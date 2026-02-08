Các chuyên gia lạc quan với giá vàng tuần tới

Hoạt động chốt lời kết thúc, tạo ra điểm mua mới cho nhà đầu tư, là động lực cho giá vàng trở lại mốc 5.000 USD, theo chuyên gia.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/2, vàng thế giới đạt 4.966 USD, tăng hơn 200 USD trong một tuần. Điều này đã phản ánh đúng dự báo của các chuyên gia, sau khi giá kim loại quý này lao dốc trong một tuần trước đó.

Tuần tới, 67% trong 18 nhà phân tích Wall Street tham gia khảo sát của Kitco tin rằng giá vàng vượt 5.000 USD trong tuần tới. Chỉ hai người, tương đương 11% chuyên gia, dự báo giá giảm trong khi số còn lại tin vào xu hướng đi ngang.

Trong khi đó, 329 phiếu bầu đã được ghi nhận trong cuộc thăm dò trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân Main Street. 64%, tương đương 210 nhà giao dịch, dự báo giá vàng tiếp tục tăng, 19% cho rằng giá sẽ giảm và số còn lại nhận định đi ngang.

Một nhân viên đặt thỏi vàng nguyên chất 99,99% trong phòng làm việc tại nhà máy tinh chế và sản xuất kim loại quý Novosibirsk ở Nga, tháng 9/2023. Ảnh: Reuters

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết giá vàng sẽ còn biến động lên xuống trong vài tuần tới đây, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là tăng. "Động lực chính giúp vàng có thể tiếp tục đi lên trong năm nay vẫn còn nguyên, và đợt bán tháo hồi đầu tháng hai đã tạo ra cơ hội mua mới cho nhà đầu tư", ông Adrian Day nói.

Đồng quan điểm, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, nhận định mức giá hiện tại của vàng là cơ hội mua mới cho nhà đầu tư. Cú giảm sâu của thị trường trước đó chỉ là trường hợp điển hình của hoạt động chốt lời.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cũng thiên về kịch bản giá vàng tăng trong tuần tới và khẳng định yếu tố then chốt là đóng cửa trên mức 5.000 USD. "Đợt điều chỉnh hai tuần gần đây có thể kết thúc nếu giá kim loại quý này vượt 5.140 USD", chuyên gia này nói.

Dù tuần tới không phải là giai đoạn bận rộn nhất về việc công bố dữ liệu kinh tế, một số thông tin vẫn có khả năng tạo biến động cho thị trường. Sự kiện nổi bật nhất là việc Nhật Bản sẽ tiến hành bầu cử chính phủ mới tối 8/2. Đây là sự kiện có thể tác động đáng kể đến đồng yen, cũng như thị trường tiền tệ toàn cầu và trái phiếu chính phủ trong tuần tới. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát ở Mỹ, được công bố vào cuối tuần sau, có thể tạo ra tác động đến giá vàng.

CPM Group, công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa tại Mỹ, đã đưa ra khuyến nghị mua hôm 6/2, với giá mục tiêu ban đầu 5.400 USD mỗi ounce cho đến ngày 20/2, kèm mức cắt lỗ tại 4.800 USD. Đơn vị này tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh nhưng thiên về xu hướng tăng trong một đến hai tháng tới. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện các đợt điều chỉnh sâu về vùng 4.000 USD vẫn còn.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định giá vàng có thể chịu áp lực giảm trong tuần tới. Theo ông, đợt biến động mạnh cuối tuần trước đã để lại những "vết sẹo" tâm lý trên thị trường, dù giá đã phục hồi khoảng 550 USD sau cú giảm sâu.

"Chúng tôi vẫn nghiêng về kịch bản tiêu cực, cho rằng chu kỳ tăng kéo dài ba năm qua đã bị phá vỡ", Kuptsikevich nói và nhận định thêm lực bán với vàng nếu vượt 5.000 USD sẽ rất lớn.

Trọng Hiếu