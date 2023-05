Các bộ sưu tập nhẫn đính hôn 99 giác cắt của DOJI

DOJI chế tác nhẫn đính hôn 99 giác cắt, lồng ghép câu chuyện, thông điệp tình yêu sâu sắc.

Nhẫn đính hôn là tín vật thiêng liêng, biểu trưng cho lời nguyện thề đôi lứa. Nhằm giúp các cặp uyên ương ghi dấu kỷ niệm, DOJI ra mắt các bộ sưu tập nhẫn kim cương 99 giác cắt, tuyển chọn chất liệu cao cấp và ứng dụng kỹ thuật chế tác tinh xảo.

Trang sức 99 giác cắt đạt chứng nhận Code of Origin, kiểm định bởi DOJI Lab (trung tâm ngọc học, giám định vàng bạc đá quý DOJI) và IIDGR (De Beers) - công ty khai thác, phân phối kim cương lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia IIDGR, sản phẩm áp dụng công nghệ kiểm định khác biệt, vượt trội so với IGI, GIA, cho phép người tiêu dùng đăng ký công nghệ khắc chữ lên mặt kim cương.

Bộ sưu tập "Infinity Love" - lời hẹn ước tình yêu vĩnh cửu

Thiết kế "Infinity Love" đa kiểu dáng, dựa trên nhiều cảm hứng khác nhau gồm: lãng mạn như những cánh hồng; nồng nàn tựa lời yêu duy nhất hay ấm áp giống vòng tay ôm trọn... Tất cả diễn đạt cảm xúc tình yêu đích thực. Qua bàn tay thợ kim hoàn lành nghề, mỗi chiếc nhẫn đính hôn trở thành tạo phẩm hội tụ kỹ thuật đính đá và gia công tinh xảo.

Nhẫn đính hôn Infinity Love mang thông điệp lời hẹn ước tình yêu vĩnh cửu.

Đai diện nhãn hàng cho biết dù thiết kế theo phong cách cổ điển hay hiện đại, loạt nhẫn đính hôn đều thể hiện nét sang trọng. Trong văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, số 9 biểu trưng cho hạnh phúc, an lành và vĩnh cửu trong mọi mối quan hệ.

"Trao nàng chiếc nhẫn gắn kim cương 99 giác cắt Infinity Love cũng là bạn gửi gắm ước hẹn thủy chung, mong muốn gắn bó mãi mãi", đại diện DOJI cho hay.

Bộ sưu tập "Yes I Do" - "Hơn cả lời hứa, chứa trọn tin yêu"

Điểm nhấn thiết kế "Yes I Do" là biểu tượng chữ Y cách điệu, lồng ghép ở phần chân chấu, nâng đỡ và làm nổi bật viên kim cương chủ. Chữ Y còn đại diện cho "Yes" - câu đồng ý của cô gái trong khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn.

Các nhà thiết kế Wedding Land biến tấu họa tiết xoắn thành hình chữ Y, nhấn vào thông điệp hình ảnh đôi uyên ương nắm tay nguyện ước không rời.

Nhẫn đính hôn "Yes I Do" có thiết kế bắt mắt.

Các dải kim cương tấm nạm xung quanh thân nhẫn, tượng trưng cho vòng tròn không có điểm kết thúc và truyền tải thông điệp tình yêu trọn vẹn, viên mãn.

"Nhẫn đính hôn trong bộ sưu tập 'Yes I Do' là lời hẹn thề đôi lứa, kết tinh tình yêu trường tồn theo thời gian", đại diện thương hiệu lý giải ý nghĩa sản phẩm.

Các bộ sưu tập trên đã có mặt tại hệ thống DOJI trên toàn quốc. Dịp này, doanh nghiệp triển khai ưu đãi tới 15% nhẫn đính hôn và giảm 35% nhiều dòng trang sức khác. Khách còn được áp dụng thêm một số dịch vụ cộng hưởng như: mua trả góp 0%, làm mới trang sức miễn phí.

Ưu đãi tới 15% khi mua nhẫn đính hôn 99 giác cắt.

30 năm phát triển, tập đoàn DOJI liên tục nhận giải uy tín trong và ngoài nước như: Top 5 đơn vị tư nhân lớn nhất Việt Nam (2010-2022), Doanh nghiệp xuất sắc ngành bán lẻ 2020 của Asia Pacific Enterprise Awards, Doanh nghiệp xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2020-2021 của tạp chí Jewellery News Asia...

12 năm liên tiếp, đơn vị đạt thương hiệu quốc gia. Cuối tháng 10/2022, Vietnam Report vinh danh DOJI trong Top 10 công ty bán lẻ uy tín 2022, với vị trí thứ 4. Năm thứ sáu liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng này.

Vạn Phát

Ảnh: DOJI