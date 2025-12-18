Các đề cử Ôtô của năm 2025 phân khúc SUV/crossover cỡ D

Xe gầm cao cỡ D là một trong hai phân khúc có nhiều đề cử nhất với 8 mẫu xe như Santa Fe Hybrid, mu-X, Sorento, Kodiaq, Monjaro, 08, Sealion 8, Huge.

Đề cử Ôtô của năm 2025 phân khúc xe gầm cao cỡ D ghi nhận 8 mẫu xe tranh tài. Đây cũng là một trong những phân khúc có nhiều đề cử nhất Car Awards năm nay. Tám đề cử gồm: Hyundai Santa Fe, Isuzu mu-X, Kia Sorento, Skoda Kodiaq, Geely Monjaro, Lynk & Co 08, BYD Sealion 8 và Dongfeng Huge.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai ra mắt Santa Fe 2025 với bản hybrid đầu tháng 12, bổ sung thêm lựa chọn cho khách Việt bên cạnh những bản động cơ đốt trong. Ở bản mới, Santa Fe tinh chỉnh nhẹ thiết kế ngoại thất với một vài chi tiết nhận diện bản hybrid. Trong khi nội thất không đổi thiết kế. Xe trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

Điểm nhấn của Santa Fe Hybrid là hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1.6 tăng áp kết hợp với môtơ điện kèm pin 1,49 kWh. Kết hợp lại cho tổng công suất 235 mã lực.

Isuzu mu-X

Isuzu mu-X lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Đình Tùng

mu-X phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 6. Xe nhập khẩu Thái Lan và bán 5 phiên bản. mu-X 2025 thay đổi thiết kế theo hướng thể thao hơn, đi kèm những chi tiết bo tròn. Nội thất nâng cấp và sử dụng vật liệu với độ hoàn thiện chỉn chu hơn. Hãng xe Nhật bản Isuzu bổ sung công nghệ và tiện nghi cho mu-X 2025. Trang bị an toàn bổ sung với hệ thống an toàn chủ động với camera ADAS thế hệ thứ 4 mới nhất.

mu-X trang bị động cơ dầu 1,9 lít, tùy chọn số sàn 6MT hay tự động 6 AT. Bản 4x4 thêm chế độ địa hình Rough Terrain Mode, cùng hệ thống gài cầu điện tử.

Kia Sorento

Kia Sorento phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Thaco

Sorento mới ra mắt khách Việt trong tháng 9. Mẫu xe gầm cao cỡ D của Kia bổ sung thêm hai bản cao cấp, bên cạnh hai bản thấp. Sorento 2025 tiếp tục lắp ráp trong nước. Sorento 2025 tùy chọn động cơ xăng, hoặc dầu, bổ sung lựa chọn hệ dẫn động AWD.

Ngoại hình Sorento 2025 thay đổi với thiết kế nam tính hơn, thừa hưởng từ người anh em Carnival. Nội thất cấu hình 7 chỗ, bọc da cao cấp. Hãng xe Hàn Quốc nâng cấp công nghệ, thêm trang bị và bổ sung công nghệ an toàn.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Kodiaq 2025 ra mắt thị trường Việt Nam cuối tháng 2, đây là mẫu xe thế hệ mới. Xe bán hai phiên bản, nhập khẩu chính hãng từ châu Âu. Kodiaq thế hệ mới mang thiết kế đặc trưng thương hiệu Skoda, chủ đạo là những đường nét khỏe khoắn, nam tính. Nội thất phong cách mới, trẻ trung hơn thế hệ cũ, điểm nhấn với màn hình giải trí cỡ lớn và sử dụng vật liệu cao cấp hơn.

Xe trang bị động cơ xăng 2.0 tăng áp, hộp số 7 cấp ly hợp kép, dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Ngoài ra, tính năng an toàn bổ sung nhiều công nghệ mới như hỗ trợ lái ADAS.

Geely Monjaro

Geely Monjaro trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Xe gầm cao cỡ D Geely Monjaro ra mắt khách Việt vào giữa tháng 7. Monjaro mới có hai lựa chọn hệ truyền động, xăng hoặc hybrid. Ngoại hình Monjaro thiết kế phong cách với điểm nhấn nằm ở mặt ca-lăng, tổng thể cơ bắp và nam tính. Nội thất của mẫu xe nhà Geely mang phong cách hiện đại, độ hoàn thiện cao, trang bị nhiều tiện nghi và công nghệ. Xe có đầy đủ các tính năng an toàn chủ động ADAS.

Lynk & Co 08

Lynk & Co 08 trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Minh Quân

Lynk & Co 08 ra mắt thị trường Việt Nam vào nửa cuối tháng 10. Mẫu gầm cao phân khúc D nhập khẩu chính hãng Trung Quốc, bán hai phiên bản. Lynk & Co định vị 08 là sản phẩm chiến lược của hãng.

08 trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid) với phạm vi hoạt động công bố 1.400 km với bình xăng và pin đầy, riêng chế độ thuần điện EV có thể hoạt động 200 km.

08 có thiết kế ngoại thất riêng biệt, hiếm gặp ở phân khúc cỡ D tại Việt Nam. Nội thất thiết kế trẻ trung và hiện đại. Mẫu xe của Geely trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng.

BYD Sealion 8

BYD Sealion 8 tại sự kiện ra mắt ngày 18/4. Ảnh: Lương Dũng

Sealion 8 là mẫu xe gầm cao cỡ D thuần điện, ra mắt trong tháng 4. Xe cấu hình 7 chỗ với 3 hàng ghế. Xe bán một phiên bản, nhập khẩu chính hãng Trung Quốc.

Mẫu xe của BYD trang bị hai môtơ điện công suất 509 mã lực, gói pin 108,8 kWh với phạm vi hoạt động 530 km. Ngoại hình thiết kế đặc trưng BYD với những đường nét bo tròn. Thiết kế nội thất hướng đến người lái. Điểm nhấn với màn hình giải trí cỡ lớn, ghế da cao cấp. Trang bị an toàn với hệ thống hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng.

Dongfeng Huge

Dongfeng Huge trong hành trình Car Test của giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Minh Quân

Tân binh gầm cao cỡ D Huge của hãng xe Trung Quốc Dongfeng âm thầm ra mắt thị trường Việt Nam. Xe nhập khẩu chính hãng Trung Quốc và bán một phiên bản.

Huge tạo hình góc cạnh, nam tính ở ngoại thất. Xe chỉ cung cấp cấu hình 5 chỗ. Nội thất tạo hình phong cách, trang bị nhiều tiện nghi và công nghệ. Trang bị an toàn với đầy đủ tính năng của hệ thống an toàn chủ động ADAS. Xe trang bị hệ truyền động hybrid gồm máy xăng 1.5 với môtơ điện cầu trước, kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Lương Dũng