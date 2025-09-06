Các chuyến du lịch xa xỉ - vỏ bọc của giới trẻ

Với nhiều người trẻ, các chuyến du lịch xa xỉ đăng trên mạng chỉ là vỏ bọc, vì ở đời thực cuộc sống của họ không giàu sang đến thế.

Jon Morgan, đồng sáng lập công ty tư vấn kinh doanh Venture Smarter, đang cố vấn cho một doanh nhân Gen Z nhận thấy "có điều gì đó kỳ lạ" giữa cuộc sống thật của cô gái và hình ảnh mà cô thể hiện trên mạng.

Ông cho biết, khách hàng 23 tuổi này đã dành 1,5 năm để xây dựng một "nhân dạng du lịch xa xỉ", khiến mọi người phỏng đoán cuộc sống ngoài đời của cô sang chảnh như vậy, và ít nhất kiếm được 500.000 USD một năm. Thực tế, chi tiêu hàng năm của cô là 12.000 USD, ít hơn rất nhiều so với những gì cô thể hiện trên mạng.

Giới trẻ ngày nay đi du lịch nhiều hơn, xa xỉ hơn nhưng cũng vay nợ nhiều hơn. Ảnh: CNBC

Theo Morgan, nữ du khách này sẽ mua vé ngày giá 200 USD tại các câu lạc bộ bãi biển độc quyền ở Miami, Mỹ và chụp 400 bức ảnh chỉ trong vòng 6 tiếng ở lại đây. Vé ngày tính theo giờ sẽ rẻ hơn số tiền khách phải chi nếu lưu trú tại khu nghỉ dưỡng này. Sau đó, cô đăng dần những bức ảnh này trong suốt 8 tuần để khiến nhiều người nghĩ rằng cô thường xuyên lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng xa xỉ.

Người này còn tiết lộ với Morgan về mẹo thường xuyên "hối lộ" lễ tân bằng cách đưa họ một số tiền. Đổi lại, họ sẽ cho phép cô ra vào khách sạn. "Chỉ với 50 USD tiền tip, họ cho cô ấy lên khu vực hồ bơi trên sân thượng, sảnh khách sạn Four Seasons trong 30 phút để chụp ảnh", Morgan nói.

Nữ du khách này đã thành công. Tài khoản Instagram của cô tăng lên 85.000 người theo dõi. Nhiều người bị cuốn hút bởi lối sống tưởng chừng xa hoa của cô.

Nhưng mục đích của khách hàng này không phải chỉ để nổi tiếng, mà cô còn muốn kiếm tiền từ chính sự nổi tiếng này, dù là sống ảo. Cô coi những bài đăng về cuộc sống xa xỉ của mình lên mạng là một khoản đầu tư kinh doanh, nhờ đó, cô ký được các hợp đồng thương hiệu trị giá 180.000 USD một năm.

Theo dữ liệu công bố tháng 4 từ sàn giao dịch bảo hiểm du lịch Squaremouth, Gen Z ngày nay chi trung bình gần 12.000 USD cho các chuyến đi trong mùa hè 2024, cao hơn những thế hệ còn lại. Năm 2025, 31% du khách thuộc Gen Z định vay nợ để chi trả cho các chuyến du lịch, theo khảo sát từ công ty dịch vụ tài chính Bankrate. Và phần lớn trong số đó, các kỳ nghỉ xa xỉ của họ chỉ là vỏ bọc. Thay vì ghi lại toàn bộ chuyến đi, họ chỉ chọn những khoảnh khắc "đáng đăng Instagram nhất", Mohd Rizwan, giám đốc Công ty Du lịch Travelosei nói.

Quản lý bất động sản người Mỹ Daniel Rivera cho biết ông từng chứng kiến điều tương tự với một khách thuê nhà. Người thuê 24 tuổi khoe ảnh một căn Airbnb giá 400 USD một đêm ở Miami trong chuyến du lịch, dù thực tế người này không đủ kinh tế để trả tiền thuê nhà giá 1.800 USD một tháng.

"Sau đó, cô ấy thừa nhận với tôi đã cùng 6 người bạn khác chia sẻ tiền thuê căn phòng 400 USD một đêm đó để chụp những bức ảnh bên hồ bơi sang chảnh", Rivera nói. Sau đó, cô gái đăng các bức ảnh đó lên mạng, khiến nhiều người nghĩ rằng cô đã có kỳ nghỉ xa xỉ kéo dài hàng tuần.

Rivera cho biết các đơn xin thuê nhà mà ông nhận được từ Gen Z thường tiết lộ cách họ chi trả cho lối sống của mình. Trong quá trình xét duyệt, ông thấy hơn 30% hồ sơ có lịch sử vay tiền, thường được ghi rõ là "tài trợ cho kỳ nghỉ". Những người này cũng thường có tỷ lệ nợ trên thu nhập cao, thẻ tín dụng thì đã dùng hết hạn mức.

Anh Minh (Theo CNBC)