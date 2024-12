Các cuốn sách yêu thích trong năm 2024 của ông Obama

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama giới thiệu 10 tác phẩm yêu thích nhất của ông gồm tiểu thuyết hư cấu và sách nghiên cứu tâm lý, chính trị.

Trên X ngày 21/12, cựu Tổng thống Barack Obama, 63 tuổi, công bố những quyển sách tâm đắc năm nay. Ông cho biết: "Tôi luôn mong chờ được chia sẻ với mọi người danh mục sách, phim và nhạc tôi yêu thích hàng năm. Hôm nay, tôi xin bắt đầu thông lệ thường niên với các tác phẩm để lại ấn tượng cho tôi dài lâu kể từ lúc đọc xong".

Danh sách 10 quyển sách yêu thích nhất năm của ông Barack Obama. Ảnh: X/ Barack Obama

Một trong những tác phẩm gây chú ý trong danh mục năm nay là The Anxious Generation (Thế hệ lo âu) của nhà tâm lý học Jonathan Haidt, ra mắt vào tháng 3. Nội dung là những nghiên cứu, quan điểm của tác giả về sự gia tăng bệnh trầm cảm, mức độ cô đơn của giới trẻ hiện nay. Theo Haidt, việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội tác động tiêu cực sức khỏe tinh thần của thế hệ Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012). Đây cũng là quyển nằm trong gợi ý bốn sách đáng đọc dịp cuối năm của tỷ phú Bill Gates.

Tiểu thuyết Orbital (Quỹ đạo) do nhà văn Samathan Harvey sáng tác cũng là quyển nổi bật khác, phát hành vào tháng 12/2023. Sách thắng giải Booker hôm 13/11. Tác phẩm kể về cuộc du hành không gian trên Trạm Vũ trụ Quốc tế của sáu phi hành gia từ năm đất nước. Các nhân vật trải qua một ngày với 16 lần mặt trời mọc và lặn, gợi lên "sự suy ngẫm tinh tế về Trái Đất, vẻ đẹp và khát vọng của con người", theo lời bình của cây bút Alexandra Harris trên Guardian.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại sự kiện ở Chicago hôm 5/12. Ảnh: Instagram Barack Obama

Những tác phẩm còn lại gồm nhiều tiểu thuyết, từ thể loại lãng mạn như The Anthropologist (Nhà Nhân chủng học) và Intermezzo (Nước đi bất ngờ), đến khoa học viễn tưởng In Ascension (Trong sự thăng tiến) và cuộc sống người nhập cư trong Someone Like Us (Ai đó như ta). Ngoài ra, ông giới thiệu các tên sách chính trị, nghệ thuật, kinh tế lần lượt là Stolen Pride (Niềm kiêu hãnh bị đánh cắp), The Work of Art: How Something Comes from Nothing (Công trình nghệ thuật: Khi tác phẩm xuất phát từ thinh không) và Growth: A Reckoning (Tăng trưởng: Một sự tự kiểm).

Bên cạnh đó, cựu Tổng thống hy vọng độc giả tìm mua những quyển kể trên tại hiệu sách hoặc dành thời gian đọc trong thư viện. Dưới phần bình luận bài giới thiệu, ông cũng nhắc lại top 14 quyển yêu thích trong mùa hè 2024. Hiện bài đăng trên X đạt hơn 17 triệu lượt xem.

Danh mục sách hay cho mùa hè năm 2024 của ông Obama. Ảnh: X/ Barack Obama

Barack Obama, sinh năm 1961, là Tổng thống thứ 44 của Mỹ (hai nhiệm kỳ 2008-2012, 2013-2017) và là người da màu đầu tiên đảm nhận vị trí này. Ông tốt nghiệp Đại học Columbia và trường Luật của Đại học Harvard, từng giữ vai trò chủ tịch tờ Harvard Law Review - tạp chí danh tiếng của trường. Ông từng có chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016.

Cựu Tổng thống nổi tiếng là người quan tâm văn hóa đại chúng. Từ khi rời Nhà Trắng năm 2017, hàng năm, ông đều chia sẻ danh sách phim, sách và nhạc yêu thích trên các trang mạng xã hội. Daniel Ek - CEO của Spotify - từng gọi vui ông Obama là "Tổng thống của những danh sách".

Phương Thảo