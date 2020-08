Các chương trình đại học quốc tế tại Việt Nam

Dưới đây là một số chương trình đại học quốc tế hệ Anh, Australia, Mỹ tại Việt Nam và mức học phí hiện nay.

RMIT (Australia)

RMIT là trường đại học quốc tế của Australia. Theo xếp hạng các trường đại học học trên thế giới QS Ranking năm 2020, RMIT Australia xếp hạng thứ 223 và 351-400 trên bảng xếp hạng THE.

Chương trình của RMIT tại Việt Nam đa dạng từ lĩnh vực Kinh doanh, Truyền thông, Thiết kế, Ngôn ngữ tới Công nghệ. Học phí của trường khoảng 300 triệu đồng một năm cho chương trình cử nhân ba năm.

RMIT đã hoạt động gần 20 năm tại Việt Nam và có campus theo môi trường quốc tế tại Hà Nội và TP HCM. Trường đã đào tạo trên 14.500 sinh viên tốt nghiệp và hiện có cả cấp học thạc sĩ và tiến sĩ.

Chương trình Đại học Công nghệ Swinburne (Australia)

Swinburne là ngôi trường có lịch sử hoạt động hơn 100 năm tại Australia và nổi tiếng tại Việt Nam hơn 20 năm thông qua việc tài trợ cho cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Trường giữ vị trí 372 trong xếp hạng các trường đại học trên thế giới QS Ranking 2020 và 351-400 tại THE.

Swinburne Việt Nam là chương trình đại học quốc tế liên kết giữa Đại học Swinburne University of Technology (Swinburne) và Đại học FPT. Sinh viên học tại Việt Nam được cấp bằng đại học từ Swinburne Australia. Hiện chương trình đào tạo các ngành công nghệ, kinh doanh và truyền thông với phương pháp đào tạo phát huy tính đổi mới, sáng tạo, thực tiễn và ứng dụng công nghệ.

Chương trình đào tạo Global Citizen tại Swinburne Việt Nam trang bị kiên thức cần thiết cho sinh viên để trở thành công toàn cầu.

Học phí của Swinburne Việt Nam là 150 triệu đồng một năm (ba năm cử nhân). Ngoài chuyên ngành, trường còn đào tạo chương trình Global Citizen nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và kỹ năng công dân toàn cầu trong môi trường quốc tế.

Chương trình đại học Staffordshire (Anh quốc)

Đại học Staffordshire xếp hạng 800-1000 theo bảng xếp hạng THE 2020.

Tại Việt Nam, Staffordshire cùng một số trường đại học khác của Anh liên kết với British University Vietnam (BUV) cung cấp chương trình đào tạo cấp bằng quốc tế tại Việt Nam. Các chương trình này chủ yếu đào tạo ngành kinh doanh như kế toán, du lịch, marketing, tổ chức sự kiện, khoa học máy tính.

Chi phí chương trình học cấp bằng của Staffordshire tại Việt Nam khoảng 230 triệu đồng một năm (ba năm cử nhân).

BUV đã hoạt động ở Việt Nam 10 năm và Campus với kinh phí đầu tư hơn 70 triệu USD của trường hiện tọa lạc tại Khu đô thị EcoPark, tỉnh Hưng Yên.

Chương trình Đại học Sunderland (Anh quốc)

Đại học Sunderland xếp hạng 109/130 (2020) các trường đại học tại Anh Quốc, tuy nhiên chưa có tên trên bảng xếp hạng THE hay QS Ranking.

Tại Việt Nam, Sunderland liên kết với một số trường đại học như Kinh tế Quốc Dân (IBD) các ngành về kinh doanh và Học viện ngân hàng các ngành tài chính, kế toán triển khai chương trình liên kết quốc tế.

Đặc điểm của chương trình Sunderland tại Việt Nam là sinh viên sẽ học hai năm BTEC (chương trình cao đẳng của Anh quốc) và một năm cuối học chương trình đại học của Sunderland. Sau khi kết hợp hai năm học cao đẳng BTEC và một năm cuối học đại học của Sunderland sinh viên sẽ được công nhận và cấp bằng đại học bởi Đại học Sunderland, Anh quốc. Học phí của chương trình khoảng 100 triệu một năm (3 năm).

Chương trình của Đại học Troy (Mỹ)

Đại học Troy xếp hạng 65/136 (2020) trong xếp hạng các Đại học Khu vực miền Nam của Mỹ. Hiện trường chưa có tên trên bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo QS hoặc THE nhưng chương trình học của trường đã được Tổ chức kiểm định Chất lượng giáo dục Miền nam Mỹ (Southern Association of Colleges and Schools -SACS) công nhận.

Tại Việt Nam Đại học Troy liên kết với một số trường đại học như Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ Sài Gòn đạo tạo các ngành về kinh doanh và công nghệ thông tin triển khai chương trình của ĐH Troy. Theo đó, sinh viên có thể học toàn bộ chương trình đào tạo tại Việt Nam với chi phí là khoảng 70-90 triệu đồng một năm (4 năm học) tuỳ ngành học và trường liên kết tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng 5 trường đại học có chương trình liên kết tại Việt Nam:

Trường Xếp hạng quốc tế (THE) Liên kết với ĐH tại Việt Nam Lĩnh vực đào tạo tại

Việt Nam Học phí, thời gian học tại Việt Nam (VNĐ) RMIT 351-400 ĐH RMIT Kinh doanh,truyền thông, công nghệ, ngôn ngữ 300 triệu/ năm (3 năm) Swinburne 351-400 ĐH FPT Kinh doanh, truyền thông, công nghệ 150 triệu/ năm (3 năm) Staffordshine 800-1000 ĐH BUV Kinh doanh, công nghệ 230 triệu/ năm (3 năm) Sunderland Kinh tế quốc dân, HV Ngân hàng Kinh doanh, công nghệ 100 triệu/ năm (3 năm) Troy ĐH Quốc gia, ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ Sài Gòn Kinh doanh, công nghệ 70-80 triệu/ năm (4 năm)

Thế Đan