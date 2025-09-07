Các 'Anh trai' khuấy động concert thứ bảy

Duy Nhất, Đỗ Hoàng Hiệp, Trương Thế Vinh (từ phải sang) và Bằng Kiều trong liên khúc Nhạc thiếu nhi (Đội kèn tí hon - Tết trung thu rước đèn đi chơi - Chú Cuội - Cây đa quán dốc). Họ thực hiện các động tác múa lân tạo không khí vui nhộn.

Gần cuối tiết mục, âm thanh bị lỗi khoảng ba phút. Nhưng khán giả đồng loạt hô vang "không sao đâu", động viên tinh thần các "anh trai". Fan cũng yêu cầu nhóm ca sĩ trình diễn lại tiết mục.