Các bài hát được đặt lời Việt của Christophe

"Gọi tên người yêu", "Biệt khúc"... là nhạc phẩm của danh ca Pháp Christophe được Phạm Duy, Vũ Xuân Hùng... đặt lời Việt với sức hút vượt thời gian.

Danh ca Christophe qua đời tại Pháp hôm 16/4 do bệnh đường hô hấp, thọ 74 tuổi. Qua gần sáu thập kỷ, ông để lại dấu ấn với những bản tình ca da diết. Nhiều nhạc phẩm của ông từng được chuyển ngữ và phổ biến tại Việt Nam.

Aline - Gọi tên người yêu (Phạm Duy)

Bài Gọi tên người yêu Elvis Phương thể hiện ca khúc "Gọi tên người yêu" bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

Aline ra đời năm 1965 đưa tên tuổi Christophe trở nên nổi tiếng, đạt doanh số hơn triệu bản. Ca khúc kể về nỗi niềm của người đàn ông đánh mất người yêu và chìm đắm trong ảo ảnh về bóng hình yêu dấu. Nhạc phẩm được Phạm Duy viết lời Việt và đặt là Gọi tên người yêu, do ca sĩ Elvis Phương thu âm và phát hành đầu tiên. Trong bản gốc, tác giả diễn tả nhân vật nam đi tìm người yêu trong tuyệt vọng: "Je l'ai cherché/ Sans plus y croire/ Et sans un espoir" (tạm dịch: Tôi đã tìm em/ Nhưng mãi biệt tích/ Và chẳng còn hy vọng). Trong lời Việt, Phạm Duy chuyển nỗi tuyệt vọng ấy thành câu hỏi: "Người hỡi có ai/ Tìm em giúp tôi?".

Ca khúc Aline bởi Christopher Christophe hát "Aline".

Mal - Cơn đau tình ái (Phạm Duy)

Mal thuộc thể loại Jazz Electronique, phát hành năm 1971, diễn tả nỗi đau của chàng trai khi bị người yêu phụ bạc. Tác phẩm được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt với tên gọi Cơn đau tình ái. Ca sĩ Thanh Lan thu âm và phát hành hai phiên bản Pháp - Việt.

Cơn đau tình ái Phiên bản "Cơn đau tình ái" do Thanh Lan thể hiện.

Mal - Christophe "Mal" do Christophe trình diễn.

Je Suis Parti - Biệt khúc (Vũ Xuân Hùng)

Ca khúc nổi danh của Christophe tại Việt Nam Thanh Lan thể hiện "Biệt khúc" bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

Je Suis Parti nằm trong album Aline phát hành năm 1965 của danh ca người Pháp. Tương tự ca khúc chủ đề, Je Suis Parti là nỗi lòng của Christophe sau cuộc tình tan vỡ. Ca khúc được Vũ Xuân Hùng chuyển lời Việt với tên Biệt khúc do Thanh Lan thể hiện. Nhạc sĩ cho biết anh bám sát tinh thần của bản gốc, sử dụng từ ngữ đơn giản, phù hợp giai điệu. "Chiều nay anh đi, tình ca năm xưa/ Giờ đây anh hát lên, khi nhắc tên người yêu/ Chớ khóc nghe em/ Anh khóc cho em"...

Les amoureux qui passent - Một thời để yêu (Nam Lộc)

Một thời để yêu Ca sĩ Thanh Lan trình diễn ca khúc bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.

Les Amoureux Qui Passent phát hành năm 1966 dưới dạng đĩa đơn, được xem là tình khúc tuyệt vời nhất của Christophe cuối thập niên 1960. Tác phẩm được nhạc sĩ Nam Lộc viết lời Việt và đặt tên Một thời để yêu. Phần lời thể hiện niềm nhớ nhung, hoài niệm về tình yêu trong quá khứ với ca từ như: "Đời là một thời để yêu/ Yêu trong bóng đêm lẻ loi/ Yêu cho bao nỗi đắng cay/ Yêu cho quên từng ngày tháng"... Những năm cuối 1960 - đầu 1970, nhạc phẩm được giới yêu nhạc Pháp và học sinh, sinh viên TP HCM yêu mến nhờ giai điệu rộn ràng.

Oh! Mon Amour - Tình yêu! Ôi tình yêu (Nhật Ngân)

Tình yêu! Ôi tình yêu

Oh! mon Amour ra đời năm 1972, do Paul de Senneville, Olivier Toussaint và Michaële sáng tác, Christophe thể hiện. Ca khúc được yêu mến tại nhiều quốc gia nói tiếng Pháp và chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp thời bấy giờ. Tác phẩm được nhạc sĩ Nhật Ngân chuyển ngữ năm 1974 với tên Tình yêu! Ôi tình yêu. Ca sĩ Thanh Lan thu âm và phát hành bản tiếng Việt đầu tiên.

Main dans la main - Cho quên thú đau thương (Nam Lộc)

Cho quên thú đau thương Ca khúc do danh ca Ngọc Lan thể hiện.

Christophe sáng tác nhạc phẩm Main Dans La Main năm 1972. Nhạc sĩ Nam Lộc viết lời Việt với tên Cho quên thú đau thương, thể hiện khát khao quên đi những đau khổ của đời thực để sống mãi trong tình yêu. Nhạc phẩm được nhiều ca sĩ thể hiện như Ngọc Lan, Thanh Lan, Elvis Phương, Minh Xuân và Minh Phúc. Nam Lộc nói ông thích nhất bản thu của danh ca Ngọc Lan vì khắc họa trọn nỗi ưu tư nhưng không quá buồn bã.

La vie c'est une histoire d'amour - Tình yêu thiết tha

Tình yêu thiết tha

Christophe sáng tác và phát hành La vie c'est une histoire d'amour năm 1973. Ca khúc được nhạc sĩ Lê Hựu Hà đặt lời Việt dưới tên Tình yêu thiết tha năm 1974. Nhạc phẩm nhanh chóng trở nên nổi tiếng với giai điệu rộn ràng, tươi vui qua tiếng hát của danh ca Thanh Lan. Ca từ khắc họa thế giới muôn màu, muôn vẻ trong đôi mắt của người đang yêu: "Tình như tia nắng ấm lấp lánh trong đời ta/ Tình thiết tha cho những mùa xuân ngát hoa/ Tình như cơn gió buốt thấp thoáng trong đời ta/ Tình giá băng cho những mùa đông lãng quên"...

Hiểu Nhân (video: Youtube)