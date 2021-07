Các chợ ở TP HCM thưa thớt khách

Sức mua và lượng khách tại các chợ truyền thống ở TP HCM hiện nay giảm mạnh dù lượng hàng đang cung cấp ổn định, giá cả hạ nhiệt.

Theo ghi nhận của VnExpress sáng 20/7, các chợ đang hoạt động ở TP HCM phần lớn đều trong cảnh vắng vẻ, thưa thớt khách.

Lúc 9h30 tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), lượng khách ghé chợ chỉ lác đác vài người. Dù quy định mỗi lượt vào chợ là 10 khách, nhưng thực tế đều thấp hơn vì quá ít người. Khách ghé chợ đều khai báo y tế và được nhân viên nhắc nhở nên mua sắm nhanh, tránh lưu lại lâu trong chợ. Hiện tại, chợ này còn khoảng 20 sạp bán hàng trái cây, rau củ, tạp hóa và các loại mắm, đồ khô. Các sạp thịt vẫn đang đóng cửa do tiểu thương là F1.

Tại chợ Tân Lập (Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức) cũng chung tình cảnh vắng vẻ, chỉ có một số sạp tạp hóa mở cửa đón khách. Còn chợ Phú Thọ, mấy ngày đầu được hoạt động lại chỉ có 6 tiểu thương buôn bán, lượng khách cũng không đông. Ban quản lý chợ cho biết sắp tới sẽ vận động thêm tiểu thương bán hàng và đề nghị bán thêm kênh online.

Đây là những chợ nằm trong danh sách 40 chợ truyền thống đang mở cửa tại TP HCM theo công bố của Sở Công Thương tính đến ngày 19/7. Các chợ này chỉ bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu chứ chưa mở cửa hoàn toàn.

Người ra vào chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) khá vắng vẻ trong sáng 20/7. Ảnh: Tất Đạt.

Lý giải nguyên nhân chợ vắng khách, đại diện ban quản lý chợ Bà Chiểu cho rằng, một phần do các tiểu thương chủ động được các đơn hàng online. Mặt khác, khu dân cư quanh chợ đang có các ca F1, F2...và các hẻm đang phong tỏa, khiến người dân ngại lui tới chợ mua sắm.

Ông cho biết, các tiểu thương tại chợ hiện nay đều được xét nghiệm nhanh Covid-19, một số người đã tiêm vaccine. Hằng ngày, ban quản lý chợ đều bố trí lực lượng túc trực lối vào chợ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương tuân thủ nguyên tắc 5K. Các tiểu thương tại chợ đều có ý thức cao trong việc phòng dịch.

Một tiểu thương bán trái cây đầu chợ bà Chiểu cũng cho hay, số khách lẻ mua hàng tại sạp những ngày này còn không bằng các xe trái cây đẩy bán "lén" ngoài đường. "Vừa phải khai báo y tế, vừa giới hạn số người ra vào thì ít ai muốn đi chợ chỉ để mua vài kg trái cây lẻ", tiểu thương này giải thích và cho biết, những ngày qua, chị chủ yếu nhận khách sỉ và đơn đặt hàng qua điện thoại. Chị nhận đơn, lên hàng đầy đủ rồi cho người nhà giao đến tận nơi cho khách.

Khách thưa hơn cũng là thời điểm giá rau củ quả hạ nhiệt sau thời gian dài biến động lớn. Ghi nhận của VnExpres cho thấy, nhiều sạp hàng bắt đầu kê giá sản phẩm về mức ngang với siêu thị. Cụ thể, rau củ, cải ngọt, dưa leo và xà lách cùng giá 30.000 đồng một kg, cà chua khoảng 40.000 đồng một kg, chanh và sả đồng giá 20.000 đồng một kg...

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP HCM, vì để đảm bảo an toàn dịch bệnh nên lượng khách ra vào chợ vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng Covid-19 do Bộ Y tế quy định. Báo cáo của Sở cho thấy, lượng khách tại các hệ thống chợ và siêu thị đã giảm. Sức mua ngày hôm nay so với hôm qua cũng đã hạ nhiệt.

Trong khi đó, lượng hàng hóa về TP HCM hiện đã tăng hơn so với trước đó. Các điểm bán hàng theo chuỗi, bán hàng lưu động cũng tăng mạnh nên người dân hạn chế đi chợ hơn.

Hiện TP HCM cũng đã có chủ trương cho mở lại các chợ truyền thống nhưng phải an toàn chống dịch, những nơi chưa đảm bảo sẽ dùng mặt bằng khác thay thế.

Tất Đạt - Thi Hà