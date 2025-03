Các cảng của Mỹ bận rộn đầu năm

"Thật đáng khích lệ khi khởi đầu năm mới đầy mạnh mẽ", CEO Cảng Long Beach, Mario Cordero, cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh và tính bền vững, bất chấp những bất ổn trong chuỗi cung ứng".

Liên minh Cảng biển Tây Bắc cho biết tổng khối lượng container trong tháng một từ các cảng Seattle và Tacoma, bang Washington, đã tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 264.869 TEU so với hơn 211.280 TEU. Cảng này cho rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ là nhờ lịch trình tàu ổn định, dịch vụ đường sắt đáng tin cậy và thu hút thêm khách hàng mới. Những yếu tố này đã giúp cảng vượt mức trung bình 5 năm về khối lượng hàng hóa.

Lượng hàng hóa qua cảng Houston tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 356.407 container so với 332.961 container. Con số này cũng cao hơn 5% so với 340.418 container được xử lý trong tháng trước. Điều này tiếp nối một năm 2024 kỷ lục, khi cảng đã xử lý 53,07 triệu tấn hàng hóa.