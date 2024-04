'Các bậc thầy golf' sắp tái đấu

Masters - giải với tôn chỉ "quy tụ những golfer thượng đẳng" - sẽ bắt đầu kỳ mới nhất từ 19h ngày 11/4, giờ Hà Nội, do sân Augusta National độc quyền sở hữu và tổ chức từ 1934.

Masters thuộc bộ tứ major nam, bên cạnh PGA Championship, US Open và The Open.

Danh sách khởi tranh Masters 2024 có Tiger Woods và 82 golfer chuyên nghiệp và năm gương mặt nghiệp dư, được chọn qua bộ tiêu chuẩn 20 mục xoay quanh tinh thần chung là "những người giỏi nhất".

Cũng vì thế, giải hiện chỉ nhận các cựu và ĐKVĐ nhóm danh giá hoặc thành tích cao năm trước, top 50 thế giới, các chủ cup hoặc top 30 FedEx Cup trên PGA Tour. Ngoài diện này, Ban tổ chức Masters cũng trao suất đấu cho các gương mặt nghiệp dư xuất sắc nhằm khơi gợi cảm hứng phấn đấu lên đỉnh cao.

Bữa tiệc tối của các nhà vô địch Masters diễn ra hôm qua 9/4, theo thông lệ một ngày trước giải. Ảnh: The Masters

Tôn chỉ chuyên môn của Masters thể hiện ngay trong danh xưng, được xác định ngay từ năm thành lập 1934, theo khởi xướng của huyền thoại golf Bobby Jones và Clifford Roberts, sau khi sáng lập sân Augusta National par72 ở Georgia. Cũng vì thế, đến 1939, cả hai đã quyết định đổi "Augusta National Invitation" – tên gốc sự kiện thành danh xưng ngày nay.

Năm ngoái, giải ghi nhận Tiger Woods bỏ cuộc ở vòng 3 do sức khỏe khi tham chiến lần thứ 25 sau năm lần vô địch, còn Jon Rahm vô địch ở điểm -12. Khi đó, golf chuyên nghiệp quốc tế đang chia rẽ vì sự xuất hiện của LIV Golf League của Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi, đối lập với PGA Tour và DP World Tour.

Trong cuộc xung đột ấy, ban tổ chức Masters mang tiếng tiếp tay triệt tiêu LIV Golf League, dự kiến bằng việc sửa bộ tiêu chí chọn danh sách đấu. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra và kỳ 2023 có đến 18 đại diện LIV Golf League. Kỳ này, đấu trường đó sẽ có 13 đại diện, tính cả đương kim vô địch Jon Rahm.

Trong bộ tứ major, Masters trẻ tuổi nhất, khi so với The Open từ 1860, US Open từ 1895 và PGA Championship từ 1916.

Từ kỳ khai trương 1934 đến nay, Masters chỉ diễn ra ở Augusta National, chứ không chu du như ba giải danh giá còn lại. Đây là chỉ là một mục thuộc bộ đặc điểm độc đáo trong tập hợp huyền thoại trường kỳ mà ba sự kiện đồng đẳng kia chưa có trong lịch sử riêng.

Kho bản sắc Masters gắn liền Augusta National không chỉ thể hiện ở chiếc cup bạc nguyên chất hình hội quán, green jacket cho nhà vô địch sản xuất tại công ty may lâu đời ở Cincinnati, hay yêu cầu khắt khe, chỉn chu từ chất lượng chuyên môn đến khâu tổ chức, quy định trang phục, tư trang và hành vi dành cho khán giả thực địa (không camera hay điện thoại di động, không chạy nhảy...).

Quà lưu niệm, món ăn, hoa cỏ, nước hồ, loại cát trong bẫy của Masters cũng độc đáo. Trong đó, Pinmento Cheese là đặc sản khó thể bỏ qua, nước hồ được pha hóa chất đặc biệt để giữ màu đồng nhất và góp phần làm sân đấu đẹp như tranh. Còn hoa, nhất là mộc lan, tương truyền được đông lạnh để nở rực đúng tuần diễn ra giải. Trong khi đó, cát trong bẫy thực ra là tinh thể thạch anh chuyên chế tạo chip bán dẫn.

Tất cả khiến giới golf cũng như công chúng, nhất là Mỹ, đều xem Masters hàng năm là trải nghiệm "nhất định phải thử hoặc nên tái ngộ". Riêng công chúng muốn dự phải đăng ký qua cổng đại trà rồi đợi kết quả từ quay số ngẫu nhiên. Kỳ 2023, Forbes ước tính tỷ lệ 1 chọi 20. Kỳ này, việc góp mặt còn hấp dẫn hơn khi "nhật thực" kéo qua chiến địa Agusta National ngay đầu tuần Masters, vào rạng sáng 9/4, giờ Hà Nội.

Quốc Huy