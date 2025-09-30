Các con của Thái Thiên Phượng sau khi mẹ bị sát hại

Hai năm sau khi người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị giết hại, các con của cô ở với bà ngoại, thường nói chuyện với mẹ qua ảnh.

Theo St Headline ngày 30/9, một số người tung tin bà Ngũ - mẹ của Thái Thiên Phượng - tranh tài sản với thông gia, giành quyền nuôi cháu. Nhưng bà cho biết giữa hai gia đình không có sự tranh chấp nào. Theo phán quyết của tòa án, bà Ngũ nuôi hai con của Thái Thiên Phượng với chồng cũ - Quảng Cảng Trí.

Hai con của người mẫu với chồng thứ hai - Chris - ở cùng bố. Bà Ngũ nói hai gia đình nỗ lực để các bé được lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Bốn anh chị em thi thoảng gặp nhau tại nhà bà Ngũ, các bé nhớ mẹ, thường nói chuyện với Thái Thiên Phượng qua ảnh.

Người mẫu Thái Thiên Phượng. Ảnh: HK01

Bà Ngũ hay mở hình con gái cho cháu xem, kể về những điều mẹ chúng làm, tình yêu của Thiên Phượng với các con. Mỗi lần xem ảnh, con của người mẫu hay nói: "Mẹ đẹp quá, con yêu mẹ".

Bà Ngũ không nguôi nỗi đau, giữ lại tất cả đồ đạc của con, đặc biệt là chiếc áo Thái Thiên Phượng hay mặc. Bà không dám giặt áo, sợ mất mùi của con gái. Người mẹ nói: "Con yêu, cuộc đời của con ngắn ngủi nhưng con đã làm tròn bổn phận người chị, người con, con dâu, người vợ. Mẹ cảm nhận được con bầu bạn người thân theo một cách khác".

Thái Thiên Phượng sinh năm 1994, hoạt động sôi nổi ở làng thời trang Hong Kong, thường xuất hiện ở các sự kiện của giới thượng lưu. Cô nhiều lần làm khách mời ở Tuần thời trang Paris, làm mẫu cho các tạp chí.

Thiên Phượng kết hôn với Quảng Cảng Trí khi 18 tuổi, có hai con nhưng sau đó chia tay. Năm 2016, cô đi bước nữa với Chris, sinh thêm hai con. Theo HK01, dù ly dị, Thái Thiên Phượng vẫn chăm lo kinh tế cho nhà chồng cũ. Cô từng mua một căn nhà cho họ ở, đứng tên cha chồng cũ - Quảng Cầu. Thái Thiên Phượng còn thuê anh trai của Cảng Trí là Quảng Cảng Kiệt làm tài xế.

Tuy nhiên, năm 2022, Thái Thiên Phượng muốn nhà chồng cũ bán căn nhà cô đã mua, lấy lại một phần tiền. Người mẫu đề xuất tìm nơi ở khác cho gia đình ông Quảng nhưng ông này không đồng ý. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Người mẫu tử vong năm 2023, ở tuổi 28, cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố các nghi phạm sát hại cô, gồm Quảng Cảng Trí, Quảng Cầu và Quảng Cảng Kiệt. Mẹ chồng cũ của cô, Lý Thụy Hương, bị cáo buộc gây cản trở điều tra.

Theo điều tra của cảnh sát, Cảng Kiệt lừa Thái Thiên Phượng đến một căn hộ để gây án. Ba cha con Cảng Kiệt bị cáo buộc sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng tại đây. Cha chồng cũ mang một phần thi thể đi nơi khác. Trong căn hộ, cảnh sát thu các tang vật gồm dao lớn, máy xay thịt, máy cắt thịt. Các bộ phận thi thể Thái Thiên Phượng được nghi phạm bỏ vào hai chiếc nồi lớn. Vụ án gây rúng động Hong Kong. Phiên tòa xét xử các bị cáo dự kiến diễn ra ngày 28/10.

Như Anh (theo St Headline)