ sau đợt Covid-19 lần thứ nhất, Đà Nẵng cùng các địa phương đã triển khai chương trình kích cầu du lịch. Vì vậy, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chỉ từ ngày 1/7 tới 25/7, số lượng người tham quan Đà Nẵng đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, chương trình du lịch kích cầu "Tuyệt vời Đà Nẵng ơi" có sự tham gia của các doanh nghiệp, địa phương... dự định tổ chức vào ngày 1/8 đã bị hoãn lại vì dịch Covid-19 bùng phát lần hai vào cuối tháng 7. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố đã nhận được sự hỗ trợ y tế của cả nước, trong đó có Huế, Hải Phòng...

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ phát động cuộc thi "Nhớ Đà Nẵng" để các du khách tới điểm du lịch biển này trước khi có dịch hay trong thời gian bị mắc kẹt, có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ. Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng mong muốn cơ quan thông tấn hỗ trợ Đà Nẵng truyền đạt thông tin và hình ảnh của cuộc thi trong thời gian tới.

Vũ Chi