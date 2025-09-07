Các 'Anh trai' khuấy động concert thứ bảy

Hàng chục nghìn khán giả lấp đầy sân khấu ở show tối 6/9. So với sáu concert trước, đêm nhạc lần này mang đến một số nét mới qua bốn tiết mục Ông xã em number one, liên khúc Nhạc thiếu nhi, Lockdown, Đi đu đưa đi được dàn dựng công phu. Suốt chương trình, fan liên tục reo hò, nhún nhảy cổ vũ các nghệ sĩ.
Từ trái sang: Nghệ sĩ Tự Long, Cường Seven, Thanh Duy, Soobin trong bản Ông xã em number one (Don Nguyễn sáng tác).
Họ diện trang phục phong cách thập niên 1970 với áo thun ôm sát người, quần ống loe cùng thể hiện màn lắc hông, uốn dẻo trên nền nhạc sôi động.
Tiết mục Ông xã em number one. Video: Hoàng Dung
Từ trái sang: Rhymastic, Binz, Kiên Ứng cùng nhiều ca sĩ khiến người xem phấn khích với bản Đi đu đưa đi (Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà sáng tác).
Tiết mục Đi đu đưa đi. Video: Hoàng Dung
Duy Nhất, Đỗ Hoàng Hiệp, Trương Thế Vinh (từ phải sang) và Bằng Kiều trong liên khúc Nhạc thiếu nhi (Đội kèn tí hon - Tết trung thu rước đèn đi chơi - Chú Cuội - Cây đa quán dốc). Họ thực hiện các động tác múa lân tạo không khí vui nhộn.
Gần cuối tiết mục, âm thanh bị lỗi khoảng ba phút. Nhưng khán giả đồng loạt hô vang "không sao đâu", động viên tinh thần các "anh trai". Fan cũng yêu cầu nhóm ca sĩ trình diễn lại tiết mục.
Tiết mục Nhạc thiếu nhi. Video: Hoàng Dung
Thiên Minh, Liên Bỉnh Phát, Neko Lê, BB Trần (từ trái sang) biểu diễn sáng tác mới - Lockdown. BB Trần cho biết chuẩn bị tiết mục như món quà tinh thần dành cho fan.
Tiết mục Lockdown. Video: Hoàng Dung
Nhiều người cho biết ấn tượng với tạo hình sân khấu ở tiết mục Mưa trên phố Huế, khi chiếc nón màu tím khổng lồ hạ từ trên cao xuống lúc các ca sĩ biểu diễn.
Ở bài Trống cơm, nghệ sĩ Tự Long nhanh trí xử lý tình huống bị lỗi âm thanh bằng màn đánh trống hội. Còn Soobin cùng Cường Seven múa cờ trên nền trống.
Nhiều ca khúc ở chương trình lấy cảm hứng từ dòng nhạc dân gian, nhạc cách mạng được dàn dựng công phu với vài chục vũ công minh họa.
S(TRONG) Trọng Hiếu và S.T Sơn Thạch biểu diễn màn múa đương đại trong mashup Ba kể con nghe - Dưới ánh đèn sân khấu - Tỉnh thức sau giấc ngủ đông. Tiết mục do danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Binz, S.T Sơn Thạch hòa giọng, gợi cảm xúc hoài niệm.
Quốc Thiên trong bản Thu hoài. Nhiều fan phấn khích khi ca sĩ xuống sân khấu bắt tay từng người.
Phần trình diễn của Jun Phạm và S.T Sơn Thạch ở Sơn thủy khúc - Thuận nước đẩy thuyền. Video: Ban tổ chức cung cấp
Ngoài âm nhạc, các "anh tài" kết nối fan qua các phần giao lưu. Trong bài Chợt nghe bước em về (Quốc Vượng), Binz, Tự Long, Thanh Duy diễn cùng khán giả. Êkíp còn dành một phần thời lượng để người xem cover các điệu nhảy từng tạo hiệu ứng lớn trong show.
Ban tổ chức dựng sân khấu chuyển động, có thể nâng lên hạ xuống, đưa ca sĩ đến gần hơn với khán giả. Êkíp liên tục bắn pháo hoa, tạo hiệu ứng cột lửa, khói làm điểm nhấn trong nhiều tiết mục. Màn hình LED cỡ lớn được dựng xung quanh giúp khán giả từ mọi góc có thể theo dõi chương trình.
Điểm trừ của đêm nhạc là phần âm thanh bị lỗi ở một số tiết mục khiến cảm xúc của người xem bị ngắt đoạn.
Các nghệ sĩ sẽ diễn thêm concert thứ tám vào tối 7/9.
Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc -Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng.
Nhà sản xuất chương trình đã thực hiện bốn concert thành công tại TP HCM và Hưng Yên. Anh trai vượt ngàn chông gai cùng Anh trai say hi trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình hai chương trình này, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.
Tiết mục Hỏa ca mở màn chương trình. Video: Ban tổ chức cung cấp
