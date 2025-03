Các chương trình nghệ thuật ghi dấu ấn Zeit Media

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Hữu Trung, Zeit Media ghi dấu với chương trình "Sống một đời có lãi", "Tâm thức tinh hoa", Chuyến tàu mùa đông" và nhiều show khác.

2025 đánh dấu gần 10 năm Zeit Media ra đời, hiện thực hóa giấc mơ "biến nghệ thuật thành nguồn cảm hứng, nơi ánh sáng - âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu đạt, mà còn là cầu nối cảm xúc với công chúng" của đạo diễn Nguyễn Hữu Trung.

Nhìn lại quá khứ, Nguyễn Hữu Trung nhớ mãi 2015 - thời điểm anh chọn về nước lập nghiệp, sau hoàn thành chương trình thạc sĩ Marketing tại Đức. Từ một góc cà phê nhỏ cùng chiếc máy tính cũ, anh kể với bạn bè hoài bão lớn nhất đời mình.

Những ngày đầu của Trung không trải thảm hoa hồng, liên tục gặp thách thức vì thiếu kinh nghiệm thực tế, nguồn lực hạn chế. Anh tự nhủ bản thân phải kiên trì, quan sát sâu hơn, rồi từng bước biến ý tưởng thành hiện thực, đặt viên gạch đầu tiên cho Zeit Media. Anh lý giải trong tiếng Đức, Zeit là thời gian - phản ánh khát vọng tạo ra nghệ thuật bền vững, vượt giới hạn và để lại dấu ấn trong từng khoảnh khắc.

Nguyễn Hữu Trung cho rằng nghệ thuật không chỉ là tự do sáng tạo, mà còn cần kỷ luật để biến ý tưởng thành trải nghiệm có sức lan tỏa. Ảnh: NVCC

Anh quan niệm: "Nghệ thuật là cuộc chơi thỏa mãn sự tự do, nhưng cũng là cuộc chiến với chính bản thân". Từ những thử nghiệm và thất bại, anh xây dựng triết lý "Art Comes First" - luôn đặt nghệ thuật làm trung tâm trong mọi quyết định, từ cách kể chuyện trên sân khấu đến truyền tải cảm xúc.

10 năm qua, Zeit Media lần lượt ghi dấu ấn với các chương trình sau:

Sống một đời có lãi: đêm nhạc kéo dài 8 giờ tại sân vận động Phú Thọ (TP HCM), tháng 3/2024, đánh dấu 35 năm thành lập Vietinbank. Trên sân khấu dài 115 m, màn hình Led 1.500 m2 trải rộng 27.000 m2, chương trình hút 25.000 khán giả.

Đêm nhạc lập kỷ lục Guinness Việt Nam với màn hình Led khổng lồ, trở thành cột mốc tiêu biểu cho hành trình nghệ thuật vượt thời gian của đạo diễn Nguyễn Hữu Trung. Ở WeChoice Awards 2024, Sống một đời có lãi giành danh hiệu Z-Events.

Sân khấu "Sống một đời có lãi". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Sống trọn tinh hoa: hai đêm nhạc tri ân gần 10.000 khách hàng VietinBank Premium tại Hà Nội và TP HCM khơi dậy cảm xúc qua sân khấu 360 độ.

Chuyến tàu mùa đông: Nguyễn Hữu Trung đảm nhận vai trò tổng đạo diễn, kết hợp Phan Mạnh Quỳnh. Loạt ca khúc về tình yêu, ký ức để lại dư âm ngọt ngào trong lòng khán giả.

Tâm thức tinh hoa: đêm nhạc dành cho khách hàng thân thiết của MSB được định vị là "hành trình tỉnh thức", nơi âm thanh, ánh sáng hòa quyện. Ban tổ chức kỳ vọng mang đến cho khách mời "những rung cảm sâu lắng, đánh thức sự thấu cảm và yêu thương".

Gala "Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam": Sự kiện diễn ra ngày 8-9/3, do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức, phối hợp Zeit Media thực hiện kỷ niệm 77 năm lực lượng Công an Nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2025).

Mở đầu chương trình, 650 thành viên biểu diễn trống, múa cờ và múa phụ họa. Các ca sĩ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Nguyễn Trần Trung Quân, Văn Mai Hương lần lượt hát về quê hương, đất nước, khắc họa hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân. Gala kết thúc với màn pháo hoa hoành tráng.

Trước đó, chuỗi hoạt động thu hút công chúng. 20 chiếc xe chuyên dụng cùng nhiều trang thiết bị bảo vệ an ninh quốc gia được trưng bày tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, trong đó có xe bọc thép S5, xe phóng thang, xe chống đạn Hummer H2... Người dân tham quan triển lãm 3D đa giác quan ứng dụng công nghệ Immersive Museum, tiếp cận tư liệu quý về 80 năm vinh quang của lực lượng CAND.

Sân khấu gala "Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam", ngày 8-9/3. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Trên hành trình nghệ thuật, Nguyễn Hữu Trung nói anh không đi một mình và bản thân chỉ là một phần của Zeit - nơi hội tụ những tâm hồn đồng điệu, cùng biến ý tưởng thành hiện thực. Anh lý giải tinh thần đồng đội bao hàm sự hợp tác, văn hóa gắn kết. Mỗi thành viên đặt trọn trái tim, tâm trí vào từng chi tiết - từ ánh sáng, âm thanh đến cách kể chuyện trên sân khấu.

Nguyễn Hữu Trung hoài niệm những buổi êkíp thức trắng đêm hoàn thiện từng màn trình diễn, đối mặt áp lực làm thế nào để mỗi khoảnh khắc sẽ chạm đến trái tim khán giả.

"Với tôi, thành công không nằm ở danh tiếng cá nhân, mà ở khả năng tạo ra giá trị thực sự - điều chỉ có thể đạt được khi tập thể đồng hành bền bỉ. Zeit vừa là đội ngũ, vừa là gia đình - nơi mọi người tin tưởng, thấu hiểu và cùng vượt mọi giới hạn", anh cho hay.

Nhìn về tương lai, Nguyễn Hữu Trung cam kết "tập thể Zeit tiếp tục dùng nghệ thuật để thắp sáng, truyền cảm hứng và kết nối con người". Với triết lý "Art Comes First", anh kỳ vọng có thể kiến tạo sân khấu ấn tượng, khơi giá trị tích cực, giúp khán giả tìm thấy ánh sáng trong từng trải nghiệm.

"Từ quán cà phê nhỏ năm nào, chúng tôi từng bước chứng minh khi đam mê đi kèm sự bền bỉ cùng sức mạnh tập thể, nghệ thuật có thể trở thành dòng chảy bất tận - không chỉ để thưởng thức, mà sống trọn vẹn. Hành trình ấy vẫn tiếp tục với những sân khấu mới đang chờ được thắp sáng bằng cảm xúc và sự đồng cảm", đạo diễn Nguyễn Hữu Trung nói thêm.

Thiên Hà