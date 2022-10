Các ca khúc khuấy động World Cup 2022

"Hayya Hayya", "Arhbo" có giai điệu sôi động, gợi nhớ các bài hát của những kỳ World Cup trước như "La la la", Waka Waka".

Giải Vô địch Bóng đá Thế giới (FIFA World Cup) sẽ diễn ra từ 20/11 đến 18/12 tại Qatar. Nhân dịp này, tờ Billboard giới thiệu các nhạc phẩm sẽ làm nóng giải đấu năm nay.

Hayya Hayya

Ca khúc "Hayya Hayya" - World Cup 2022 MV "Hayya Hayya". Video: Youtube FIFA

Hayya Hayya (Better Together) là ca khúc chính thức đầu tiên, được FIFA ra mắt từ tháng 4, do Trinidad Cardona, Davido và Aisha thể hiện, mang âm hưởng R&B và reggae. Kay Madati - Giám đốc thương mại của FIFA - cho biết: "Bằng cách tập hợp các giọng ca từ châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, bài hát tượng trưng cho cách âm nhạc và bóng đá kết nối thế giới". Hayya Hayya được nhiều fan khen sôi động, máu lửa, phù hợp tinh thần ngày hội thể thao.

Arhbo

"Arhbo" - World Cup 2022 MV "Arhbo". Video: Youtube FIFA

Ca khúc thứ hai của FIFA do ca sĩ người Puerto Rico - Ozuna - và rapper người Pháp gốc Congo - Gims - thể hiện. Tên bài hát - Arhbo - là từ lóng trong tiếng địa phương ở Qatar, mang nghĩa "chào đón". Arhbo cũng bắt nguồn từ "Marhaba" trong tiếng Ả Rập, mang nghĩa "chào mừng về nhà". Ca sĩ Ozuna hy vọng bài hát giống như lời chào với những người đến Qatar và dõi theo kỳ World Cup năm nay.

Light the sky

'Light the sky' - World Cup 2022 MV "Light the sky". Video: Youtube FIFA

Ca khúc mới nhất do FIFA công bố quy tụ các giọng ca nữ, gồm: Balqees (Yemen), Nora Fatehi (người Canada gốc Morocco), Rahma Riad (Iraq), Manal (Morocco). Đại diện FIFA nói: "Bài hát tràn đầy cảm hứng với giai điệu Trung Đông, cũng rất phù hợp với phái đẹp khi các trọng tài nữ lần đầu tham dự FIFA World Cup. Bài hát sẽ kết nối những người yêu bóng đá, âm nhạc mọi lứa tuổi".

Ulayeh

Ca khúc 'Ulayeh' - World Cup 2022 Ca khúc "Ulayeh". Video: Youtube Sebastián Yatra

Ca sĩ Colombia - Sebastián Yatra - và ca sĩ Morocco - Nouamane Belaiachi - hát về tinh thần cống hiến hết mình, ngay khi cả thế giới nghi ngờ bạn. Bài hát mang giai điệu Latin đặc trưng, với phần điệp khúc có nhịp nhanh và sôi động.

Vamos a Qatar

'Vamos a Qatar' - World Cup 2022 MV "Vamos a Qatar". Video: Youtube Los Bukis

Los Bukis - nhóm nhạc huyền thoại của Mexico - tái hợp năm ngoái sau 26 năm tan rã. Họ mới ra mắt bài hát Vamos a Qatar để cổ vũ tinh thần đội Mexico. "Chúng tôi rất vui mừng khi được tham gia hành trình đến với World Cup. Hãy cùng nhau tận hưởng bữa tiệc tuyệt vời này", nhóm viết trên Twitter.

