Từ vô-lăng, màn hình trung tâm, cụm đồng hồ cho đến hệ thống loa đều có thể tháo ra và lắp vào như trò chơi lắp ráp.

TUC.technology - công ty công nghệ có trụ sở tại Turin, Italy - sáng tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh kết hợp phần cứng, phần mềm và kiến trúc để biến đổi phương tiện và môi trường thành các nền tảng linh hoạt và có thể cấu hình lại.

Hệ thống có tên TUC.system, một khái niệm bảng điều khiển mô-đun với các thiết bị cá nhân như máy tính bảng, điện thoại thông minh và trợ lý giọng nói cùng tồn tại với bảng điều khiển, hệ thống lái và các phụ kiện nhà thông minh. Việc tích hợp diễn ra mà không cần thêm dây dẫn, nhờ vào kết nối trực tiếp giữa TUC.micro, TUC.brain và TUC.OS.

Các bộ phận ôtô tháo lắp như lego Video: Supercar Blondie

TUC.micro được thiết kế như một giao diện plug&play tích hợp nguồn điện, dữ liệu và khóa cơ học trong một thiết bị duy nhất. Nó có thể được lắp đặt ở bất cứ đâu trong xe, có thể nhìn thấy hoặc ẩn đi, và cho phép kết nối an toàn và tức thì các mô-đun bên trong và bên ngoài. Kiến trúc của nó giảm độ phức tạp của dây dẫn, cho phép quản lý mô-đun và đơn giản hóa các thiết bị ngoại vi ôtô và tiêu dùng.

TUC.brain là yếu tố điều khiển của toàn bộ hệ thống. Tương thích với kiến trúc 12 V, 24 V và 48 V, hỗ trợ các giao thức tiêu chuẩn như CANbus và Automotive Ethernet và tích hợp các mô-đun kết nối LTE và GNSS thông qua TUC.RF.

Bộ điều khiển hoạt động như một trung tâm quản lý tín hiệu, điều phối nguồn điện, dữ liệu và cấu hình của các thiết bị được kết nối với hệ thống. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng kiến trúc điện tử theo vùng, nhằm khắc phục các hệ thống phân mảnh truyền thống để hướng tới một cơ sở hạ tầng hiệu quả và có khả năng mở rộng hơn.

Hệ điều hành độc quyền TUC.OS điều khiển hai thành phần phần cứng. Nền tảng này có khả năng tự động nhận diện các mô-đun được kết nối, cấu hình các thông số hoạt động và quản lý các bản cập nhật kỹ thuật số qua mạng. Kết quả là một môi trường linh hoạt cho phép cả các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và người dùng cuối tùy chỉnh phương tiện và giao diện theo nhu cầu cụ thể, với thời gian cấu hình lại được giảm xuống chỉ còn vài giây.

Công ty đề xuất một mô hình cấp phép sở hữu trí tuệ linh hoạt, cho phép các nhà sản xuất thiết bị gốc tích hợp công nghệ này vào phương tiện của họ và các nhà sản xuất thiết bị làm cho chúng tương thích với tiêu chuẩn TUC. Mục tiêu là tạo ra một ngôn ngữ có khả năng tương tác, an toàn và có thể tùy chỉnh.

Mỹ Anh (theo Il Sole 24 Ore)