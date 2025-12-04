Các bước chăm sóc da đơn giản cho nam giới

Với quy trình chăm sóc da gồm làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng và vài lưu ý sau cạo râu, phái mạnh có thể sở hữu làn da khỏe mạnh.

Do đặc tính da dày, hoạt động của tuyến dầu mạnh và lỗ chân lông lớn hơn phụ nữ, làn da nam giới đòi hỏi một chế độ chăm sóc riêng biệt nhưng không cần quá phức tạp. Chỉ với vài bước cơ bản được duy trì đều đặn, phái mạnh hoàn toàn có thể cải thiện và duy trì làn da sáng khỏe.

Quy trình chăm sóc da cho nam giới cần chú ý cả cách cạo râu. Ảnh: Ziaja

Theo Men's Health, ba bước cơ bản trong chăm sóc da nam giới là làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Trong đó, nền tảng của một làn da khỏe mạnh nằm ở thói quen làm sạch sâu. Đây là bước tiên quyết giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và các tạp chất tích tụ cả ngày, vốn là nguyên nhân chính gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Việc rửa mặt hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối với một loại sữa rửa mặt phù hợp sẽ giúp da luôn thông thoáng. Bên cạnh đó, tẩy tế bào chết định kỳ 1-2 lần mỗi tuần đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ lớp sừng già cỗi, thúc đẩy tái tạo tế bào, giúp da mịn màng và dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất hơn.

Sau khi làm sạch, dưỡng ẩm là bước không thể thiếu, ngay cả với làn da dầu. Nhiều nam giới cho rằng da nhờn không cần cấp ẩm, nhưng thực tế khi thiếu nước, da sẽ tự động tiết nhiều dầu hơn để bù đắp, dẫn đến tình trạng bóng nhờn trầm trọng hơn. Một lớp kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ sẽ cung cấp độ ẩm cần thiết, tạo ra hàng rào bảo vệ da khỏi các tác nhân từ môi trường và làm chậm quá trình lão hóa. Sử dụng kem dưỡng ẩm sau khi rửa mặt sẽ giúp da mềm mại, giảm thiểu sự khô căng và duy trì vẻ ngoài đầy sức sống.

Hoàn thiện quy trình chăm sóc cơ bản là bước chống nắng hàng ngày. Tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời được xem là "kẻ thù" hàng đầu của làn da, gây ra các vấn đề như sạm nám, nếp nhăn và làm tăng nguy cơ ung thư da. Bà Katarzyna Tyborowska, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Mỹ phẩm công ty TNHH nhà máy Dược phẩm Ziaja, thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu Ba Lan cho rằng, việc thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trước khi ra ngoài nên xem là một thói quen bắt buộc. "Đây là khoản đầu tư dài hạn và hiệu quả nhất cho sức khỏe làn da", vị chuyên gia nói.

Các chuyên gia cũng nhận định, bên cạnh quy trình chăm sóc hàng ngày, cạo râu cũng là một tác động cơ học cần được xử lý đúng cách để tránh tổn thương da. Thao tác này có thể gây ra tình trạng bỏng rát, mẩn đỏ và khô da nếu thực hiện sai cách. Để hạn chế kích ứng, nam giới nên cạo râu sau khi tắm nước ấm để làm mềm sợi râu và da. Sử dụng lưỡi dao sắc, sạch và rửa mặt lại bằng nước mát sau khi cạo sẽ giúp làm dịu da, se khít lỗ chân lông. Ngay sau đó, việc thoa một lớp kem dưỡng ẩm sau cạo râu giúp phục hồi độ ẩm, làm dịu các vùng da bị kích ứng và củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên.

Lăn khử mùi Ziaja Blocker Anti-Perspirant. Ảnh: Ziaja

Để quy trình chăm sóc da đạt hiệu quả tối ưu, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với đặc tính làn da là yếu tố then chốt. Với làn da có xu hướng dầu và dễ nổi mụn, các giải pháp chuyên biệt thường mang lại hiệu quả cao hơn. Ví dụ, gel rửa mặt ngừa mụn trứng cá Nuno có thể làm sạch sâu, theo sau là nước cân bằng dành cho da dầu mụn Nuno để ổn định lại da. Cuối cùng là kem ngừa mụn Nuno để dưỡng ẩm nhẹ, giảm thiểu sự tiết dầu quá mức cho da. Nhờ đó hỗ trợ ngừa mụn hình thành hiệu quả.

Tương tự, việc kiểm soát tuyến mồ hôi và mùi cơ thể cũng góp phần quan trọng hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu. Các sản phẩm lăn khử mùi chuyên dụng như lăn nách Blocker có thể hỗ trợ duy trì sự khô thoáng lên tới hơn 48 giờ và tự tin trong mọi hoạt động.

"Việc chăm sóc da ở nam giới không đòi hỏi sự cầu kỳ mà chú trọng vào tính nhất quán. Bằng cách biến ba bước làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng thành thói quen hàng ngày và chú ý đến việc chăm sóc da sau cạo râu, phái mạnh có thể dễ dàng sở hữu một làn da khỏe mạnh, góp phần tạo dựng phong thái tự tin", chuyên gia đến từ Ziaja nói.

Thanh Thư