Các đề cử Bài hát của năm tại Grammy 2025

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia, hạng mục Bài hát của năm (Song of the Year - SOTY) tập trung vào phần sáng tác, tôn vinh nhạc phẩm có ca từ hay, ý nghĩa và những người viết lời. Trong số tám ca khúc nhận đề cử, các chuyên trang dự đoán Billie Eilish, Lady Gaga - Bruno Mars, Beyoncé và Chappell Roan là những cái tên có khả năng đoạt giải.

Birds of a Feather - Billie Eilish

Ca khúc do Billie Eilish và anh trai - nhà sản xuất Finneas - đồng sáng tác, thuộc album phòng thu thứ ba của cô, Hit Me Hard and Soft. Lời bài hát là nỗi niềm của cô gái muốn gắn bó đời mình với người yêu, lấy cảm hứng từ thành ngữ "birds of a feather flock together" (gần giống câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã").

Đây cũng là bài hát có lượt nghe cao nhất nền tảng Spotify năm ngoái, vượt qua Espresso của Sabrina Carpenter vào cuối tháng 12/2024. Nếu anh em nhà Finneas thắng SOTY năm nay, đây là lần thứ ba họ đoạt giải. Trước đó, hai đĩa đơn bad guy và What Was I Made For của cả hai lần lượt được vinh danh tại lễ trao giải năm 2020 và 2024. Ngoài đề cử Bài hát của năm, Birds of a Feather góp mặt trong hạng mục Bản thu âm của năm, Trình diễn nhạc pop solo xuất sắc.

Die With A Smile - Lady Gaga và Bruno Mars

Sau khi bài hát phát hành vào tháng 8/2024, màn hợp tác của Bruno Mars và Lady Gaga gây sốt toàn cầu, lọt vào top 10 ca khúc có lượt stream cao nhất Spotify năm 2024. Phần ca từ viết về khát khao được yêu đến lúc diệt vong, muốn cùng người thương trải qua giây phút cuối cùng.

Giới chuyên môn đánh giá cao giọng hát và sự kết hợp ăn ý của cả hai ca sĩ. Slant Magazine nhận xét tác phẩm giàu cảm xúc, gợi nhớ những bản tình ca của thế kỷ trước. Bài hát cũng giúp Mars và Gaga xuất hiện trong hạng mục Trình diễn song ca/nhóm nhạc hay nhất, cạnh tranh với Gracie Abrams - Taylor Swift, Ariana Grande - Brandy & Monica, Billie Eilish - Charli xcx và Beyoncé - Post Malone.

Fortnight - Taylor Swift ft. Post Malone

Ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ 11 của Taylor Swift - The Tortured Poets Department, phát hành vào tháng 4/2024. Trong bài, ca sĩ hóa thành thi sĩ si tình, tự giằng xé trong câu chuyện hư cấu về mối quan hệ sai trái của hai người hàng xóm đã kết hôn nhưng ngoại tình với nhau. Chuyện tình kéo dài suốt hai tuần (fortnight nghĩa là hai tuần) với nhiều tổn thương. Swift nhấn mạnh những nỗi đau bằng cách lặp đi lặp lại câu hát: "I love you, it's ruining my life (Em yêu anh, và tình yêu đó hủy hoại đời em).

Billboard nhận xét bài hát mang cảm giác u ám đến mức người nghe không thể phớt lờ nỗi đau của nhân vật. Cảm xúc ấy càng sâu sắc hơn nhờ phần hát đệm nhẹ nhàng của Post Malone. Fortnight còn góp mặt trong hạng mục đề cử Bản thu âm của năm và MV hay nhất.

Good Luck, Babe! - Chappell Roan

Đĩa đơn do giọng ca Chappell Roan đồng sáng tác và thể hiện, xoay quanh mối tình đồng tính nữ. Lời bài hát là sự mỉa mai của nhân vật dành cho bạn cùng giới vì người này không dám thừa nhận có tình cảm với cô. Ca khúc ra mắt vào tháng 4/2024, thu hút nhiều chú ý và đưa tên tuổi Chappell Roan đến gần công chúng. Trước đây, Roan có hơn 10 năm kinh nghiệm làm nhạc nhưng không được nhiều người biết đến.

Hiện Good Luck, Babe! đạt hơn một tỷ lượt nghe trên Spotify, từng xếp thứ nhất trong danh sách Ca khúc hay nhất năm 2024 do Guardian bình chọn. Tờ Rolling Stone dự đoán Chappell Roan thắng vì cô có một năm thành công với sáng tác này. Nhạc phẩm cũng tranh giải Bản thu âm của năm. Roan nhận tổng cộng sáu đề cử, trong đó có Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Please Please Please - Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter mang ca khúc "Please Please Please" lên sân khấu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Video: YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Sabrina Carpenter thể hiện "Please Please Please" - Jimmy show

Ngoài Espresso, Sabrina Carpenter cũng thành công với bản hit này trong năm qua. Bài hát thuộc đĩa nhạc Short n' Sweet, ra mắt vào tháng 6/2024 - hai tháng trước khi cô giới thiệu toàn bộ album. Lần này, cô hát về nỗi bất an trong tình yêu, sợ bị người yêu làm tổn thương.

Trang Pop Dust gọi Sabrina Carpenter là một trong những ngôi sao đột phá của năm, dự đoán ca khúc này thắng SOTY. Năm nay, giọng ca sinh năm 1999 góp mặt trong danh sách ứng viên Nghệ sĩ mới xuất sắc, cạnh tranh với Chappell Roan.

Texas Hold 'Em - Beyoncé

Bài hát thuộc thể loại nhạc đồng quê, nằm trong album Cowboy Carter, phát hành cuối tháng 3/2024. Beyoncé thêm tiếng đàn banjo do nghệ sĩ da màu Rhiannon Giddens thể hiện vào bài. Đây là nhạc cụ thường xuất hiện trong loại nhạc này, có nguồn gốc từ Tây Phi và được những người nô lệ mang đến Bắc Mỹ vào thế kỷ 17, theo Pitchfork. Chuyên trang nhận định ca khúc như lời tri ân của ca sĩ dành cho cộng đồng da đen trong lịch sử phát triển nhạc đồng quê.

Suốt sự nghiệp, Beyoncé nhận đề cử hạng mục này năm lần, nhưng chỉ thắng một lần. Năm 2010, cô đoạt giải với Single Ladies (Put a Ring on It). Texas Hold 'Em cũng xuất hiện trong danh sách ứng viên Bản thu âm của năm, Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc.

A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey

Đĩa đơn thuộc album Where I've Been, Isn't Where I'm Going của Shaboozey, gia nhập làng nhạc vào tháng 4/2024. Bài hát từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 100 suốt 19 tuần, giữ hạng ba trong danh sách 100 bài hát hay nhất năm 2024 của Rolling Stone. Dù ca khúc mang giai điệu vui tươi của hộp đêm, nội dung xoay quanh nỗi lo cơm áo, gạo tiền ở người trưởng thành. Sau những giờ làm việc, nhân vật trong bài hát đến bar giải khuây để tạm quên đi cuộc sống vất vả.

A Bar Song (Tipsy) cũng nhận đề cử Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất, Bản thu âm remix hay nhất. Shaboozey cũng lọt vào hạng mục Trình diễn nhạc đồng quê hay nhất nhờ sáng tác này. Lần đầu anh tham gia cuộc đua Grammy nên cũng xuất hiện trong nhóm Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Ngoài các tác phẩm trên, danh sách còn có Not Like Us của rapper Kendrick Lamar. Bài rap còn tranh giải Bản thu âm của năm, Trình diễn rap xuất sắc, Bản rap hay nhất, MV hay nhất. Nhạc phẩm có độ phổ biến cao vào năm ngoái, thường xuyên phát tại nhiều cuộc thi thể thao ở Mỹ. Đội ngũ của bà Kamala Harris từng dùng bản nhạc này cho buổi vận động bầu cử tổng thống Mỹ ở Atlanta tháng 7/2024.

Grammy được tổ chức lần đầu năm 1959, do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ chủ trì, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2/2 (giờ địa phương) tại nhà thi đấu Crypto.com, Los Angeles. Diễn viên hài Trevor Noah là người dẫn chương trình, đánh dấu 5 năm liên tiếp đảm nhận vai trò này.

Theo Variety, các hoạt động bên ngoài lễ trao giải như tiệc trước và sau Grammy bị hủy do vụ cháy rừng ở Los Angeles. Viện Hàn lâm cho biết mùa giải năm nay còn có mục đích gây quỹ hỗ trợ nạn nhân vùng hỏa hoạn, tri ân lòng dũng cảm của đội ngũ cứu hộ.

Một số hạng mục chính khác tại Grammy 2025

Album của năm

1. New Blue Sun - André 3000

2. Cowboy Carter - Beyoncé

3. Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

4. Brat - Charli XCX

5. Djesse Vol. 4 - Jacob Collier

6. Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

7. The Rise and Fall of a Midwest Princess - Chappell Roan

8. The Tortured Poets Department - Taylor Swift

Bản thu âm của năm

1. Now and Then - The Beatles

2. Texas Hold 'Em - Beyoncé

3. Espresso - Sabrina Carpenter

4. 360 - Charli XCX

5. Birds of a Feather - Billie Eilish

6. Not Like Us - Kendrick Lamar

7. Good Luck, Babe! - Chappell Roan

8. Fortnight - Taylor Swift ft. Post Malone

Nghệ sĩ mới xuất sắc

1. Benson Boone

2. Sabrina Carpenter

3. Doechii

4. Khruangbin

5. Raye

6. Chappell Roan

7. Shaboozey

8. Teddy Swims