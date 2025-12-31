Các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế tại TP HCM từ 2026

TP HCM sẽ triển khai chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm dân cư từ 2026, bao phủ thêm người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, người khuyết tật trên địa bàn.

Theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025, TP HCM hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm cư dân trên địa bàn, nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể, người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố, chưa được thụ hưởng các chính sách bảo hiểm y tế khác, sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng.

TP HCM trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 15 tuổi thường trú trên địa bàn. Ảnh: Bảo hiểm xã hội TP HCM

Bên cạnh đó, học sinh phổ thông cùng người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm cả hệ giáo dục thường xuyên tại các cơ sở công lập và ngoài công lập, được hỗ trợ 50% mức đóng. Phần còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ, qua đó đảm bảo học sinh được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Tiếp nối các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đã được triển khai, TP HCM tiếp tục mở rộng phạm vi bao phủ thông qua Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025. Nghị quyết này tập trung vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ và liên tục.

Theo nghị quyết, từ ngày 1/1/2026, TP HCM sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho 7 nhóm đối tượng. Cụ thể, nhóm thụ hưởng bao gồm: người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi có đăng ký thường trú hoặc tạm trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; người thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

Đại diện TP HCM tặng bảo hiểm y tế cho người dân. Ảnh: Bảo hiểm xã hội TP HCM

Chính sách cũng mở rộng đến những người vừa thoát nghèo, trong thời hạn 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo, nhằm giúp nhóm này ổn định cuộc sống và không bị gián đoạn quyền lợi y tế. Bên cạnh đó, người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp theo chuẩn nghèo đa chiều, cũng thuộc diện được hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, nghị quyết bao phủ cả người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế cùng người khuyết tật nhìn ở mức độ nhẹ, với điều kiện có thu nhập thấp và đăng ký cư trú hợp pháp tại TP HCM.

Theo đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội TP HCM, việc mở rộng hỗ trợ theo Nghị quyết 75 giúp tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, góp phần giảm áp lực chi phí khám chữa bệnh cho các nhóm yếu thế. Đồng thời, chính sách thể hiện định hướng an sinh xã hội nhất quán của thành phố trong việc bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe có xu hướng gia tăng. Nhờ được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm 2026, các nhóm thụ hưởng sẽ không bị gián đoạn quyền lợi, tạo nền tảng ổn định cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng lâu dài.

Hoàng Đan