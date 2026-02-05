Cả xã xuyên đêm livestream bán hàng Tết

Hà Nội21h, đường vào xã Phượng Dực vắng lặng, nhưng bên trong xưởng mây tre đan của chị Kim Thêu, không khí sôi động như một phiên chợ.

Bốn bóng đèn trần được bật sáng trưng. Chị Thêu, 42 tuổi, chủ cơ sở mây tre đan An Phú ở làng nghề Phú Túc đứng trước hai chiếc điện thoại đang phát trực tiếp trên nền tảng Facebook và TikTok, tay cầm giỏ quà Tết, miệng liên tục giới thiệu. Không kịch bản, không êkíp chuyên nghiệp, người phụ nữ vốn chỉ quen đan lát nay thành thục tương tác, tung hứng với nhân viên hỗ trợ để giữ chân hàng trăm người xem.

"Sản phẩm 'cây nhà lá vườn' nhưng nhờ không khí vui vẻ, chưa đầy một giờ tôi chốt được 30 đơn, chưa kể khách sỉ nhắn tin riêng", chị Thêu nói. Ba năm nay, chị đã quen thức đến 1-2h sáng để livestream bán hàng.

Chị Đặng Thị Kim Thêu, 42 tuổi, chỉnh góc máy, chuẩn bị livestream tại phòng trưng bày sản phẩm tại làng nghề mây tre đan Phú Túc (xã Phượng Dực), tối 22/1. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cách đó 3 km, tại thôn Cổ Hoàng, xưởng kẹo lạc của chị Dương Thị Hồng Gấm cũng sáng đèn. Giữa ngổn ngang nguyên liệu, chị Gấm kê điện thoại lên giá, vừa đóng gói vừa giới thiệu món kẹo gia truyền 5 đời có chứng nhận OCOP. Chị giục khách đặt sớm để tránh tắc vận chuyển dịp Tết, cam kết bán giá rẻ hơn thị trường.

Phía sau ống kính, chồng và các con chị chia nhau rang lạc, nấu mạch nha. Hễ khách thắc mắc quy trình, nữ chủ xưởng xoay ngay camera về phía chảo lửa hay bàn cắt thành phẩm để chứng minh.

"Vừa bán được hàng tận gốc, tôi vừa đỡ buồn ngủ nhờ có người trò chuyện suốt đêm", chị Gấm cười nói.

Chị Hồng Gấm livestream giới thiệu sản phẩm kẹo lạc cho khách trên TikTok, đêm 22/1. Ảnh: Nga Thanh

Không khí tại Phượng Dực những đêm giáp Tết Bính Ngọ 2026 náo nhiệt như một phim trường. Tiếng máy dệt, tiếng đục đẽo xen lẫn tiếng chào mời "chốt đơn" vang lên từ 18 làng nghề. Hơn 200 hộ dân trong xã với đủ các nghề truyền thống, từ làm đồ gỗ, giày da đến tò he, đều tận dụng góc xưởng làm nơi livestream giới thiệu sản phẩm. Đồ nghề của họ đơn giản chỉ là chiếc điện thoại, mic cài áo giá vài trăm nghìn đồng và những sản phẩm vừa ra lò. Hộ "chịu chơi" sắm đèn hắt sáng, người tiết kiệm tận dụng bóng đèn trần công suất lớn để lên hình.

Phiên chợ mạng diễn ra dân dã, ngẫu hứng. Nhiều chủ shop đang nói bỗng rời khung hình để đảo mẻ kẹo, kiểm tra máy dệt hay dán thùng hàng rồi mới quay lại tiếp chuyện khách.

Ông Lê Tiến Xuân, nguyên Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên (nay là xã Phượng Dực), cho biết trước đây làng nghề thường ảm đạm, hàng tồn nhiều đến tận 30 Tết. Nhưng nay, từ 24 tháng Chạp, nhiều kho đã sạch hàng. "Thay vì chờ thương lái ép giá, nông dân giờ tự giới thiệu, tự chốt đơn và giữ lại lợi nhuận tối đa", ông Xuân nhận định. Hiện toàn xã có 241 trong tổng số 862 cơ cở kinh doanh tham gia bán hàng trực tuyến. Nhiều cá nhân, hộ gia đình sản xuất tại các làng nghề đạt doanh thu cao, 10-50 tỷ đồng mỗi năm.

Cả xã xuyên đêm livestream bán hàng Tết Không khí livestream bán hàng Tết tại các làng nghề ở xã Phượng Dực, Hà Nội, hôm 23/1. Video: Quỳnh Nga

Sự "lột xác" của Phượng Dực không phải ngẫu nhiên. Ông Lê Văn Bính, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Dực (nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên), người khởi xướng phong trào này từ năm 2023, cho biết xã đã coi chuyển đổi số là "cần câu cơm" mới.

Chính quyền tổ chức các lớp "cầm tay chỉ việc", mời chuyên gia về dạy nông dân cách quay phim, dựng video, thậm chí viết kịch bản bằng AI. Trung tâm khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của xã trang bị ba phòng livestream miễn phí để hướng dẫn bà con.

Những người "cả đời chưa từng nói trước mic" như anh Nguyễn Văn Khang, 57 tuổi, làng Xuân La cũng không đứng ngoài cuộc. Từng chật vật mang tò he ra chợ Tết, năm nay anh Khang dựng chân máy, tập bán online mẫu "Ngựa chào xuân 2026". "Lúc đầu run lắm, định tắt máy mấy lần vì bí từ. Nhưng chốt được 10 đơn sau phiên live thứ hai giúp tôi cởi bỏ áp lực", anh Khang kể.

Áp dụng công nghệ từ năm 2023, lượng hàng bán ra của cơ sở chị Thêu tăng 40% mỗi năm, trung bình hơn 1.000 sản phẩm mỗi ngày. Ba tuần trước Tết, chị giảm livestream xuống 2-3 buổi mỗi tuần do không kịp trả đơn.

Tương tự, xưởng sản xuất kẹo lạc, dồi của nhà chị Gấm từ mức sản lượng 1-2 tấn/ tháng trước năm 2023, hiện cung ứng ra thị trường 5-7 tấn kẹo dịp Tết và phải thuê thêm nhân công. Lượng khách chỉ quanh Hà Nội nay phân bổ khắp các tỉnh. Tỷ lệ khách lẻ quay lại đặt hàng tăng cao.

Anh Nguyễn Văn Khang, 57 tuổi (bên phải) ở làng Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội trong buổi tập huấn livestream tại trung tâm xã, sáng 23/1. Ảnh: Nga Thanh

Năm 2025, doanh thu thương mại điện tử xã Phượng Dực đạt gần 450 tỷ đồng, gấp 7 lần năm trước. Toàn huyện Phú Xuyên ghi nhận gần 5.000 tỷ đồng doanh thu từ "chợ mạng".

Nhưng với chị Thêu, chị Gấm hay anh Khang, niềm vui không chỉ nằm ở con số. "Livestream tại xưởng giúp khách hàng thấy rõ quy trình, tin tưởng vào nguồn gốc. Đó là cách chúng tôi giữ nghề và sống khỏe với nghề", Bí thư xã Lê Văn Bính nói.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn