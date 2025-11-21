Các bước đăng ký mua nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 76 Luật Nhà ở 2023, các đối tượng được mua nhà ở xã hội năm 2025 bao gồm:
1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn.
3. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
4. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
6. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.
7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác.
8. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
9. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này.
10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.
12. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.
Điều kiện về nhà ở (Điều 29 Nghị định 100/2024)
- Người thuộc các nhóm trên và vợ/chồng của họ chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.
- Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích thấp hơn 15 m2 sàn/người. (Những người thuộc diện tính bình quân diện tích nhà ở gồm người đứng đơn, vợ/chồng của người đó, cha, mẹ (nếu có) và các con của người đó (nếu có) đăng ký thường trú tại căn nhà đó)
Điều kiện về thu nhập (Điều 30 Nghị định 100/2024, sửa đổi bởi Nghị định 261/2025)
Đối với các đối tượng thuộc nhóm 5, 6 và 8 nêu trên:
- Nếu chưa kết hôn/độc thân: thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng.
- Chưa kết hôn/độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên: thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng.
- Đã kết hôn: Tổng thu nhập bình quân hàng tháng hai vợ chồng thực nhận không quá 40 triệu đồng.
- Đối tượng nhóm 5 (thu nhập thấp tại khu vực đô thị) nếu không có Hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như trên, và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.
* Thu nhập dùng để xét là thu nhập trong 12 tháng gần nhất
Chuẩn bị hồ sơ
Theo Nghị định 100/2024 và Thông tư 05/2024 của Bộ Xây dựng, hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm: Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội và các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Cụ thể:
|Giải thích
|1
|Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội
|Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 261/2025/NĐ-CP.
|2
|Giấy tờ chứng minh đối tượng được mua nhà ở xã hội
|Đối tượng thuộc nhóm 1
|Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh người có công với cách mạng hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ theo quy định
|Đối tượng nhóm 2, 3, 4
|Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hộ gia đình nghèo, cận nghèo
|Đối tượng nhóm 5, 6, 8, 9, 10, 11
|Mẫu số 01 tại Phụ lục I Thông tư 05/2024/TT-BXD
|Đối tượng nhóm 7
|Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.
|3
|
Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở
Lưu ý: Nếu người đứng đơn đã kết hôn thì vợ/chồng cũng phải kê khai mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I
|Chưa có nhà ở
|Mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư 05/2024/TT-BXD
|Đã có nhà ở
|Mẫu số 03 Phụ lục I Thông tư 05/2024/TT-BXD
|4
|
Giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập
Lưu ý: Nếu người đứng đơn đã kết hôn thì vợ/chồng cũng phải kê khai mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập.
|Đối tượng nhóm 5, 6, 7, 8
|Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư 05/2024/TT-BXD
|Đối tượng nhóm 5 không có hợp đồng lao động
|Mẫu số 05 Phụ lục I Thông tư 05/2024/TT-BXD
|Đối tượng nhóm 2,3,4
|Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hộ gia đình nghèo, cận nghèo
Nộp hồ sơ
Hồ sơ được nộp trực tiếp cho chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng hoặc trên các cổng thông tin điện tử công, tùy theo địa phương và dự án cụ thể, nơi nộp hồ sơ sẽ khác nhau.
Ví dụ, tại Hà Nội, người dân có thể đăng ký trực tuyến tại website chính thức của Sở Xây dựng (soxaydung.hanoi.gov.vn) hoặc nộp trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Một số dự án yêu cầu nộp trực tiếp cho chủ đầu tư theo hướng dẫn cụ thể.
Sau khi tiếp nhận, hồ sơ sẽ được đánh giá tính hợp lệ. Danh sách người đủ điều kiện sẽ được công bố công khai để đảm bảo tính minh bạch. Nếu đạt yêu cầu, người mua sẽ được mời ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư và tiến hành thanh toán, nhận nhà theo tiến độ trên hợp đồng.
Hải Thư