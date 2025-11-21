Các bước đăng ký mua nhà ở xã hội

Bạn cần xác định mình có thuộc đối tượng được mua, có đủ điều kiện về nhà ở và thu nhập (không quá 40 triệu đồng với hai vợ chồng) không, trước khi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.

Căn cứ Điều 76 Luật Nhà ở 2023, các đối tượng được mua nhà ở xã hội năm 2025 bao gồm:

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn.

3. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

4. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

6. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác.

8. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

9. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này.

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.

12. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

Đà Nẵng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hàng ngàn căn nhà ở xã hội, tập trung nhiều nhất tại phường Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Điều kiện về nhà ở (Điều 29 Nghị định 100/2024)

- Người thuộc các nhóm trên và vợ/chồng của họ chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

- Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích thấp hơn 15 m2 sàn/người. (Những người thuộc diện tính bình quân diện tích nhà ở gồm người đứng đơn, vợ/chồng của người đó, cha, mẹ (nếu có) và các con của người đó (nếu có) đăng ký thường trú tại căn nhà đó)

Điều kiện về thu nhập (Điều 30 Nghị định 100/2024, sửa đổi bởi Nghị định 261/2025)

Đối với các đối tượng thuộc nhóm 5, 6 và 8 nêu trên:

- Nếu chưa kết hôn/độc thân: thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng.

- Chưa kết hôn/độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên: thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng.

- Đã kết hôn: Tổng thu nhập bình quân hàng tháng hai vợ chồng thực nhận không quá 40 triệu đồng.

- Đối tượng nhóm 5 (thu nhập thấp tại khu vực đô thị) nếu không có Hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như trên, và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

* Thu nhập dùng để xét là thu nhập trong 12 tháng gần nhất

Chuẩn bị hồ sơ

Theo Nghị định 100/2024 và Thông tư 05/2024 của Bộ Xây dựng, hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm: Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội và các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Cụ thể:

Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp trực tiếp cho chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng hoặc trên các cổng thông tin điện tử công, tùy theo địa phương và dự án cụ thể, nơi nộp hồ sơ sẽ khác nhau.

Ví dụ, tại Hà Nội, người dân có thể đăng ký trực tuyến tại website chính thức của Sở Xây dựng (soxaydung.hanoi.gov.vn) hoặc nộp trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Một số dự án yêu cầu nộp trực tiếp cho chủ đầu tư theo hướng dẫn cụ thể.

Cổng thông tin của Sở Xây dựng Hà Nội công bố thông tin nhà ở xã hội (phần khoanh đỏ)

Sau khi tiếp nhận, hồ sơ sẽ được đánh giá tính hợp lệ. Danh sách người đủ điều kiện sẽ được công bố công khai để đảm bảo tính minh bạch. Nếu đạt yêu cầu, người mua sẽ được mời ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư và tiến hành thanh toán, nhận nhà theo tiến độ trên hợp đồng.

Hải Thư