Các con Trump kể kỷ niệm về người mẹ quá cố

Trong mắt các con, bà Ivana Trump là người mẹ xinh đẹp, tràn đầy yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc, luôn nỗ lực hết mình trong mọi công việc.

"Mẹ tôi là người rất thông tuệ, xinh đẹp, can trường", Eric Trump, 38 tuổi, cho biết trong điếu văn tiễn biệt mẹ mình, bà Ivana Trump, người qua đời ngày 14/7 trong nhà riêng ở New York ở tuổi 73 vì ngã cầu thang.

Đám tang bà Ivana, người vợ đầu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra chiều 20/7 tại nhà thờ Công giáo St. Vincent Ferrer ở khu Manhattan, thành phố New York. Đây cũng là dịp ba người con của bà với ông Trump kể lại những kỷ niệm sâu sắc nhất về người mẹ quá cố.

Eric khẳng định mẹ mình đã chiếm được "trái tim và khối óc của mọi người dân Mỹ khi làm người dẫn cho chương trình mua sắm trên truyền hình Home Shopping Network và QVC". "Bà vẫn giữ mọi kỷ lục về bán hàng trên chương trình này. Ai cũng ngưỡng mộ mẹ tôi, Ivana".

Ivanka, con gái chung của bà Ivana và ông Trump, đứng cạnh chồng trong lễ tang của mẹ. Ảnh: AP

Cựu tổng thống Trump cùng vợ Melania và con trai Barron, bà Marla Maples, vợ thứ hai của ông Trump, cùng con gái chung của họ là Tiffany, cũng đến dự đám tang. Buổi lễ còn có sự xuất hiện của nhà phát triển bất động sản Charles Kushner, bố chồng của Ivanka, cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũ của Ivana trong giới nghệ thuật, giải trí, thời trang, truyền hình.

Eric, con trai út của Ivana, mô tả bà là hiện thân của giấc mơ Mỹ, vừa sắc sảo như nữ diễn viên, nhà văn, danh hài, nhà sản xuất chương trình truyền hình Joan Rivers, vừa đẹp như siêu mẫu Claudia Schiffer.

Eric cho hay mẹ anh dạy dỗ các con "bằng trái tim vàng và nắm đấm sắt". Đây cũng là hai điều nổi bật trong bài điếu văn của Donald Trump Jr., 44 tuổi, con trai cả của bà.

"Trong những năm tháng nhiều biến động vừa qua, khi chúng tôi đương đầu với đủ cuộc tấn công", anh nói, "bà là người đầu tiên gọi điện, hỏi tôi có muốn, hay cần, quay lại bên vòng tay mẹ không. Đó luôn là cuộc nói chuyện qua điện thoại ngọt ngào nhất mà cũng yếu đuối nhất giữa hai mẹ con".

Donald Trump Jr. kể rằng hồi bé, khi cùng gia đình tới nhà hàng hải sản nổi tiếng Gosman's, anh đã cư xử "vượt quá giới hạn kiên nhẫn" của mọi người. Bà Ivana đã dẫn Trump Jr. vào nhà vệ sinh, cho anh thấy "kỷ luật kiểu Đông Âu thực sự là như thế nào". Phạt con xong, bà Ivana nói: "Nếu con tiếp tục khóc nhè, chúng ta sẽ quay lại đây và thực hiện hình phạt lần nữa".

Tang lễ vợ cũ Trump Gia đình ông Trump dự tang lễ bà Ivana tại nhà thờ ở New York ngày 20/7. Video: AFP.

Trump Jr. tiếp tục kể một kỷ niệm đáng nhớ khác về mẹ. Anh cho biết thời thơ ấu, em gái Ivanka có lần chơi bóng chuyền trong nhà và làm hỏng một chiếc đèn chùm đắt tiền. "Ivanka lập tức mách mẹ rằng tôi là thủ phạm", anh cho biết.

Lần đó, "liệu pháp dạy con" mà bà Ivana áp dụng là "một chiếc muôi gỗ", Trump Jr. nói. Điều khiến bà tức giận hơn là càng đánh, con trai càng chối tội. "Tôi trở thành kẻ không chỉ làm vỡ đèn mà còn nói dối mẹ", Trump Jr. kể lại.

Nhưng đến khi biết Trump Jr. nói thật, bà Ivana "đã quá mệt, không trách tội Ivanka được nữa".

Ivanka, 40 tuổi, vừa khóc vừa nhắc đến mẹ trong đám tang.

"Mẹ tôi rất ghét đám ma", Ivanka nói. "Bà được cả đàn ông và phụ nữ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và sự duyên dáng", cũng như tài năng kinh doanh và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ.

Ivanka kể lại một kỷ niệm vui về mẹ. Khi dự bữa tiệc ở St-Tropez, Ivanka bị mẹ trêu chọc vì ra về lúc 1h, trong khi bà Ivana ở lại đến 4h. Bà thậm chí còn chê con gái ăn mặc quá sơ sài.

"Mẹ bảo chiếc váy ngắn tôi mặc không đủ ngắn", Ivanka nói. Bà luôn giữ phương châm "hãy khoe mọi thứ mà ta có".

"Mẹ dạy tôi học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, tự hào về bản thân, về nhân cách và đạo đức của mình, đừng bao giờ lấy một người đàn ông đau lưng kinh niên", Ivanka nói. "Tôi phải mất nhiều năm mới hiểu được lời khuyên ấy".

Khi Ivanka cải sang đạo Do Thái để kết hôn với Jared Kushner, bà Ivana tuyên bố "Ivanka chắc hẳn phải cực kỳ yêu cậu ấy khi sẵn sàng từ bỏ món tôm hùm". (Luật Do Thái cấm con chiên ăn động vật giáp xác).

"Bây giờ, bà đang đứng trên cao dõi theo chúng tôi, bảo chúng tôi hãy lau khô nước mắt, hãy vui vẻ và nhảy thêm một điệu nữa cho bà xem", Ivanka nói. "Mẹ ơi, con lúc nào cũng yêu mẹ".

Gần hai tiếng sau khi buổi lễ bắt đầu, quan tài mạ vàng của bà Ivana được đưa lên xe tang của Nhà tang lễ Frank E. Campbell, nơi tổ chức đám tang cho nhiều người thuộc giới thượng lưu New York. Bà Ivana được an táng theo truyền thống Công giáo trong sân golf của ông Trump ở Bedminster, bang New Jersey.

Các thành viên gia đình Trump tại tang lễ bà Ivana ở New York ngày 20/7. Ảnh: AFP.

Bà Ivana, người mẫu lớn lên ở Tiệp Khắc (thị trấn bà từng sống hiện thuộc Cộng hòa Czech), kết hôn với ông Trump, khi đó là nhà phát triển bất động sản bắt đầu gặt hái thành công, vào năm 1977. Con đầu lòng của họ là Donald Jr. chào đời cuối năm đó. Ivanka sinh năm 1981 và Eric sinh năm 1984.

Trong suốt những năm 1980, vợ chồng Trump là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất New York với lối sống xa hoa, hào nhoáng. Quyền lực và sự nổi tiếng của họ ngày càng lớn khi hoạt động kinh doanh bất động sản của ông Trump phát triển mạnh và bà Ivana đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong doanh nghiệp.

Sau khi ly hôn ông Trump năm 1992, bà Ivana nhận được 14 triệu USD, cùng các đặc quyền khác như biệt thự đồ sộ ở Greenwich, bang Connecticut. Bà phát triển sự nghiệp kinh doanh thành công của riêng mình, bao gồm quần áo, đồ trang sức và các sản phẩm làm đẹp. Bà cũng viết một số cuốn sách.

Ivana đã kết hôn 4 lần trong đời, một lần trước khi lấy ông Trump và hai lần sau đó. Khi làm tổng thống Mỹ, ông Trump từng đề nghị bà Ivana làm đại sứ tại Cộng hòa Czech hồi năm 2017, song bà từ chối với lý do "thích cuộc sống tự do".

Khi thông báo vợ cũ qua đời, ông Trump mô tả bà Ivana là "một phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, đã sống một cuộc đời tuyệt vời và đầy cảm hứng".

