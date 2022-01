Các CEO dự báo thị trường bất động sản 2022

Hoạt động mua bán sáp nhập bất động sản năm nay có thể diễn ra sôi động hơn trong khi giá nhà đất nhiều khả năng vẫn leo thang.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam dự báo trong năm 2022, thị trường M&A (mua bán sáp nhập) bất động sản nhiều khả năng sôi động. Covid-19 đã khiến hàng loạt doanh nghiệp chịu nhiều tổn thất, không còn đủ năng lực để phát triển các dự án dang dở, phải bán lại cho những đơn vị có tiềm lực tài chính tốt hơn. Trong khi đó, các doanh nghiệp ở thế "đại gia" dự kiến có xu hướng rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế hơn thông qua các hoạt động M&A.

CEO Colliers Việt Nam nhận định, năm 2022 những tập đoàn bất động sản quy mô lớn vẫn "khát" quỹ đất nên sẽ tiếp tục xu hướng săn các dự án dang dở để có thể nhanh chóng có hàng hóa mới đưa ra thị trường. M&A bất động sản 2022 sôi động cũng giúp cho nguồn cung tăng và thanh khoản có cơ hội được cải thiện so với năm 2021.

Theo ông David Jackson, trong 12 tháng tới các doanh nghiệp trong nước nhiều khả năng vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong hoạt động mua bán sáp nhập bất động sản nhờ am hiểu thị trường nội địa hơn so với khối ngoại. Thị trường vệ tinh của các đô thị lớn hay các tỉnh thành mới nổi về phát triển kinh tế có thể hút nhiều thương vụ M&A bất động sản năm 2022 trong bối cảnh cuộc đua về vùng ven của các đại gia địa ốc đã sẵn đà tăng nhiệt trong vài năm gần đây.

Thị trường bất động sản phía Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa dự báo, năm 2022 thị trường bất động sản nhiều khả năng thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn năm 2021 do tác động vết dầu loang từ kết quả phiên đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm lập đỉnh cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, các tác động nặng nề của đợt dịch lần thứ tư lên nhiều ngành nghề kinh doanh và nền kinh tế cũng khiến cho các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền vào nhóm tài sản nhà, đất và các loại hình bất động sản gắn liền với đất để tìm kênh trú ẩn an toàn trong 12 tháng tới.

Theo ông Quang, sau giai đoạn thị trường bất động sản "đứng hình" vì phong tỏa năm 2021, nhờ nỗ lực phủ vaccine nhanh ở khắp các tỉnh thành cùng với chiến lược mở cửa nền kinh tế sống chung với Covid-19, tần suất hoạt động của nhà đầu tư bất động sản rộng hơn. Vì vậy, trong năm 2022 bất động sản vùng ven có thể được mua bán nhiều hơn.

CEO Việt An Hòa nhận định, năm 2022 đấu giá đất ở Thủ Thiêm dự kiến vẫn tiếp tục diễn ra do còn rất nhiều lô đất sẽ tiến hành đấu giá các đợt sau. Vì vậy, hoạt động đấu giá đất vàng trên bán đảo này tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư năm 2022 và nhiều khả năng ảnh hưởng lớn đến mặt bằng giá bất động sản toàn thị trường TP HCM và vùng ven theo hướng điều chỉnh đi lên.

Ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Châu Á dự báo giá bất động sản, đặc biệt giá nhà tại TP HCM và các tỉnh lân cận nhiều khả năng tiếp đà tăng trong năm 2022. Nguyên nhân giá bất động sản vẫn leo thang là do các chi phí đầu vào gồm: quỹ đất, pháp lý, xây dựng, lãi vay... đều đội lên từ năm 2021 sẽ tạo thành chi phí đẩy khiến sản phẩm đầu ra (giá thành) chịu nhiều áp lực tăng giá.

Bên cạnh đó, các dự báo quan ngại về nguy cơ lạm phát tăng trong những năm tới cũng khiến cho giá bất động sản bị ảnh hưởng từ tâm lý đội giá. Việc bất động sản tăng giá có thể gây áp lực cho hoạt động đầu tư vì đòi hỏi dòng vốn ngày càng lớn hơn trước. CEO Ngọc Châu Á cũng cảnh báo đầu tư lướt sóng bất động sản trong năm 2022 rất khó thắng vì thị trường đang triệt tiêu các cơ hội mua nhanh bán nhanh.

Trung Tín