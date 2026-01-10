Các đảng phái Greenland tuyên bố không muốn bị Mỹ kiểm soát

Các đảng phái chính trị tại Greenland phản đối ý tưởng nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ khi Tổng thống Trump thể hiện quyết tâm muốn có được hòn đảo.

"Chúng tôi không muốn là người Mỹ, không muốn là người Đan Mạch, chúng tôi muốn là người Greenland", lãnh đạo của 5 đảng trong quốc hội Greenland ngày 9/1 ra tuyên bố chung.

"Tương lai Greenland phải do người dân Greenland quyết định. Không quốc gia nào khác được can thiệp vào việc này. Chúng tôi phải tự quyết định tương lai của mình, không bị áp lực phải đưa ra quyết định vội vàng và không có can thiệp từ các quốc gia khác", họ nhấn mạnh.

Nhà thờ Chúa Cứu thế ở thủ phủ Nuuk, Greenland, hồi tháng 3/2025. Ảnh: AFP

Thông điệp được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại rằng Washington sẽ "thực hiện kế hoạch đối với Greenland, dù họ có muốn hay không".

"Chúng ta sẽ không để Nga hay Trung Quốc kiểm soát Greenland. Đó là những gì họ sẽ làm nếu chúng ta không hành động. Vì vậy, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đối với Greenland, bất kể theo cách nhẹ nhàng hay cách khó khăn hơn", ông Trump nói.

Cả Nga và Trung Quốc đều tăng cường hoạt động quân sự trong khu vực quanh Greenland những năm gần đây, song chưa bên nào tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới và là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ. Greenland có nghị viện và chính quyền riêng, nhưng Đan Mạch nắm quyền quyết định đối với các vấn đề đối ngoại và quốc phòng.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào Greenland sẽ chấm dứt "mọi thứ", trong đó có hiệp ước phòng thủ chung NATO và cấu trúc an ninh hậu Thế chiến II.

Ông Trump từng đề nghị mua Greenland vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên nhưng đã bị từ chối.

Vũ Hoàng (Theo AFP)