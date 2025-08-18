Các công ty chứng khoán tìm cách thu hút Gen Z

Trước làn sóng gia nhập thị trường của Gen Z, các công ty chứng khoán cũng điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm và cách tiếp cận để phù hợp với thói quen của thế hệ này.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đến cuối tháng 7/2025, tổng số tài khoản trên thị trường chứng khoán đã đạt gần 10,5 triệu, trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 99,8%. Đáng chú ý, thế hệ Z (sinh từ 1995 đến 2010) đang nổi lên như một lực lượng đầu tư đáng kể, góp phần gia tăng mạnh số lượng tài khoản mới trên thị trường.

Thống kê từ Công ty Chứng khoán DNSE cho thấy, tính đến hết quý II/2025, công ty sở hữu 1,2 triệu tài khoản chứng khoán, trong đó khoảng 30% thuộc về Gen Z. Riêng trong năm 2024, số tài khoản mới từ nhóm này tại DNSE tăng 22% so với năm trước, phản ánh tốc độ tiếp cận thị trường tài chính nhanh và ngày càng sâu rộng của giới trẻ.

Để bắt nhịp xu hướng, nhiều công ty chứng khoán đẩy mạnh đổi mới công nghệ, cá nhân hóa trải nghiệm và phát triển nội dung gần gũi với người trẻ. SSI ra mắt ứng dụng iWin mô phỏng giao dịch bằng tài khoản ảo, hỗ trợ người mới làm quen thị trường mà không gặp rủi ro thực tế. TCBS tích hợp tính năng đầu tư định kỳ và trợ lý tài chính số vào nền tảng TCInvest, hướng đến nhóm người trẻ có nhu cầu lập kế hoạch tài chính dài hạn.

VPS thành lập Zinvest Club, câu lạc bộ đầu tư dành riêng cho Gen Z, tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng nhà đầu tư trẻ am hiểu tài chính.

Bên cạnh đó, nhiều công ty chứng khoán phối hợp với các trường đại học tổ chức workshop, hỗ trợ câu lạc bộ tài chính - chứng khoán và tài trợ các cuộc thi đầu tư dành cho sinh viên. Một số đơn vị còn tự tổ chức sân chơi riêng như "Chứng trường bạc tỷ" của Pinetree hay "RongViet Invest 2023" của Chứng khoán Rồng Việt, dành cho sinh viên toàn quốc.

Trong bức tranh đó, DNSE chọn hướng xây dựng hệ sinh thái đầu tư số hóa toàn diện cho Gen Z, thay vì chỉ dừng ở cải tiến ứng dụng. Công ty chứng khoán số này tiếp cận người dùng trẻ thông qua việc tích hợp giao dịch chứng khoán vào các nền tảng dữ liệu, thanh toán... quen thuộc như Zalopay, TradingView, FiinTrade... nhằm tối ưu trải nghiệm liền mạch.

Song song đó, DNSE ưu tiên phát triển ứng dụng đầu tư chứng khoán với nhiều tính năng bổ trợ cho nhà đầu tư mới. Trợ lý ảo Ensa tích hợp trong app giúp tra cứu cổ phiếu, giải thích thuật ngữ từ đơn giản tới phức tạp, cập nhật nhanh xu hướng thị trường. Các công cụ đi kèm như công cụ phân tích cổ phiếu Senses, hay bộ lọc "Ý tưởng đầu tư" giúp nhà đầu tư mới dễ dàng tìm kiếm cơ hội và được cảnh báo, quản trị rủi ro, ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm thị trường.

Các công cụ phân tích thị trường, khuyến nghị ý tưởng đầu tư trên app chứng khoán hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư mới. Ảnh: DNSE

Đặc biệt, công ty chứng khoán công nghệ này mới cho ra mắt bảng giá chứng khoán phiên bản dành riêng cho Gen Z, chỉ hiển thị tinh gọn 5 trường thông tin cơ bản như giá khớp, phần trăm thay đổi, khối lượng giao dịch và biểu đồ mua - bán.

Bảng giá cũng tích hợp Trợ lý chứng khoán ảo Ensa ngay trên màn hình, nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin, cập nhật xu hướng và gợi ý cổ phiếu theo nhu cầu cá nhân hóa của từng nhà đầu tư. Thiết kế đơn giản, trực quan, sử dụng màu sắc dịu mắt và biểu đồ tương tác giúp người dùng dễ theo dõi, phù hợp với thói quen "lướt nhanh - xem gọn" của giới trẻ.

DNSE đầu tư thiết kế riêng bảng giá dành cho Gen Z với thiết kế tinh gọn, dễ theo dõi. Ảnh: DNSE

Bên cạnh công nghệ, DNSE còn phát triển hệ sinh thái cộng đồng đầu tư phong phú, trong đó nổi bật là fanpage "Bò và Gấu", kênh YouTube "Học viện Bò và Gấu", Tiktok "Một phút đút ví"... với cách truyền tải gần gũi, bám sát xu hướng mạng xã hội, cung cấp ngắn gọn mà dễ hiểu những bí kíp giao dịch và kiến thức cho người mới.

Ban lãnh đạo DNSE chia sẻ, với Gen Z, đầu tư không chỉ là mua bán cổ phiếu, mà còn là hành trình khám phá bản thân và hướng tới tự chủ tài chính. DNSE mong muốn tạo ra không gian thân thiện, dễ tiếp cận để người trẻ bắt đầu hành trình đó một cách tự tin và chủ động.

Theo các chuyên gia, Gen Z đang trở thành nhóm khách hàng quan trọng của thị trường tài chính tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là thế hệ có kỳ vọng cao, đề cao cá nhân hóa và trải nghiệm cộng đồng. Do đó, doanh nghiệp nào xây dựng được hệ sinh thái tích hợp giữa công nghệ - giáo dục - cộng đồng sẽ có nhiều lợi thế trong việc thu hút và giữ chân thế hệ nhà đầu tư mới này để tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô thị phần trong tương lai.

Minh Ngọc