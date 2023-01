Các công ty trên thế giới 'thưởng Tết' ra sao?

Một công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng cuối năm 1.000% lương cơ bản, trong khi hãng vận tải biển Đài Loan chi đến 52 tháng lương mỗi nhân viên.

Hyundai Oilbank - một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu ngành dầu khí tại Hàn Quốc, vừa ra quyết định thưởng cuối năm cho nhân viên với mức 1.000% lương cơ bản, tương đương 120 tháng lương mỗi người. Con số cụ thể chưa được tiết lộ. Năm ngoái, nhân viên của công ty này nhận được tiền thưởng trung bình 121 triệu won (94.800 USD) mỗi người, với tỷ lệ 600% lương cơ bản.

Số tiền thưởng trên tương xứng với lợi nhuận kỷ lục khoảng 2.800 tỷ won, tăng tới 226% chỉ trong quý III/2022. Điều này cũng đưa Hyundai Oilbank vào top những doanh nghiệp "thưởng Tết" hậu hĩnh nhất khu vực.

Một trạm xăng dầu của Hyundai Oilbank tại Hàn Quốc. Ảnh: Hyundai Oilbank

Trước đó, gã khổng lồ vận tải biển Đài Loan (Trung Quốc) - Evergreen Marine, đã thưởng cho nhân viên từ 10 đến 52 tháng lương mỗi người, sau khi công bố lợi nhuận năm 2022 bội thu. Hầu hết công nhân cấp dưới của công ty với mức lương hàng tháng khoảng 40.000 Đài tệ (hơn 1.300 USD) đều mang về nhà khoản tiền thưởng trị giá 2 triệu Đài tệ, tương đương với hơn 4 năm tiền lương.

Thưởng năm nay của doanh nghiệp này còn cao hơn mức 40 tháng lương đã trả vào năm ngoái. Thời điểm đó, Evergreen Marine đã lập kỷ lục về khoản thưởng cuối năm cao nhất mà một công ty Đài Loan đã niêm yết từng trả cho nhân viên.

Cũng chi mạnh cho tiền thưởng nhân viên cuối năm, Samsung dự kiến trả cho bộ phận sản xuất chip tối đa 50% tiền lương hàng năm mỗi người. Công ty sẽ bắt đầu giải ngân vào cuối tháng này. Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, "ông lớn" công nghệ xứ kim chi vẫn giữ nguyên tỷ lệ thưởng 50% như năm ngoái.

Nhân viên của bộ phận Samsung Display cũng sẽ nhận 47-50% tiền lương hàng năm. Nhân viên bộ phận di động có thưởng 29-33% tiền lương hàng năm. Những người ở bộ phận giải pháp mạng sẽ được trả 22-26%. Cuối cùng, nhân viên bộ phận hiển thị hình ảnh và điện tử tiêu dùng sẽ nhận được tiền thưởng tương đối thấp với tỷ lệ lần lượt là 18-22% và 5-7%.

Không chỉ ở châu Á, Tyson Foods - nhà chế biến và tiếp thị thịt gà, thịt bò và thịt heo lớn thứ hai thế giới, cũng thưởng cho 90.000 nhân viên làm việc theo giờ trên khắp nước Mỹ tổng cộng khoảng 50 triệu USD vào dịp cuối năm. Mỗi người nhận khoảng 300-700 USD bắt đầu từ giữa tháng 12 năm ngoái. Ngoài tiền mặt, nhân viên công ty này còn nhận thêm chế độ nghỉ phép dành cho cha mẹ (parental leave), hỗ trợ sức khỏe tâm thần và chương trình sức khỏe khác...

Công nhân làm việc tại một nhà máy chế biến thịt của Tyson Foods. Ảnh: Bloomberg

Arnold & Porter - một trong những công ty luật lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ, vừa công bố mức thưởng ít nhất 15.000 USD cho nhân viên làm việc một năm tại doanh nghiệp này. Mức thưởng sẽ tăng dần theo thâm niên, trong đó những ai làm việc từ năm 2015 trở về trước có thể nhận hơn 115.000 USD. Ngoài khoản này, các luật sư đã làm việc hơn 2.600 giờ sẽ nhận thêm 20% tiền thưởng, làm việc 2.500-2.599 giờ sẽ nhận thêm 15% và 2.400-2499 giờ sẽ có thêm 10%.

Tiền thưởng cuối năm là phần thu nhập phổ biến trên khắp thế giới mà các công ty trả cho người lao động để khuyến khích sự cần cù và tinh thần cống hiến. Số tiền được trả có thể khác nhau dựa trên vị trí, mức lương và hiệu suất làm việc của nhân viên. Thưởng cuối năm có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau gồm tiền mặt hoặc các phúc lợi khác như sản phẩm, dịch vụ của công ty hoặc bên thứ ba.

Tuy nhiên không phải ngành nào cũng mạnh tay "thưởng Tết" đậm cho nhân viên trong năm nay. Bloomberg dẫn báo cáo của công ty dịch vụ trả lương Gusto cho thấy, tiền thưởng cuối năm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ đã giảm 9,7% so với năm 2021, xuống mức trung bình 526 USD. Giảm nhiều nhất là các ngành như tài chính, bảo hiểm và công nghệ. Trong khi đó, tiền thưởng tại các công ty nhỏ tăng lên ở các lĩnh vực mà thị trường lao động vẫn còn eo hẹp như nhóm du lịch và sản xuất, để giữ chân nhân viên.

Dẫu đã giảm, nhân viên trong ngành tài chính vẫn nhận được khoản tiền thưởng lớn nhất - trung bình 2.148 USD mỗi người, cao hơn nhiều so với con số chưa đến 200 USD cho lao động tại các tiệm làm đẹp hoặc nhà hàng. Nhìn chung tại New York, quỹ tiền thưởng của ngành chứng khoán dự kiến sẽ giảm 22% so với năm ngoái - trung bình lên đến 257.500 USD.

Tiểu Gu