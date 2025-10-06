Các bệnh xương khớp thường gặp
ở dân văn phòng
Đau cổ vai gáy, hội chứng ống cổ tay, vẹo cột sống,
thoát vị đĩa đệm thường gặp ở dân văn phòng do
thói quen ngồi nhiều, ít vận động.
Dấu hiệu
Khó chịu, đau nhức tại một điểm giữa cổ - vai hoặc lan xuống vai, cánh tay, bàn tay.
Tê ngứa lan dần xuống vai, cánh tay và/hoặc bàn tay.
Cứng, giảm chuyển động cổ vai.
Cảnh báo bệnh:
Thoát vị đĩa đệm cổ, thoái hóa đốt sống cổ, viêm dây thần kinh cánh tay…
Điều trị:
Chườm nóng hoặc lạnh tại chỗ, thuốc đường uống hoặc tiêm, vật lý trị liệu, phẫu thuật.
Dấu hiệu
Tê bì, đau buốt, châm chích hoặc rát bỏng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và một nửa ngón áp út.
Thường đánh rơi đồ vật, bàn tay giảm khéo léo.
Biến chứng:
Teo cơ, giảm chức năng vận động bàn tay.
Điều trị:
Dùng thuốc, nẹp cổ tay, phẫu thuật nội soi.
Dấu hiệu
Đau lưng.
Hai vai không đều.
Cơ thể nghiêng về một phía…
Biến chứng:
Thay đổi hình dáng cơ thể, ảnh hưởng tim phổi…
Điều trị:
Dùng thuốc, tập vật lý trị liệu, phẫu thuật.
Dấu hiệu
Đau thắt lưng, lan xuống hông đùi, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân.
Yếu cơ chân, khó đi lại.
Biến chứng:
Teo cơ, yếu liệt chân, đại tiểu tiện mất tự chủ…
Điều trị:
Dùng thuốc đường uống hoặc tiêm, tập vật lý trị liệu, phẫu thuật bằng kính vi phẫu hoặc máy nội soi 4K…
Dấu hiệu
Khó chịu, đau, cứng gối… tăng lên theo mức độ nặng của bệnh.
Biến chứng:
Tăng nguy cơ chấn thương, mất ổn định khớp gối, cứng khớp, biến dạng khớp…
Điều trị:
Dùng thuốc đường uống hoặc tiêm, tập vật lý trị liệu, phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp nhân tạo.
Cổ giữ thẳng, màn hình máy tính cao
ngang tầm mắt, mắt cách màn hình
khoảng 50 cm.
Tay thoải mái,
không gồng, khuỷu tay
đặt trên bàn làm việc.
Lưng thẳng, hơi cong về sau, thắt
lưng hơi đẩy về trước, chọn ghế có
tựa để nâng đỡ lưng.
Chân không bắt chéo, đùi và
cẳng chân tạo thành góc khoảng 90 độ,
lòng bàn chân chạm đất.
Thường xuyên vận động
để tăng sức mạnh và các cơ
dẻo dai.
Dinh dưỡng đầy đủ,
ưu tiên thực phẩm chứa canxi,
vitamin D.
*Nội dung được tư vấn bởi ThS.BS.CKI Đào Duy An Duy,
Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Thiết kế: Ngân Hà - Quốc Tuấn