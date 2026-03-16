Các chuyên gia dự báo trái chiều về giá vàng tuần này

Các chuyên gia của Phố Wall chia rẽ trong dự báo xu hướng giá vàng, còn các nhà đầu tư cá nhân tin thị trường vẫn tăng trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Tuần trước, giá vàng thế giới dao động quanh mức 5.000-5.240 USD một ounce. Kim loại này tăng trong hai phiên đầu tuần, và giảm dần từ đó đến thứ Sáu khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh kéo dài và phức tạp hơn ở Trung Đông.

Trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/3, vàng miếng được SJC niêm yết tại 179,6 - 182,9 triệu đồng một lượng, giảm 2,4 triệu đồng so với ngày trước đó. Nhẫn trơn cũng được các thương hiệu giao dịch ở mức giá tương tự.

Theo khảo sát của Kitco, 40% trong số 15 nhà phân tích, tương đương 6 người dự đoán giá vàng sẽ tăng. 40% chuyên gia nhận định giảm, trong khi 3 người còn lại cho rằng kim loại này sẽ đi ngang.

Trong 270 nhà đầu tư tham gia cuộc thăm dò trực tuyến, khoảng 73% (tức 169 người) lạc quan rằng thị trường sẽ đi lên trong tuần tới. 16% nhà giao dịch dự đoán vàng tiếp tục lao dốc, trong khi 11% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Những thỏi vàng một kg tại nhà máy tinh luyện vàng Argor-Heraeus ở Mendrisio, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Theo ông, việc vàng giữ vững mốc 5.000 USD mỗi ounce là một tín hiệu cực kỳ quan trọng, khi thị trường đang dần chấp nhận mặt bằng giá mới này. "Cơ hội để phe mua sẽ tiếp tục đẩy giá lên các mức cao hơn vẫn luôn rộng mở", ông Stanley cho biết.

Đồng quan điểm, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các yếu tố tiền tệ đang quay trở lại làm động lực chính dẫn dắt thị trường. Dù thừa nhận xung đột tại Iran có thể gây ra những biến động ngắn hạn, chuyên gia này tin rằng địa chính trị thường chỉ đóng vai trò thứ yếu so với các chính sách tiền tệ sau khi phản ứng ban đầu của thị trường qua đi.

"Hai tuần qua, kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu, vàng biến động như một bản sao ngược chiều của đồng USD", ông Day nói.

Ở chiều ngược lại, ông Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn. Dù bối cảnh hiện tại ủng hộ xu hướng tăng, chuyên gia này lưu ý tuần tới là thời điểm diễn ra cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và khả năng cao lãi suất sẽ được giữ nguyên.

Với mức lãi suất hiện tại khoảng 3,5% và lạm phát thực tế quanh mức 2,5%, tỷ suất lợi nhuận thực 1% lẽ ra không ảnh hưởng đến vàng. "Tuy nhiên, thị trường thường coi việc giữ nguyên lãi suất là 'tin xấu' và có thể khiến giá vàng điều chỉnh ngay sau công bố", chuyên gia của Asset Strategies International nhận định.

Đưa ra kịch bản bi quan hơn, ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures cho rằng khả năng vàng lùi về vùng 4.200 USD có thể xảy ra. Ông cho biết kim loại quý đang chịu áp lực lớn từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Ngoài ra, chuyên gia này giả định nếu lãi suất tiếp tục tăng – trong bối cảnh giá dầu và năng lượng đi lên do rủi ro gián đoạn nguồn cung sang châu Âu và châu Á - thì vàng có thể tiếp tục bị bán tháo. "Miễn là lãi suất còn tăng, vàng và bạc sẽ chịu áp lực giảm," ông giải thích.

Trọng Hiếu (theo Kitco)