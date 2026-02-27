Các chuẩn minh bạch trên chuỗi giá trị sữa Vinamilk

Vinamilk minh bạch từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình sản xuất, xây dựng tiêu chí đầu ra khắt khe nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng Việt.

Theo các chuyên gia ngành sữa, minh bạch là nguyên tắc của hầu hết ngành hàng, trong đó có sữa. Tuy nhiên, minh bạch cũng là một trong những thử thách lớn nhất, xuất phát từ chuỗi giá trị trải rộng từ nguyên liệu, chăn nuôi, chế biến cho đến phân phối, với sự tham gia của nhiều bên liên quan, chịu tác động từ các yếu tố tự nhiên khó kiểm soát.

Ngoài ra, ở Việt Nam, ngành công nghiệp sữa mới chỉ phát triển khoảng 50 năm. Nguồn thông tin chưa thực sự phổ biến và người tiêu dùng chưa được tiếp cận một cách đầy đủ, tạo thách thức trong việc đảm bảo minh bạch trong từng thành tố của ly sữa. Trong bối cảnh này, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất sữa, hướng tới việc củng cố niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng Việt.

Sản phẩm Vinamilk Green Farm đạt chứng nhận của tổ chức Clean Label Project (Mỹ). Ảnh: Vinamilk

Minh bạch nguyên liệu

Ở nhóm nguyên liệu nhập khẩu, Vinamilk hợp tác với các quốc gia có ngành sữa phát triển lâu đời và hệ thống kiểm soát chặt chẽ như New Zealand, Australia, Mỹ, châu Âu. Các thành phần then chốt tạo nên giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa như đạm whey, đường sữa tự nhiên (lactose), đạm sữa đều được nhập khẩu trực tiếp từ các đối tác này. Toàn bộ nguyên liệu đều có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và trải qua quá trình kiểm định độc lập, hình thành lớp bảo vệ minh bạch đầu tiên trong toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm của đơn vị.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiên phong xây dựng vùng nguyên liệu nhằm chủ động trong sản xuất. Vinamilk hiện sở hữu và quản lý một hệ thống bao gồm 15 trang trại bò sữa đạt chuẩn quốc tế (như Global S.L.P, EU Organic) trải dài khắp Việt Nam và nước ngoài (Lào). Hệ thống trang trại này nuôi khoảng 140.000 con bò sữa, cung cấp hơn 1 triệu lít sữa nguyên liệu mỗi ngày, hỗ trợ cho việc sản xuất của 16 nhà máy, đảm bảo nguồn cung chất lượng cao.

Quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn đầu ra

Vinamilk hiện sở hữu 16 nhà máy, trải dài khắp Việt Nam và tại cả tại Campuchia, Mỹ và New Zealand. Các nhà máy này ứng dụng công nghệ hiện đại, đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO, FSSC 22000, Halal, FDA, phục vụ nhu cầu nội địa lẫn xuất khẩu.

Dây chuyền sản xuất sữa tươi tại nhà máy Vinamilk Mega Factory. Ảnh: Vinamilk

Trong đó, Nhà máy Sữa bột Việt Nam của hãng đặt tại Khu công nghiệp VSIP 1, TP HCM (Thuận An, Bình Dương cũ) được xem là "siêu nhà máy" sữa bột lớn nhất Việt Nam và hàng đầu châu Á. Các quy trình được tự động hóa hơn 90% từ khâu nhập liệu tới kho thành phẩm. Nhờ dây chuyền tự động và khép kín, nhà máy kiểm soát được chất lượng, hiệu quả sản xuất đạt ở mức cao nhất. Trong nhà máy có hai tháp sấy riêng, cho phép khả năng tự chủ khâu xử lý thành phần nguyên liệu, nhờ đó đảm bảo hàm lượng đầy đủ cũng như mức độ tinh khiết đúng theo các tiêu chuẩn mà đơn vị theo đuổi.

Không dừng ở nguyên liệu đầu vào, sự minh bạch còn được khẳng định qua những bài kiểm tra từ các tổ chức quốc tế hàng đầu. Doanh nghiệp đã đưa sản phẩm đến tổ chức Clean Label Project (Tổ chức nhãn tinh khiết - Mỹ), International Quality Institute (Viện Lựa chọn chất lượng quốc tế - Bỉ) hay International Taste Institute (Viện Hương vị quốc tế - Bỉ) để kiểm định chất lượng một cách độc lập và công bằng, với tổng số kiểm nghiệm lên tới hơn 400 tiêu chí. Trong đó, Clean Label Project với giải thưởng Purity Award là bảo chứng cho độ tinh khiết và an toàn; Monde Selection của International Quality Institute được xem như "Oscar của ngành thực phẩm"; còn International Taste Institute có uy tín như Michelin cho chất lượng của các sản phẩm thực phẩm - đồ uống.

Từ kết quả kiểm định, sản phẩm của hãng Việt ghi nhận nhiều kết quả tại "đấu trường quốc tế". Vinamilk Green Farm, Sữa 9 loại hạt đạt Giải Vàng Monde Selection; sữa chua đạt cú đúp giải thưởng quốc tế và nhiều lần sữa tươi được International Taste Institute trao Superior Taste Award. "Những giải thưởng đã chứng nhận chất lượng của từng sản phẩm đồng thời củng cố cam kết minh bạch mà chúng tôi theo đuổi", đại diện đơn vị nói.

Giữa tháng 8/2025, Brand Finance công bố Vinamilk là thương hiệu sữa có tiềm năng nhất thế giới. Đồng thời, Vinamilk được xếp hạng AAA+ về sức mạnh thương hiệu và duy trì vị trí trong Top 10 hãng sữa giá trị nhất toàn cầu.

Tầm nhìn dài hạn về sức khỏe người dùng

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành marketing của Vinamilk, minh bạch là lựa chọn mang tính chiến lược dài hạn, gắn với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thay vì để người tiêu dùng đặt dấu hỏi, thương hiệu chủ động công bố thông tin, cung cấp bằng chứng và mời gọi người dùng đồng hành trong hành trình xây dựng chất lượng.

Ông Nguyễn Quang Trí giới thiệu sản phẩm hãng tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2025. Ảnh: Vinamilk

Từ việc truy xuất nguyên liệu, kiểm soát theo chuẩn quốc tế đến sự công nhận của các tổ chức độc lập, Vinamilk đang góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với ngành sữa Việt.

Song song đó, doanh nghiệp cũng trao quyền cho người tiêu dùng trực tiếp tham gia vào hành trình minh bạch. Đơn vị sẵn sàng mở cửa trang trại, nhà máy để người tiêu dùng trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất, qua đó chứng minh cho tính minh bạch bằng trải nghiệm thực tế. Các công bố và kiểm định sản phẩm cũng được công khai trên website chính thức, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng và truy xuất nguồn gốc.

Diệp Chi