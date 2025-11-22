Các CLB Ngoại hạng Anh bỏ phiếu bác bỏ quy định trần lương

Ngoại hạng Anh hủy bỏ đề xuất trần lương, nhưng thông qua bộ quy tắc tài chính mới, thay thế cơ chế Kiểm soát Lợi nhuận và Bền vững (PSR).

Theo đề xuất trần lương, mỗi đội sẽ bị giới hạn tổng chi tiêu cho bóng đá ở mức tối đa gấp 5 lần doanh thu giải thưởng và bản quyền truyền hình đội đứng cuối bảng nhận được. Ý tưởng này nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính giữa nhóm CLB giàu và phần còn lại. Tuy nhiên, đề xuất chỉ nhận được 7 phiếu ủng hộ, trong khi cần tối thiểu 14 phiếu để được thông qua. 12 CLB bỏ phiếu chống và một đội bỏ phiếu trắng, khiến phương án bị loại.

Giám đốc điều hành Arsenal Richard Garlick (trái) và đồng chủ tịch Josh Kroenke sau cuộc họp Ngoại hạng Anh ngày 21/11/2025. Ảnh: PA

Trước cuộc họp, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) cùng ba công ty đại diện cầu thủ lớn đã tuyên bố sẵn sàng kiện Ngoại hạng Anh nếu trần lương được áp dụng. PFA cho rằng mô hình này có thể vi phạm luật lao động và hạn chế quyền tự do thương thảo của cầu thủ. Điều này tạo áp lực lớn lên tiến trình đàm phán và góp phần khiến đề xuất không đạt được đa số phiếu.

Dù bác bỏ trần lương, các CLB vẫn thống nhất triển khai bộ quy tắc tài chính mới gồm hai thành phần: Tỷ lệ Chi phí Đội bóng (SCR) và Độ bền Tài chính Hệ thống (SSR).

SCR là thay đổi quan trọng nhất, thay thế PSR, vốn giới hạn mức lỗ tối đa 105 triệu bảng trong ba năm. Theo SCR, chi tiêu bóng đá của CLB sẽ bị khống chế ở mức 85% doanh thu bóng đá cộng với lãi hoặc lỗ từ mua bán cầu thủ. Các đội cũng được sử dụng lũy kế linh hoạt, cho phép vượt trần thêm 30% trong vài năm nhất định.

SCR còn bao gồm cơ chế thuế xa xỉ. Đội nào chi vượt mức 85% sẽ bị phạt tiền, và khoản phạt này được phân bổ lại cho những đội tuân thủ quy định.

Trong khi đó, SSR được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối. Quy định này yêu cầu các CLB vượt qua ba bài kiểm tra: khả năng duy trì vốn lưu động, khả năng thanh khoản trước biến động doanh thu, và trạng thái vốn chủ sở hữu dương. Mục tiêu là đảm bảo các đội duy trì sự ổn định dài hạn và tránh nguy cơ mất cân đối tài chính.

Dù cùng hướng tới mục tiêu lành mạnh hóa tài chính giải đấu, SCR gây nhiều tranh luận hơn. Theo truyền thông Anh, Bournemouth, Crystal Palace, Burnley, Fulham và Brentford nằm trong nhóm phản đối, lo ngại quy định mới có thể làm giảm tính cạnh tranh. Bởi SCR sẽ buộc các đội nhỏ thắt chặt chi tiêu mạnh hơn so với những CLB đã có nguồn thu lớn.

Từ mùa 2026-2027, hệ thống kiểm soát tài chính của Ngoại hạng Anh sẽ chuyển sang SCR và SSR, thay thế PSR.

Hoàng An (theo Daily Mail)