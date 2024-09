Các cựu danh thủ Anh: 'Bàn thắng của Arsenal không hợp lệ'

AnhPaul Merson và Les Ferdinand đều cho rằng pha lập công của Gabriel trong trận Arsenal thắng Tottenham 1-0 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh không hợp lệ.

Phút 64, trên sân Tottenham Hotspur, Bukayo Saka đá phạt góc bên cánh phải để Gabriel Magalhaes đánh đầu trong thế không người kèm từ khoảng 4 m tung lưới chủ nhà. Trước khi bật lên, trung vệ của Arsenal đã chạy chỗ khôn khéo và có động tác đẩy vào lưng người đeo kèm anh là Cristian Romero.

Chính vì vậy, trên kênh Sky Sports, cựu tiền vệ Arsenal, Merson cho rằng trọng tài lẽ ra phải khước từ bàn thắng của Gabriel. "Nếu là Romero, tôi sẽ thất vọng nếu không bị thổi phạm lỗi", cựu danh thủ người Anh bình luận. "Romero đứng sai vị trí, mọi thứ đều sai ở pha phòng ngự ấy. Bạn phải nhìn bóng cũng như người mình theo kèm. Romero đang theo sát Gabriel rồi bị đẩy cách xa cả sải tay. Tôi nghĩ đó là tình huống phạm lỗi".

Gabriel dường như đã đẩy Romero từ phía sau, nhưng trọng tài không thổi phạt. Ảnh chụp màn hình.

Les Ferdinand cho rằng Romero cần mạnh mẽ hơn khi phòng ngự, nhưng đồng ý với quan điểm rằng trung vệ Tottenham đã bị phạm lỗi. "Tôi nghĩ nếu tiền đạo làm như vậy, trọng tài sẽ thổi phạt", ông nói. "VAR thậm chí không vào cuộc. Đúng là Romero cần mạnh mẽ hơn. Đó là pha phòng ngự không tốt, nhưng cậu ấy đã bị đẩy phía sau".-

Tình huống tranh cãi khác đến ở phút 35, khi hậu vệ cánh trái Arsenal, Jurrien Timber phạm lỗi với Pedro Porro rồi tiếp tục đi bóng bất chấp tiếng còi của trọng tài, châm ngòi màn xô xát giữa cầu thủ hai đội ở đường biên cạnh khung thành Tottenham. Sau khi vãn hồi trật tự, trọng tài Jarred Gillett rút thẻ vàng với Timber và VAR cũng không xem đây là tình huống phạm lỗi nghiêm trọng để can thiệp.

Một lần nữa, Merson cho rằng CLB cũ Arsenal may mắn. "Timber may mắn, đặc biệt khi trận đấu diễn ra trên sân khách, và cách trọng tài rút thẻ vàng như bán kem trong hiệp một. Cậu ấy rất may mắn", cựu danh thủ 56 tuổi bình luận.

Gabriel ăn mừng sau khi đánh đầu tung lưới Tottenham. Ảnh: AP.

Merson thi đấu cho Arsenal giai đoạn 1985–1997, ghi 99 bàn qua 417 trận, đoạt bảy danh hiệu, trong đó có hai chức vô địch Anh. Sau đó, ông khoác áo Middlesbrough, Aston Villa, Portsmouth, Walsall rồi giải nghệ năm 2006. Ở cấp độ quốc tế, Merson ghi ba bàn qua 21 lần khoác áo tuyển Anh, góp mặt tại Euro 1992 và World Cup 1998.

Jamie Redknapp cũng cho rằng lẽ ra trọng tài phải truất quyền thi đấu của hậu vệ Arsenal, khi nhắc lại việc Curtis Jones (Liverpool) hay Yves Bissouma (Tottenham) phải nhận thẻ đỏ từ những tình huống tương tự mùa trước. "Timber rất may mắn, bởi trọng tài khác có thể rút thẻ đỏ. Cậu ấy không cần vào bóng ở tình huống như vậy. Thật kỳ lạ", cựu danh thủ người Anh - vốn là trụ cột của Liverpool giai đoạn 1991-2002, trước khi chuyển sang Tottenham rồi giải nghệ trong màu áo Southampton năm 2005 - bình luận.

Hôm qua là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Arsenal trên sân của Tottenham - điều "Pháo thủ" chưa từng làm được kể từ năm 1988. Họ cũng lần đầu đạt chuỗi sáu chiến thắng sân khách liên tiếp, kể từ năm 2013.

Hồng Duy