Lời khuyên

Tư thế làm việc đúng

Cổ giữ thẳng, màn hình máy tính cao

ngang tầm mắt, mắt cách màn hình

khoảng 50 cm.

Tay thoải mái,

không gồng, khuỷu tay

đặt trên bàn làm việc.

Lưng thẳng, hơi cong về sau, thắt

lưng hơi đẩy về trước, chọn ghế có

tựa để nâng đỡ lưng.

Chân không bắt chéo, đùi và

cẳng chân tạo thành góc khoảng 90 độ,

lòng bàn chân chạm đất.

Thường xuyên vận động

để tăng sức mạnh và các cơ

dẻo dai.