Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Sáng 11/2 (24 tháng Chạp), khi chiếc xe khách giường nằm vừa rời trạm dừng nghỉ trên đường quốc lộ, anh Nguyễn Văn Hoan, 42 tuổi, quê xã Đô Lương, phát hiện chiếc ví chứa 15 triệu đồng đã biến mất. Đó là toàn bộ tiền lương, thưởng sau một năm làm công nhân tại Bình Tân, TP HCM anh dành dụm mang về cho vợ con.

Nghe tin, tài xế kiêm chủ xe là anh Khải Hoàn lập tức cho xe tấp vào lề đường. Anh cùng phụ xe trích xuất camera, nhờ 40 hành khách rọi đèn tìm kiếm dưới các kẽ giường, sàn xe. Tuy nhiên, sau 15 phút lục tung mọi ngóc ngách mọi người vẫn không tìm thấy chiếc ví .

Thấy người đàn ông gục đầu, khóe mắt đỏ hoe, liên tục lục tìm tại chỗ nằm với dáng vẻ tuyệt vọng, tài xế Hoàn cầm micro nói lớn: "Bà con ơi, anh khách này đi làm xa cả năm, giờ mất sạch tiền coi như mất Tết. Nhà xe tôi xin tiên phong trả lại anh toàn bộ tiền vé 1,6 triệu đồng. Ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, mong bà con thương lấy người đồng hương".

Cả nhà xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê Tài xế nhà xe Khải Hoàn kêu gọi hành khách trên xe góp tiền giúp khách mất ví, ngày 11/2. Video: Khải Hoàn

Nói là làm, nam tài xế rút tiền vé vừa thu lúc sáng đưa tận tay anh Hoan. Hành động tạo hiệu ứng dây chuyền. Trong không gian chật hẹp của chuyến xe cuối năm, chiếc mũ vải được chuyền đi dọc các dãy giường.

Từ tầng hai, một hành khách nhoài người xuống bỏ vào 200.000 đồng. Những người khác, từ sinh viên, tiểu thương đến cả những công nhân cũng đang chắt chiu từng đồng về quê, đều lần lượt rút ví. Những tờ tiền mệnh giá 50.000, 100.000, đến 500.000 đồng được thả vào chiếc mũ.

Chị Thảo, 33 tuổi, một hành khách trên xe nói: "Cùng cảnh lao động xa xứ, tôi hiểu nỗi đau của anh ấy nên muốn góp chút tấm lòng để anh vẫn có cái Tết với gia đình".

Tổng số tiền quyên góp được là hơn 5 triệu đồng (bao gồm cả tiền vé hoàn lại). Cầm xấp tiền trên tay, anh Hoan đi dọc lối đi, cúi đầu cảm ơn từng người trong nước mắt.

"Lúc biết mất ví, đầu óc tôi trống rỗng. 15 triệu là hy vọng của cả gia đình, là tiền sắm Tết và sửa sang nhà cửa", anh Hoan nói. Sự hoang mang ban đầu đã nhường chỗ cho sự xúc động. "Với tôi, số tiền này không chỉ là vật chất, mà là tình người, tình đồng hương quá lớn lao", người đàn ông 42 tuổi nói.

Anh Khải Hoàn cho biết đã lái xe hơn 10 năm, chứng kiến nhiều cảnh mất mát nhưng chưa bao giờ thấy mọi người đồng lòng nhanh đến thế. "Dù việc dừng xe quyên góp làm chậm hành trình hơn 30 phút, nhưng không một hành khách nào phàn nàn, ai cũng vui vẻ vì làm được một việc tốt trước thềm năm mới", nam tài xế kể.

Nga Thanh