Các đề cử Ôtô của năm 2025 phân khúc xe gầm cao cỡ C

Ford Territory, Skoda Karoq, Jaecoo J7, BYD Sealion 6, Geely EX5, Subaru Forester, Dongfeng Mage tranh tài.

Hạng mục xe gầm cao cỡ C có đến 7 mẫu xe tham gia đến từ các thương hiệu Ford, Skoda, Jaecoo (Chery), BYD, Geely, Subaru, Dongfeng. Trong đó hãng xe Trung Quốc chiếm đa số, như Jaecoo J7, BYD Sealion 6, Geely EX5, Dongfeng Mage. Ba mẫu xe còn lại trong đề cử, gồm Ford Territory, Skoda Karoq, Subaru Forester. Dưới đây là chi tiết các đề cử tranh tài hạng mục Ôtô của năm 2025 phân khúc xe gầm cao cỡ C:

Ford Territory

Ford Territory phiên bản mới. Ảnh: Lương Dũng

Territory phiên bản mới ra mắt tại sự kiện kỷ niệm 30 của Ford tại Việt Nam ngày 15/8. Territory 2025 lắp ráp trong nước, bán ba phiên bản, giá 762-896 triệu đồng.

Ở phiên bản mới, mẫu xe của Ford tinh chỉnh thiết kế ngoại thất với diện mạo mới. Trong khi nội thất và động cơ giữ nguyên như bản cũ. Lần đầu tiên hãng xe Mỹ có thêm ứng dụng riêng kết nối điện thoại quản lý xe. Bản cao nhất trang bị hệ thống an toàn chủ động với nhiều tính năng.

Skoda Karoq

Skoda Karoq 2025 lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Phiên bản mới của Karoq ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 5. Karoq 2025 nâng cấp thiết kế, bổ sung tính năng an toàn, thêm công nghệ, trang bị tiện nghi. Xe bán hai phiên bản với giá tăng nhẹ so với bản cũ. Động cơ của Karoq 2025 giữ nguyên với cỗ máy 1.4 tăng áp, hộp số 8AT, dẫn động cầu trước.

Với giá bán của Karoq 2025 trên một tỷ đồng cao hơn các đối thủ bán chạy trong phân khúc như Mazda CX-5, Ford Territory khiến mẫu xe của Skoda gặp khó khăn khi tiếp cận khách hàng, dù xe mang thương hiệu châu Âu.

Jaecoo J7

Jaecoo J7 trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Tân binh Jaecoo J7 đến từ thương hiệu Trung Quốc ra mắt phân khúc gầm cao cỡ C vào tháng đầu năm 2025. J7 nhập khẩu chính hãng Malaysia và bán ba phiên bản. Trong đó J7 nổi bật với bản PHEV (plug-in hybrid) đầu tiên trong phân khúc. Xe trang bị máy xăng 1.5, kết hợp môtơ điện và pin 18,3 kWh. Theo công bố, phạm vi hoạt động của J7 lên tới 1.300 km với bình xăng và pin đầy. Đặc biệt, với chế độ EV có thể di chuyển 106 km.

Ngoại hình J7 thiết kế vuông vức, mang phong cách châu Âu. Nội thất nổi bật với màn hình giải trí cỡ lớn. Bên cạnh đó, xe trang bị công nghệ an toàn hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng.

BYD Sealion 6

BYD Sealion 6 trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Thêm một tân binh đến từ Trung Quốc là BYD Sealion 6 ra mắt thị trường vào tháng 4. Đây là mẫu xe PHEV thứ hai trong phân khúc gầm cao cỡ C, sau Jaecoo J7. Sealion 6 nhập khẩu chính hãng Thái Lan.

Ngoại hình Sealion 6 thiết kế tròn trịa, tính nhận diện thương hiệu cao. Nội thất mang phong cách đặc trưng của xe Trung Quốc. Hệ truyền động PHEV vận hành đa dạng và tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, mẫu xe của BYD trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng.

Geely EX5

Geely EX5 trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

EX5 ra mắt thị trường vào tháng 7, đây là mẫu xe điện đầu tiên của Geely tại Việt Nam. Xe nhập khẩu từ Trung Quốc và bán hai phiên bản.

Ngoại hình EX5 thiết kế tròn trịa, đường nét bo tròn đơn giản, khác biệt so với những mẫu xe điện khác ở Việt Nam. Trong khi điểm nhấn nằm ở nội thất với thiết kế bắt mắt, sử dụng vật liệu cao cấp và độ hoàn thiện ở mức cao.

Subaru Forester

Subaru Forester trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Forester thế hệ mới ra mắt khách Việt ngày 12/11. Ở thế hệ mới, Forester chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản thay vì Thái Lan ở thế hệ trước. Xe bán hai phiên bản và giá tăng 200 triệu.

Thiết kế Forester 2025 trau chuốt hơn thế hệ cũ, tuy nhiên không tạo được sức hút mà mang tính bảo thủ đặc trưng Nhật Bản. Nội thất thiết kế mới với điểm nhấn là màn hình giải trí đặt dọc, bảng đồng hồ hiển thị nhiều thông số. Xe sử dụng động cơ boxer 2.5 mới và trang bị nhiều tính năng an toàn.

Dongfeng Mage

Tân binh xe gầm cao cỡ C Dongfeng Mage. Ảnh: Dongfeng

Tân binh gầm cao cỡ C đến từ Trung Quốc là Dongfeng Mage ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10. Xe nhập khẩu chính hãng Trung Quốc, bán hai phiên bản.

Ngoại hình Mage thiết kế phong cách thể thao, hầm hố và góc cạnh. Nội thất kiểu dáng hiện đại, cần số dạng điện tử. Xe lắp động cơ 1.5 tăng áp và bản hybrid bổ sung môtơ điện. Xe trang bị nhiều tính năng an toàn.

