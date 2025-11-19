Các công ty bất động sản công nghiệp lãi đậm

Nhu cầu thuê đất công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn tăng trở lại giúp nhiều doanh nghiệp ngành này lãi lớn trong chín tháng, có nơi gấp 3-4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Bức tranh lợi nhuận ngành bất động sản khu công nghiệp khởi sắc trong quý III với nhiều khoản lãi tăng vọt. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), doanh nghiệp trong ngành thu tổng cộng 13.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 23% và 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế chín tháng, toàn ngành thu hơn 41.700 tỷ đồng và lãi gần 9.800 tỷ đồng.

Chủ đầu tư các khu công nghiệp lớn là nhóm báo lãi đậm nhất. Dẫn đầu là Becamex (BCM) với lợi nhuận chín tháng xấp xỉ 2.270 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ và chiếm gần một phần tư lợi nhuận toàn ngành. Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) cũng lãi đột biến hơn 1.560 tỷ đồng, gấp bốn lần cùng kỳ.

Ở quy mô nhỏ hơn, Nam Tân Uyên (NTC) lãi xấp xỉ 300 tỷ đồng, gấp rưỡi chín tháng đầu năm ngoái. Chủ đầu tư khu công nghiệp Long Hậu (tỉnh Long An cũ) báo lãi cao hơn cùng kỳ 77%, đạt 246 tỷ đồng.

Với các doanh nghiệp cao su đang phát triển mảng khu công nghiệp như Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (GVR), Phước Hòa (PHR), Đồng Phú (DPR), lợi nhuận cũng biến động theo hướng tích cực. Tuy nhiên, bất động sản chỉ đóng góp thiểu số trong cơ cấu lợi nhuận của họ, còn động lực chính vẫn đến từ giá bán mủ cao su tăng mạnh.

"Sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng mới, khách hàng đã quay trở lại đàm phán và nhận bàn giao đất. Nhờ đó, lợi nhuận toàn ngành khu công nghiệp tăng trưởng ấn tượng", nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định. Nhờ diện tích hấp thụ tăng, nguồn thu và lợi nhuận từ cung cấp các dịch vụ tiện ích như điện, nước cũng cải thiện.

Chín tháng, nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành hoặc tiệm cận mục tiêu lợi nhuận cả năm. Điển hình như Becamex và Idico lần lượt đạt 92% và 87% kế hoạch năm, còn Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG vượt 32% hay Long Hậu vượt đến 70%. Ngoài kinh doanh khởi sắc, một số doanh nghiệp sớm về đích bởi đề ra mục tiêu thận trọng do quan ngại tác động từ thuế quan.

Hồi đầu tháng 4, ngành bất động sản khu công nghiệp chịu tác động tiêu cực từ "cú sốc" thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhiều doanh nghiệp khi đó lo ngại nhu cầu lẫn giá thuê đất, nhà xưởng xây sẵn giảm mạnh khi các tập đoàn đa quốc gia hoãn kế hoạch mở rộng sản xuất.

Tuy nhiên, theo MBS, những lo ngại về tác động bất lợi của chính sách thuế đang dần phai nhạt. Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ mức thuế suất Mỹ áp cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam không chênh lệch lớn so với các nước trong khu vực. Dòng vốn FDI diễn biến tích cực và nhu cầu thuê tăng trở lại trong quý III, kéo theo giá chào thuê cao hơn cùng kỳ 4%.

Nhóm phân tích Agriseco dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành này tăng khoảng 5-10% trong năm nay và tiếp đà đi lên trong năm sau. Tăng trưởng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có quỹ đất sẵn sàng cho thuê và đã ký hợp đồng ghi nhớ từ trước.

Tính đến cuối quý III, Agriseco ước tính tổng giá trị doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp đạt hơn 61.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong số này có khoảng 12.000 tỷ đồng thuộc về các doanh nghiệp cao su nhờ quỹ đất chuyển đổi sang phát triển hạ tầng, khu công nghiệp. Đây được xem là "của để dành", phản ánh nguồn thu sẽ ghi nhận trong những quý tới khi các khu công nghiệp và nhà xưởng xây dựng xong để bàn giao.

Phương Đông